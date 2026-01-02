Costurile mai mari pentru șoferii cu două mașini sunt legate direct de modul în care funcționează sistemul Bonus–Malus. Acesta ajustează primele RCA în funcție de istoricul fiecărui vehicul, nu doar al proprietarului.

Deținerea simultană a două autoturisme nu declanșează introducerea unei taxe separate. Conform normelor ASF nr. 20/2017, reducerea acumulată printr-un comportament responsabil la volan se aplică doar unei polițe, nu tuturor mașinilor deținute de aceeași persoană.

Astfel, șoferii care achiziționează un al doilea autoturism și păstrează primul constată că noua poliță RCA nu beneficiază de bonusul acumulat anterior. Această situație este adesea percepută ca o taxă suplimentară, deși mecanismul este prezent pe piața asigurărilor de mai mulți ani.

Sistemul Bonus–Malus este conceput să reflecte riscul individual al fiecărui vehicul. Aceasta înseamnă că reducerea asociată istoricului bun de conducere se aplică doar mașinii pentru care a fost acumulată.

În cazul în care proprietarul are două autoturisme active, clasa de bonus a vechiului vehicul rămâne neschimbată, iar al doilea automobil este încadrat în clasa B0. Această clasă de bază presupune că nu există reduceri, ceea ce duce la o primă RCA mai mare decât cea plătită anterior.

Transferul reducerii către a doua mașină devine posibil doar după vânzarea sau radierea oficială a primului vehicul. Prin urmare, istoricul bun nu se multiplică automat pentru toate polițele, iar fiecare autoturism trebuie evaluat individual.

Pentru proprietarii fără incidente, diferența de tarif poate fi resimțită ca un inconvenient financiar, deoarece istoricul favorabil nu este utilizat simultan pentru ambele mașini. Totuși, asigurătorii subliniază că această reglementare menține echilibrul financiar al sistemului, prevenind acordarea aceleiași reduceri pe mai multe polițe.

Această abordare asigură că fiecare vehicul este acoperit individual și că riscurile sunt evaluate corect, indiferent de numărul de mașini aflate pe numele aceluiași proprietar.

În practică, aceasta înseamnă că un șofer cu două mașini va plăti mai mult pentru polița nouă comparativ cu prima, chiar dacă istoricul său de conducere este impecabil.

Pe lângă aceste ajustări, piața RCA introduce produse complementare care vizează protecția suplimentară a vehiculului. De exemplu, asigurarea pentru anvelope acoperă riscuri precum furtul sau vandalismul, cu sume asigurate ce pot ajunge la 1.500 de lei pentru fiecare anvelopă.

Aceasta este dedicată în special autoturismelor și SUV-urilor cu roți noi și reprezintă o opțiune suplimentară pentru șoferi care doresc o protecție completă.

În paralel, intrarea brandului digital Anytime, parte a grupului Achmea Holding, introduce un model de polițe încheiate exclusiv online. Acesta este deja testat în mai multe state europene și ar putea influența modul în care românii își gestionează asigurările în viitor, oferind flexibilitate și acces rapid la polițe RCA fără a fi nevoie de interacțiuni fizice.

Această evoluție a pieței subliniază adaptarea sistemului de asigurări la nevoile moderne ale șoferilor, combinând reglementările clasice cu inovații digitale și produse suplimentare pentru protecția vehiculelor.