Vești bune pentru șoferi! Nu se plătește taxă la Podul Giurgiu – Ruse. Traversarea este gratuită pe 20 iunie

Sâmbătă, 20 iunie 2026, șoferii care traversează Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse cu autoturismul vor beneficia de o excepție de la plata taxei de pod. Măsura a fost anunțată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și se aplică exclusiv pentru sensul de deplasare Giurgiu-Ruse. Facilitatea este acordată cu ocazia „Zilei Podului”, eveniment marcat anual pe 20 iunie. Tranzitul fără plată va fi disponibil pe benzile dedicate autoturismelor.

CNAIR a anunțat că, în data de 20 iunie 2026, taxa de pod nu va fi percepută pentru autoturismele care traversează Podul peste Dunăre în sensul Giurgiu-Ruse.

Scutirea se aplică atât autoturismelor, cât și vehiculelor rutiere cu maximum 8+1 locuri pe scaune, inclusiv locul șoferului. Măsura este valabilă exclusiv în ziua de sâmbătă, 20 iunie, cu ocazia celebrării „Zilei Podului”.

Potrivit companiei, accesul liber va fi asigurat prin benzile 1-4 ale punctului de trecere, acestea fiind destinate traficului de autoturisme.

În aceste condiții, conducătorii auto care se deplasează din România către Bulgaria pe la Giurgiu-Ruse nu vor mai fi obligați să achite tariful de traversare în ziua respectivă.

CNAIR a precizat și modul în care vor fi gestionate situațiile în care utilizatorii au achitat deja în avans taxa de pod prin intermediul aplicației e-TGP pentru data de 20 iunie.

Conform informațiilor transmise de companie, tarifele achitate anterior nu vor fi asociate traversărilor efectuate în ziua în care se aplică scutirea de la plată.

Astfel, persoanele care au cumpărat deja o trecere pentru această dată nu își pierd dreptul de utilizare. Trecerea achitată își păstrează valabilitatea și poate fi folosită ulterior pentru o altă traversare a podului.

Perioada de valabilitate este de 12 luni de la data achiziției, ceea ce le permite șoferilor să utilizeze creditul plătit la un moment ulterior, fără costuri suplimentare.

Eliminarea taxei de pod pentru autoturisme în data de 20 iunie nu reprezintă o măsură ocazională, ci una prevăzută în reglementările aflate în vigoare.

Potrivit CNAIR, data de 20 iunie a fiecărui an este considerată oficial „Ziua Podului”, zi în care autoturismele beneficiază de traversare gratuită pe sensul Giurgiu-Ruse.

Măsura este stabilită prin prevederile punctului 41 din Anexa nr. 3 – „Tarife de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu-Ruse” din Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1836/2018.

Prin urmare, și în 2026, șoferii care traversează Podul Prieteniei pe direcția Giurgiu-Ruse în data de 20 iunie vor putea traversa Dunărea fără plata tarifului de trecere, în condițiile stabilite de actul normativ.