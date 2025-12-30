România rămâne departe de adoptarea euro, în timp ce vecina Bulgaria se pregătește să facă trecerea oficială de la Leva la moneda unică europeană. În ciuda obligațiilor asumate prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România nu are în prezent un calendar clar și credibil pentru intrarea în zona euro, amânările repetate afectând atât economia națională, cât și populația, prin credite mai scumpe și pierderea competitivității firmelor.

„Sincer, dezavantaje nu prea văd. Dezavantaje sunt pentru politicieni, că nu se mai pot juca cu diferența asta de curs. Cu politicile monetare nu mai pot compensa ineficiența politicilor bugetare. Pentru economie, cred că ar fi un lucru foarte bun, pentru că, în momentul de față, România pierde accelerat competitivitate din cauza aprecierii leului”, explică Biriș pentru „Adevărul”.

Pentru a adopta moneda euro, România trebuie să parcurgă etapa ERM II, care presupune menținerea unui curs stabil față de euro timp de cel puțin doi ani. Această etapă nu poate fi accesată fără respectarea criteriilor de convergență de la Maastricht, printre care stabilitatea prețurilor, disciplina bugetară și nivelul datoriei publice. În prezent, România nu îndeplinește aceste condiții, ceea ce împiedică stabilirea unui orizont clar pentru aderare.

Consultantul fiscal Gabriel Biriș avertizează că amânarea trecerii la euro afectează competitivitatea firmelor românești.

Conform calculelor sale, pierderea de competitivitate în ultimii cinci ani depășește 25%, ceea ce determină multe bunuri de consum să fie aduse din alte state europene.

„Practic, numai în 2022 și 2023 leul s-a apreciat cu 8% față de euro. Asta înseamnă pierdere de competitivitate. Scumpim producția internă și ieftinim importurile. Cred că, dacă facem calculul pe ultimii cinci ani, trecem de 25% pierdere de competitivitate. Acesta este motivul pentru care bunurile de larg consum sunt aduse din Polonia și Ungaria. Cred că au nevoie de cămașă de forță ai noștri, nu?”, conchide expertul fiscal.

Din perspectiva populației, adoptarea euro ar aduce beneficii semnificative prin scăderea dobânzilor la credite. Analistul economic Adrian Negrescu subliniază că românii plătesc în prezent dobânzi foarte mari, comparativ cu alte țări din UE. Trecerea la moneda europeană ar putea reduce semnificativ costul împrumuturilor, stimulând atât consumul, cât și dezvoltarea firmelor.

„Pentru majoritatea populației, aderarea la zona euro înseamnă credite mai ieftine, împrumuturi la niște dobânzi cel puțin la jumătate față de cele practicate în momentul de față în piață. Firmele din România se împrumută cu cea mai ridicată dobândă din Uniunea Europeană. Șansele de a se dezvolta, de a crea linii de fabricație, sunt mult mai mici decât cele ale concurenței”, afirmă Negrescu.

Mai mult, aderarea la zona euro impune o disciplină financiară pe care clasa politică românească nu a reușit să o implementeze singură. Controlul asupra emisiunii monetare și limitarea inflației vor fi coordonate de Banca Centrală Europeană, oferind stabilitate financiară și predictibilitate, elemente esențiale pentru atragerea investitorilor străini.

„Este aproape imposibil să mai generezi inflație prin metode clasice, cum practică în momentul de față BNR, prin emitere de monedă, lucruri care nu vor mai putea să se întâmple de pe o zi pe alta, ci după un calendar stabilit de Banca Centrală Europeană. Înseamnă stabilitate financiară și un plus de încredere pentru investitorii străini”, adaugă analistul.

În lipsa unui orizont clar, România riscă să rămână într-o zonă de incertitudine, în care firmele și investitorii nu pot planifica pe termen lung, iar populația continuă să suporte costuri mai mari pentru credite.