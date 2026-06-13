Guvernul acordă ajutoare de urgență pentru sute de familii. Sprijinul depășește 1,7 milioane de lei. Cine sunt cei vizați

Guvernul a aprobat acordarea unor ajutoare de urgență în valoare totală de 1,723 milioane de lei pentru 397 de familii și persoane singure din întreaga țară. Sprijinul este destinat celor afectați de incendii, fenomene meteorologice severe, accidente sau probleme grave de sănătate.

Fondurile sunt asigurate din bugetul Ministerului Muncii și vor ajunge la persoane aflate în situații care nu pot fi depășite fără sprijin financiar.

Potrivit Ministerului Muncii, cea mai mare parte a sumei aprobate, respectiv 1.158.000 de lei, va fi distribuită către 305 familii și persoane singure care se confruntă cu probleme de sănătate sau cu alte situații care pot conduce la excluziune socială.

Beneficiarii provin din numeroase județe ale țării, printre care Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Iași, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Sibiu, Suceava, Vaslui, Vâlcea și Vrancea, precum și din municipiul București.

Ministerul a transmis că aceste ajutoare sunt acordate persoanelor care se confruntă cu dificultăți majore și care nu își pot rezolva singure problemele financiare sau sociale.

O altă categorie importantă de beneficiari este reprezentată de persoanele afectate de incendii.

Pentru 74 de familii și persoane singure din județele Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Brăila, Buzău, Gorj, Hunedoara, Iași, Olt, Suceava, Timiș, Vaslui, Vâlcea și Vrancea au fost aprobate ajutoare în valoare totală de 492.000 de lei.

Sprijinul este acordat pentru acoperirea unor nevoi urgente apărute în urma pagubelor produse de incendii.

Guvernul a aprobat și suma de 68.000 de lei pentru 17 familii și persoane singure afectate de fenomene meteorologice periculoase produse în cursul anului 2025 în județele Botoșani și Constanța.

În plus, o familie din județul Hunedoara va primi un ajutor de urgență în valoare de 5.000 de lei după ce a fost afectată de consecințele unui accident rutier.

Ministerul Muncii a precizat că aceste forme de sprijin sunt destinate situațiilor în care persoanele afectate au nevoie de ajutor rapid pentru a depăși problemele apărute.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială centralizează la nivel național solicitările și propunerile privind acordarea ajutoarelor de urgență, după care acestea sunt transmise Ministerului Muncii pentru aprobare.

Procedura începe prin depunerea unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere de către persoana singură sau de către un membru al familiei. Documentele trebuie însoțite de acte care să demonstreze situația invocată.

Înainte de aprobarea ajutorului, autoritățile efectuează verificări în teren pentru confirmarea situației de necesitate. Abia după finalizarea acestor verificări sunt stabilite persoanele eligibile și cuantumul sprijinului financiar acordat.

Ministerul Muncii subliniază că aceste controale sunt necesare pentru a certifica situațiile reale cu care se confruntă beneficiarii și pentru a asigura direcționarea fondurilor către persoanele care au nevoie de ajutor imediat.