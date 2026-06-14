Ajutor după deces. Urmașii care primesc bani de la stat. Condițiile impuse pentru a beneficia de sumă

Românii care se confruntă cu pierderea unui membru al familiei vor beneficia de un sprijin financiar mai mare din partea statului în 2026. Ajutorul de deces a fost majorat odată cu intrarea în vigoare a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, iar noul cuantum depășește 9.000 de lei în cazul pensionarilor și al persoanelor asigurate. Măsura are rolul de a acoperi o parte dintre cheltuielile generate de organizarea funeraliilor și de a oferi un sprijin suplimentar familiilor aflate în momente dificile.

Una dintre modificările importante aplicate în sistemul public de pensii în acest an vizează valoarea ajutorului de deces.

Potrivit informațiilor prezentate în cadrul emisiunii „Pensia Ta”, noul cuantum a intrat în vigoare odată cu aplicarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat și este mai mare decât cel acordat anterior.

„Ajutorul de deces este majorat la 9192 RON în cazul pensionarilor sau al persoanelor asigurate și la 4596 RON pentru membrii de familie. Noul cuantum se aplică începând cu data de 30 martie 2026, odată cu intrarea în vigoare a legii Bugetului Asigurărilor Sociale de stat.”

Astfel, persoanele care solicită acest drept după data intrării în vigoare a noilor prevederi pot beneficia de sumele majorate stabilite pentru anul 2026.

Ajutorul de deces reprezintă o prestație acordată din bugetul asigurărilor sociale și are scopul de a acoperi o parte din cheltuielile generate de înmormântare.

În general, suma poate fi solicitată de persoana care dovedește că a suportat costurile ocazionate de deces. Aceasta poate fi soțul supraviețuitor, unul dintre copii, un alt membru al familiei sau chiar o altă persoană care a achitat cheltuielile funerare și poate prezenta documente justificative.

În cazul decesului unui pensionar sau al unei persoane asigurate în sistemul public, cuantumul acordat este de 9.192 de lei. Pentru decesul unui membru de familie al unei persoane asigurate sau pensionare, suma acordată este de 4.596 de lei.

Costurile unei înmormântări au crescut semnificativ în ultimii ani, iar pentru multe familii acestea reprezintă o povară financiară dificil de suportat într-un moment deja marcat de probleme emoționale.

Cheltuielile pot include servicii funerare, transport, sicriu, loc de veci, taxe administrative, coroane, pomeni și alte costuri asociate organizării funeraliilor. În acest context, majorarea ajutorului de deces vine ca o formă de sprijin pentru persoanele care trebuie să suporte aceste cheltuieli.

Potrivit explicațiilor prezentate în emisiune, creșterea valorii ajutorului este rezultatul actualizării indicatorilor utilizați în sistemul public de pensii.

„Această majorare reflectă actualizarea indicatorilor utilizați în sistem și vine în sprijinul familiilor aflate în momente dificile.”

Spre deosebire de alte beneficii sociale care depind de nivelul veniturilor, ajutorul de deces este acordat atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege și când există documentele necesare care atestă decesul și plata cheltuielilor funerare.

În fiecare an, zeci de mii de familii solicită acest sprijin, iar valoarea sa este urmărită atent deoarece influențează direct capacitatea rudelor de a face față costurilor apărute într-un timp foarte scurt.

Majorarea la 9.192 de lei pentru pensionari și persoane asigurate reprezintă una dintre cele mai importante actualizări operate în sistemul de asigurări sociale în 2026 și are un impact direct asupra beneficiarilor din întreaga țară.

Majorarea ajutorului de deces face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri aplicate în 2026. În paralel, autoritățile au introdus ajutoare financiare pentru pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei și au actualizat mai mulți indicatori utilizați în sistemul public de pensii. Totuși, mecanismul de calcul al pensiilor nu a fost modificat semnificativ, accentul fiind pus în principal pe măsuri de sprijin pentru categoriile vulnerabile și pentru persoanele afectate de creșterea costului vieții.