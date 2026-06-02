Iulius-Dan Plaveti este noul CEO al Hidroelectrica. Stan Mihail-Dan preia funcția de CFO în cea mai mare companie de energie din România

Hidroelectrica a anunțat schimbări la vârful conducerii executive, după finalizarea procedurii de selecție a membrilor Directoratului. În ședința din 29 mai 2026, Consiliul de Supraveghere l-a numit pe Iulius-Dan Plaveti în funcția de CEO și pe Stan Mihail-Dan în poziția de CFO. Mandatele celor doi se întind până la 7 noiembrie 2027. Deciziile vin într-un moment în care compania raportează rezultate financiare în creștere și își consolidează poziția de lider pe piața energiei.

Hidroelectrica a informat acționarii și investitorii că procedura de selecție a membrilor Directoratului, desfășurată în conformitate cu prevederile legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, a fost finalizată.

În cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere din 29 mai 2026, cu majoritatea voturilor exprimate, a fost aprobată numirea lui Iulius-Dan Plaveti în funcția de membru al Directoratului Hidroelectrica și director general executiv al companiei, începând cu aceeași dată. Mandatul acestuia este valabil până la 7 noiembrie 2027.

Potrivit companiei, funcția include și calitatea de președinte al Directoratului.

„Iulius – Dan Plaveti este denumit şi Preşedintele Directoratului, Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” al Societăţii. Mandatul va fi acceptat după renunţarea de catre dl PLAVETI IULIUS-DAN la toate funcţiile de administrator şi/sau director deţinute în consilii de administraţie, consilii de supraveghere şi directorate, atât în societăţi cu capital integral ori majoritar de stat, cât şi în societăţi cu capital privat”, se arată într-un comunicat al companiei.

În aceeași ședință, Consiliul de Supraveghere a decis și numirea lui Stan Mihail-Dan în funcția de membru al Directoratului și director financiar al Hidroelectrica. Mandatul său începe la 29 mai 2026 și se încheie la 7 noiembrie 2027.

Numirea lui Iulius-Dan Plaveti vine după retragerea din competiție a lui Bogdan Badea, care ocupa funcția de director general interimar al companiei.

Acesta a anunțat recent că nu mai candidează pentru conducerea executivă a Hidroelectrica, invocând existența unor presiuni politice. În același timp, Badea a precizat că rămâne în cadrul companiei și își va continua activitatea în funcția de director de investiții.

În etapa finală a procesului de selecție au rămas doi candidați. Pe lista scurtă s-au aflat Bogdan Badea, CEO interimar al Hidroelectrica, și Iulius-Dan Plaveti, director general al Complexului Energetic Oltenia.

Procedura de recrutare a fost relansată în martie 2026, după ce procesul început în toamna anului 2025 nu a produs rezultatul așteptat.

Noul CEO al Hidroelectrica are o experiență profesională concentrată în principal în sectorul energetic, dar și în domeniul transporturilor și al companiilor de stat.

Înainte de numirea la conducerea Hidroelectrica, Iulius-Dan Plaveti a ocupat funcția de președinte al Directoratului Complexului Energetic Oltenia, poziție deținută din anul 2023.

Anterior, între 2018 și 2021, a condus Hidroserv SA, subsidiara de mentenanță a Hidroelectrica. De asemenea, în 2017 a fost membru al Consiliului de Supraveghere al Transelectrica.

Cariera sa include și funcții importante în transporturi. A fost director general al CFR Călători în perioada 2015-2017 și director general al Tarom între august 2016 și februarie 2017.

În perioada 2009-2012 a ocupat funcțiile de vicepreședinte și președinte al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Din punct de vedere academic, este absolvent al Facultății de Aeronave din cadrul Universității Politehnica București, promoția 1993.

Schimbarea conducerii executive are loc într-un context financiar favorabil pentru Hidroelectrica, după un prim trimestru cu rezultate semnificativ peste cele raportate în aceeași perioadă a anului trecut.

Compania a înregistrat venituri de 3,13 miliarde de lei în primele trei luni din 2026, în creștere cu 67% față de perioada similară din 2025. Profitul net a urcat la 1,307 miliarde de lei, ceea ce reprezintă un avans de 122%, în timp ce câștigul pe acțiune a ajuns la 2,91 lei, comparativ cu 1,31 lei în primul trimestru al anului precedent.

Totodată, EBITDA a depășit 1,7 miliarde de lei, compania raportând o marjă de 55%.

Evoluția a fost susținută și de condițiile hidrologice favorabile. În primul trimestru al anului, debitul Dunării a ajuns la aproximativ 6.900 metri cubi pe secundă, peste nivelurile consemnate în 2025. Acest context a permis o producție netă de energie de 3.608 GWh, cu 36% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Energia suplimentară a fost valorificată în principal pe piața angro, segment pe care veniturile au avansat cu 85%.

Pe lângă creșterea producției și a profitului, Hidroelectrica și-a extins semnificativ activitatea de furnizare a energiei.

La 31 martie 2026, compania avea 1,31 milioane de locuri de consum în portofoliu, aproape dublu față de nivelul înregistrat cu un an înainte. Expansiunea a fost susținută atât de segmentul clienților casnici, cât și de cel al consumatorilor noncasnici.

Datele din ianuarie 2026 indicau o cotă de piață de 18,21% pe segmentul concurențial, ceea ce plasa compania pe primul loc în clasamentul furnizorilor.

Și la Bursa de Valori București performanța companiei s-a menținut solidă. În primul trimestru din 2026, acțiunea H2O a fluctuat între 123,3 lei și 152,9 lei, cu un preț mediu de 140,1 lei.

La o capitalizare bursieră de aproximativ 80 de miliarde de lei, Hidroelectrica rămâne cea mai valoroasă companie românească listată.

Noul CEO preia conducerea unei societăți care distribuie în acest an dividende de 7,35 lei pe acțiune din profitul aferent anului 2025, reprezentând întregul profit eligibil. În plus, acționarii au aprobat în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 29 mai 2026 un dividend special de un miliard de lei din rezervele companiei. Statul român, prin Ministerul Energiei, deține 80% din acțiunile Hidroelectrica și beneficiază proporțional de distribuirea acestor sume.