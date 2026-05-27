Șeful Hidroelectrica a răbufnit: Suntem săraca țară bogată. Cheltuim mulți bani în diferite zone și ne uităm la diurna de 36 de € a unui ministru
Bogdan Badea, directorul general interimar al Hidroelectrica, a criticat miercuri nivelul ridicat de birocrație și modificările legislative privind guvernanța corporativă, susținând că acestea afectează activitatea companiilor de stat și relația cu investitorii.
Potrivit acestuia, schimbările frecvente de reglementare și procedurile administrative excesive creează dificultăți în funcționarea companiilor și reduc predictibilitatea necesară pentru atragerea investițiilor.
„Ce ne împiedică să facem lucrurile mai bine? Am atras atenţia în ultima perioadă vizavi de birocratizarea excesivă şi modificarea cadrului legislativ pe guvernanţă corporativă începând de anul trecut. Astăzi, în timp ce discutam, tocmai ce a apărut o decizie a Curţii Constituţionale vizavi de un articol care a fost modificat anul trecut – se referea la cheltuielile de reprezentare. Cu alte cuvinte, dacă noi, ca şi conducător de companie, ne ducem să reprezentăm societatea – şi asta am făcut-o ani de zile la roadhow-urile cu investitori care se ţin în marile centre financiare ale lumii, la Londra, la New York, nu se ţin la Mc Donald’s la New York şi nu se ţin la McDonald’s la Londra, se ţin în zonele în care sunt bancherii, sunt investitorii, sunt cei care pot să investească în tine. Şi ceea ce nu s-a înţeles în România este că noi suntem un punctişor de pe hartă (…)”, a declarat Bogdan Badea, la conferinţa „Upgrade Romania: Viaţa după PNRR: Cum evităm prăbuşirea investiţiilor în 2027”.
Șeful Hidroelectrica: Companiile românești trebuie să convingă investitorii să aleagă România
Bogdan Badea, directorul general interimar al Hidroelectrica, a declarat că reprezentanții companiilor românești trebuie să concureze pentru atragerea investițiilor și să convingă fondurile internaționale să investească în România, în locul altor piețe precum Asia, Africa sau America de Sud.
Potrivit acestuia, investitorii analizează atât contextul economic și politic al țării, cât și modul în care este administrată compania, riscurile de implementare și planurile de dezvoltare înainte de a decide dacă investesc sau nu.
În acest context, Badea a făcut referire și la prevederile din OUG 109 privind guvernanța corporativă, care considerau deplasările managementului pentru reprezentarea companiei drept un beneficiu acordat conducerii.
„Anul trecut, de exemplu, acest articol, care a fost declarat neconstituţional, considera că este un beneficiu al managementului că ia avionul şi se duce să reprezinte compania. (…) Prin discuţiile pe care le-am avut ulterior cu Parlamentul României, s-a corectat această chestiune, care ulterior a fost atacată la Curtea Constituţională şi astăzi s-a clarificat: nu reprezintă un beneficiu. Asta este valabil şi pentru demnitarii statului român, care sunt subremuneraţi atunci când trebuie să reprezinte România. Eu nu sunt politician, aşa că îmi permit să nu fiu populist. Eu cred că nici preşedintele României şi nici prim-ministrul şi nici parlamentarii şi miniştrii n-ar trebui să aibă nişte remuneraţii derizorii sau să nu li se asigure cheltuielile de reprezentare, pentru că reprezintă ţara”, a transmis directorul general interimar al Hidroelectrica.
Bogdan Badea a susținut că statul român cheltuiește sume importante în numeroase domenii, însă ajunge să se concentreze pe diurna de 36 de euro acordată unui ministru care merge la Bruxelles pentru a negocia finanțări de miliarde de euro pentru România.
„Eu cred că ţara asta este o ţară bogată, dar noi suntem cumva săraca fată bogată, pentru că cheltuim foarte mulţi bani în multe zone şi după aceea ne uităm la cei 36 de euro diurnă pe care îi primeşte ministrul X, care se duce la Comisia Europeană să negocieze miliarde cu Comisia Europeană. Acelaşi lucru este valabil şi în companii. Şi, în companii, dacă vrem să facem o reformă serioasă, dacă vrem să vorbim de guvernanţă corporativă serioasă, trebuie să ne uităm ce au făcut alţii. Nimic în plus, nimic în minus. Să nu mai fim trataţi ca bugetari, ca instituţii publice, pentru că nu este aşa”, a subliniat directorul general interimar al Hidroelectrica.
