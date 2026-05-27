Se schimbă tarifele pentru utilizarea drumurilor naționale, taxele de pod și amenzile aplicate pentru lipsa rovinietei

România modifică tarifele rovinietei, taxele pentru podurile peste Dunăre și amenzile aplicate șoferilor fără rovinietă. Guvernul susține că măsurile sunt necesare din cauza extinderii rețelei de autostrăzi și a costurilor tot mai mari de întreținere a infrastructurii rutiere.

România intră oficial într-o nouă etapă a sistemului de taxare rutieră, după promulgarea și publicarea în Monitorul Oficial a legii care modifică tarifele pentru utilizarea drumurilor naționale, taxele de pod și amenzile aplicate pentru lipsa rovinietei. Odată cu publicarea actului normativ, noile reguli devin aplicabile la nivel național.

Legea aprobă OUG nr. 23/2025 și aduce modificări OUG nr. 15/2002 privind aplicarea tarifelor de utilizare și de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România. Pentru milioane de șoferi, schimbările sunt semnificative: tarifele rovinietei sunt actualizate, amenzile pentru lipsa acesteia cresc, iar pentru podurile de la Fetești-Cernavodă și Giurgiu–Vadu Oii sunt introduse reguli noi de taxare. În același timp, sistemul de monitorizare video la frontiere va fi extins.

Publicarea decretului de promulgare și a legii în Monitorul Oficial înseamnă că actul normativ intră oficial în vigoare și produce efecte juridice. Astfel, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere poate aplica noile tarife, noile sancțiuni și noile reguli privind taxele de drum și taxele de pod.

Guvernul motivează aceste modificări prin extinderea rapidă a infrastructurii rutiere și prin creșterea semnificativă a costurilor de întreținere. Potrivit expunerii de motive, România a ajuns la peste 1.280 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres, iar întreținerea acestora presupune lucrări mult mai complexe și mai costisitoare decât în trecut. Executivul susține că actualizarea tarifelor era necesară pentru acoperirea cheltuielilor legate de siguranța rutieră, deszăpezire, drenaj, monitorizare video și mentenanță.

Potrivit anexelor publicate odată cu legea, noile tarife pentru rovinieta destinată autoturismelor vor fi de 3,5 euro pentru o zi, 6 euro pentru 10 zile, 9,5 euro pentru 30 de zile, 15 euro pentru 60 de zile și 50 de euro pentru 12 luni. Toate valorile sunt exprimate în euro și includ TVA. Pentru șoferii obișnuiți, cea mai importantă modificare este creșterea semnificativă a prețului rovinietei anuale, care ajunge la 50 de euro.

Legea aduce și majorări importante ale sancțiunilor pentru circulația fără rovinietă. În cazul autoturismelor, amenda va fi cuprinsă între 500 și 1.000 de lei. Pentru vehiculele de transport marfă și autocare, sancțiunile cresc semnificativ și pot depăși 28.000 de lei în cazul vehiculelor grele.

Guvernul explică, în expunerea de motive, că nivelul amenzilor nu mai fusese actualizat din anul 2010, iar valoarea acestora devenise prea redusă pentru a mai avea un efect de descurajare. Executivul susține că, în anumite situații, amenda ajunsese chiar mai mică decât costul unei roviniete anuale, ceea ce transforma sancțiunea într-un risc considerat „acceptabil” de mulți șoferi.

În același timp, noile prevederi actualizează și taxele de trecere pentru podurile Giurgiu–Ruse și Fetești–Cernavodă.

În cazul podului Fetești–Cernavodă, o trecere pentru autoturisme va costa 19 lei, două treceri vor costa 38 de lei, iar un pachet de 20 de treceri va ajunge la 304 lei. Pentru autocare și vehiculele grele, tarifele cresc progresiv și pot depăși 2.300 de lei în cazul pachetelor de 20 de treceri.

La Giurgiu–Vadu Oii, taxele sunt exprimate în euro și variază între 16 și 94 de euro, în funcție de categoria vehiculului și de numărul de treceri achiziționate.

Legea menține și extinde anumite categorii exceptate de la plata rovinietei și a taxelor de pod. Printre vehiculele scutite se numără cele aparținând Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, SRI, SPP și STS, precum și ambulanțele, autospecialele de pompieri, mașinile Poliției și vehiculele utilizate în situații de urgență.

Totodată, persoanele cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de scutire pentru un singur autoturism aflat în proprietate sau utilizat legal. De la plata acestor taxe sunt exceptate și vehiculele folosite pentru transportul elevilor, în anumite condiții prevăzute de lege, precum și utilajele implicate în intervenții umanitare.