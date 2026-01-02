De la începutul anului, relația dintre firme și ANAF a suferit modificări semnificative. Modificările aduse Codului de Procedură Fiscală vizează modalitățile prin care autoritățile fiscale pot recupera datoriile și responsabilitatea directă a proprietarilor de firme.

Economistul Radu Georgescu explică impactul acestor schimbări:

„Probabil nu știi. De azi, 1 ianuarie 2026 s-a modificat Codul de Procedură Fiscală din România. Se modifică radical relația dintre ANAF și companii. De azi devine mult mai riscant să ai o firmă în România. Explic mai jos”, scrie el pa pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, guvernul a modificat modul de abordare al mediului privat, crescând riscul pentru antreprenori:

„Eu cred că Guvernul îi consideră dubioși pe toți cei care lucrează în mediul privat. Altfel nu îmi explic toate modificările fiscale din ultimele luni. Într-un fel au dreptate. Ești dubios dacă vrei să lucrezi într-un mediu în care trebuie să muncești. Să fii ambițios. Să studiezi. Să respecți fișa postului. Toate acestea venind și cu mult stres. Când puteai să te angajezi la stat. Unde nu contează ce faci. Nu contează cât muncești. Iar singurul stres este calculatorul să aibă jocul Solitaire”.

Noile reglementări stabilesc că firmele cu datorii la stat pot pune proprietarii în situația de a răspunde cu bunurile personale. Până recent, datoriile puteau fi gestionate printr-o esalonare simplificată, dar modificările recente elimină această opțiune simplificată.

Radu Georgescu detaliază aceste schimbări:

„Guvernul trece acum la următorul nivel. Îi pune pe cei din mediul privat de la categoria dubioși la categoria paria. Am un sfat pentru tine. Dacă ai o firmă sau te mănâncă în fund să-ți faci una. De azi, dacă firma va avea datorii la stat, ANAF poate să-ți ia tot ce ai personal: casă, mașină, bani etc. Vei fi un paria. Până ieri, dacă aveai datorii la ANAF puteai să soliciți o eșalonare simplificată. Acum, dacă ai datorii la ANAF trebuie să semnezi un contract de fideiusiune. Pe românește, dacă ai o firmă și datorii la ANAF, garantezi cu bunurile personale”.

Aceasta schimbare afectează direct conceptul de societate cu răspundere limitată (SRL), prin care anterior proprietarii erau protejați de bunurile personale în cazul dificultăților financiare ale firmei.

Radu Georgescu argumentează că aceste reglementări nu țin cont de motivele reale pentru care o firmă poate întâmpina probleme financiare:

„Practic nu mai există noțiunea de SRL (societate cu răspundere limitată) în relația cu ANAF-ul. Iar cei care au firmă vor răspunde cu bunurile personale. O firmă poate să aibă restanțe la taxe și impozite din n motive. Nu au plătit clienții, ai făcut investiții, este o perioadă economică proastă etc. Sau motivul este chiar ANAF-ul deoarece nu a rambursat TVA-ul, concediile medicale etc. Poftim??? Ce este asta??? Suntem în anul 2026, Coreea de Nord??? Așa ceva… Cu asemenea logică și acum mergeam cu căruța și singurele telefoane erau cele cu fișe de la poștă”.

El subliniază că astfel de reglementări pot descuraja inițiativele antreprenoriale, deoarece riscul personal este mult mai mare decât în trecut, inclusiv pentru întreprinzătorii de succes:

„Henry Ford a eșuat cu primele 2 companii. Steve Jobs a eșuat și el cu prima companie. Richard Branson, considerat unul dintre cei mai de succes antreprenori, a avut zeci de afaceri care nu au mers. Așa că ai foarte mare grijă. Dacă firma ta nu va avea bani să plătească datoriile la ANAF, poți să rămâi fără bunurile personale”, spune Georgescu.

Modificările ANAF au un impact semnificativ asupra mediului de afaceri, în special asupra antreprenorilor mici și mijlocii care nu dispun de rezerve financiare suficiente pentru a acoperi datoriile în mod imediat.

Noile reguli schimbă radical echilibrul între protecția oferită de SRL și responsabilitatea personală, ceea ce poate afecta planurile de dezvoltare ale firmelor.

În plus, se pot genera situații în care dificultățile temporare sau întârzierile în plăți, inclusiv cauzate de factorii externi sau chiar de ANAF, conduc la pierderi semnificative pentru proprietarii de firme.