Radu Georgescu explică faptul că evoluția economiei depinde de etalonul în care este analizată. Măsurată în lei, economia poate părea în creștere, însă acest indicator este distorsionat de faptul că moneda națională poate fi emisă fără limită de stat și de banca centrală.

Privită în euro, situația se schimbă radical. În 2025, moneda europeană s-a apreciat cu aproximativ 2,5%, de la un curs de 4,97 lei la începutul anului la 5,09 lei la final de decembrie. În aceste condiții, deși Guvernul vorbește despre o creștere economică de 0,6%, calculată în lei, raportarea la euro arată, în realitate, o scădere de aproximativ 2%.

Diferențele devin și mai mari atunci când economia este comparată cu active care nu pot fi tipărite. Raportarea la aur indică o scădere de circa 70% a valorii economiei într-un singur an, iar comparația cu argintul arată un declin și mai accentuat.

„Sunt oameni care mă întreabă: „Radu, cum merge economia României? Crește sau scade?” Depinde în ce măsori. Dacă măsori în lei, probabil economia crește. Dar leii sunt printați fără număr de statul român (Guvern și BNR). Dacă măsori în ceva care nu se poate printa de Guvernul României sau BNR, îți dai seama că economia scade. De exemplu, dacă măsori în euro, economia în 2025 a scăzut cu 2%. Azi, 30 decembrie 2025, cursul euro este 5,09 lei. Cursul la 1 ianuarie 2025 era 4,97 lei. Adică euro a crescut cu 2,5% în 2025. Guvernul spune că în 2025 vom avea creștere economică de 0,6%. Dar măsurat în lei. Dacă faci calculul pe euro, vom avea scădere economică de 2%. Dacă facem calcul în ceva care produce planeta Pământ, diferența este și mai mare. Dacă facem comparația în etalon aur, economia a scăzut 70% în 2025. Dacă facem comparația în etalon argint, scăderea este și mai mare”, scrie acesta într-o postare pe Facebook.

Potrivit economistului, cursul euro a rămas singurul indicator care mai ține economia într-un echilibru fragil. În schimb, alți indicatori majori au cedat deja. Inflația, deficitul bugetar, deficitul comercial și cel de cont curent plasează România, la finalul lui 2025, pe ultimele poziții la nivel european.

Radu Georgescu avertizează că în 2026 presiunea pe curs va fi mult mai mare, iar menținerea stabilității va deveni extrem de dificilă, în condițiile în care toate celelalte „bastioane” economice au fost deja pierdute.

„Pentru 2026, cursul euro devine misiune imposibilă. Cursul este singurul bastion economic care mai rezistă în România. Pe rând, au căzut toate bastioanele economice: inflație, deficit bugetar, deficit comercial, deficit de cont curent. Pentru acești indicatori economici, în decembrie 2025, România stă cel mai prost din Europa. În 2026, nici Chuck Norris nu cred că va mai putea să țină cursul euro”, mai spune economistul.

Economistul identifică trei cauze principale care vor afecta cursul și stabilitatea economică în anul următor. Prima este deficitul de cont curent, care în 2025 a depășit nivelul din 2024. Practic, peste 30 de miliarde de euro au ieșit din România prin relația import-export, după ce și anul precedent fusese deja unul cu cel mai mare deficit de cont curent din Europa.

A doua problemă este legată de fondurile europene. În a doua jumătate a lui 2025, România a atras cea mai mică sumă netă de fonduri europene din ultimul deceniu, reducând semnificativ intrările de valută în economie.

A treia presiune vine din zona fiscală. Uniunea Europeană a transmis un ultimatum privind reducerea deficitului bugetar în 2026, ceea ce înseamnă că statul nu va mai putea compensa dezechilibrele prin împrumuturi masive în valută de pe piețele externe.

În acest context, Radu Georgescu estimează că pragul de 6 lei pentru un euro ar putea fi depășit până la finalul anului 2026.