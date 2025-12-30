Guvernul Bolojan a decis, în ultima ședință din acest an, să renunțe la varianta discutată anterior privind înghețarea ajutorului anual pentru veteranii și văduvele de război. Conform informațiilor obținute pe surse, de la 1 ianuarie aceste sume vor fi indexate cu rata inflației, estimată la 5,6%.

Decizia marchează o schimbare de poziție față de scenariul analizat inițial la nivel guvernamental, care prevedea menținerea cuantumului ajutorului la nivelul anului 2024 inclusiv pentru anii 2025 și 2026.

Sursele guvernamentale indică faptul că Executivul a reevaluat situația atât din perspectivă bugetară, cât și socială. Impactul financiar al majorării este considerat nesemnificativ, estimările inițiale indicând o sumă totală de aproximativ 9.000 de lei la nivel anual.

Creșterea ar urma să fie de la 456 de lei la aproximativ 482 de lei pentru fiecare dintre cei circa 620 de beneficiari. Deși suma este redusă raportat la bugetul de stat, autoritățile apreciază că are o importanță reală pentru persoanele vizate.

Anterior acestei decizii, pe agenda unei ședințe de Guvern se afla un proiect de ordonanță de urgență inițiat de Ministerul Muncii. Documentul prevedea explicit că, în anii 2025 și 2026, ajutorul anual pentru invalizii și văduvele de război urma să fie menținut la nivelul din 2024.

Textul OUG-ului invoca necesitatea controlului cheltuielilor bugetare. Totuși, chiar documentul recunoștea că o eventuală creștere a ajutorului nu ar fi generat un impact semnificativ asupra bugetului de stat. În varianta inițială, Guvernul optase totuși pentru înghețarea sumelor, decizie care a fost ulterior reconsiderată.

Sursele citate arată că schimbarea de abordare a Executivului a fost influențată și de presiunea publică, dar și de argumentele sociale aduse în dezbaterea publică. Decizia vine într-un context sensibil, marcat de nemulțumiri legate de politicile sociale adoptate în cursul anului.

De la 1 august, mai multe categorii vulnerabile — veterani și văduve de război, invalizi, foști deținuți politici, personal monahal și mame aflate în concediu de creștere a copilului — au început să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), măsură care a generat reacții critice.

În paralel, Partidul Social Democrat a inițiat proiecte de lege care prevăd eliminarea obligației de plată a CASS pentru aceste categorii. Inițiativele au fost adoptate tacit de Senat și se află în prezent în dezbatere la Camera Deputaților, for decizional.

Inițiatorii susțin că impactul bugetar este redus și că măsura este justificată din punct de vedere social, moral și umanitar.

Potrivit calculelor prezentate de PSD, doar pentru luna august contribuțiile CASS aferente veteranilor, invalizilor, văduvelor de război și persoanelor persecutate politic s-ar ridica la peste 10,8 milioane de lei. Deși suma este considerată marginală în raport cu bugetul general consolidat, susținătorii proiectelor subliniază că impactul este semnificativ pentru fiecare beneficiar în parte.