Complexul Energetic Oltenia a pierdut peste 1,1 miliarde de lei. Compania a încheiat dezastruos anul 2025

Complexul Energetic Oltenia a raportat pentru anul financiar 2025 cea mai mare pierdere din ultimii ani, de peste 1,1 miliarde de lei. Rezultatul marchează o schimbare radicală față de profitul înregistrat în 2024, în condițiile în care cifra de afaceri a continuat să crească. Costurile legate de certificatele de emisii de carbon și majorarea provizioanelor au avut un impact decisiv asupra bilanțului companiei.

Complexul Energetic Oltenia a încheiat anul 2025 cu o pierdere netă de 1.112.058.796 de lei, potrivit situațiilor financiare oficiale. Rezultatul reprezintă o deteriorare majoră comparativ cu anul 2024, când societatea raportase un profit net de 317.505.919 lei.

Declinul financiar s-a produs într-un context aparent favorabil din perspectiva veniturilor. Cifra de afaceri netă a companiei a crescut la 3,47 miliarde de lei, de la 3,26 miliarde de lei în anul precedent.

Datele financiare indică faptul că evoluția negativă nu a fost determinată de scăderea veniturilor principale, ci de creșterea accelerată a cheltuielilor. În același timp, costurile salariale au fost mai reduse față de anul anterior, însă acest lucru nu a fost suficient pentru a compensa impactul celorlalte obligații financiare.

Complexul Energetic Oltenia a înregistrat în 2025 o pierdere din exploatare de aproximativ 1,15 miliarde de lei, după ce în 2024 raportase un profit operațional de 164,4 milioane de lei.

Principalul factor care a afectat rezultatele companiei a fost creșterea puternică a categoriei „Alte cheltuieli din exploatare”. Acestea au urcat de la 1,40 miliarde de lei în 2024 la 2,65 miliarde de lei în 2025.

Majorarea a fost determinată în principal de provizioanele constituite pentru certificatele de emisii de dioxid de carbon. Valoarea provizioanelor pe termen scurt aproape s-a dublat, de la 1,04 miliarde de lei la 2,27 miliarde de lei.

„La finele anului 2025, deficitul de certificate de CO2 de achiziţionat, necesare pentru conformarea anului 2025 era de 4.586.865 certificate de CO2. Astfel, în anul 2025 s-au înregistrat provizioane pentru riscuri și cheltuieli în valoare de 2.040.673.809 lei reprezentând contravaloarea unui număr de 4.586.865 certificate de CO2 aferente deficitului de certificate pentru anul 2025 pe care unitatea este obligată a le achiziționa pentru conformare în anul 2025, data limită pentru conformarea la cerințele legislative fiind 30 septembrie 2026.

Acest deficit este estimat la un preț de 87,26 euro/certificat; curs euro la data de 31.12.2025 de 5,0985 lei/euro. Prețul de 87,26 euro/certificat reprezintă prețul de pe piața EEX EUA Future la 30.12.2025.

În alte cheltuieli de exploatare este cuprinsă și valoarea de 2.057.771.217 lei, din care 17.097.408 lei, reprezintă certificatele de CO2 achiziționate pentru anul 2025, precum şi valoarea de 2.040.673.809 lei reprezentând provizion constituit pentru deficitul de certificate de CO2 la data de 31.12.2025.

Contravaloarea cheltuielilor cu certificatele de CO2 pentru anul 2025 și a provizioanelor constituite pentru deficitul de certificate de CO2 la 31.12.2025, în sumă de 2.057.771.217 lei, reprezinta 59,22 % din cifra de afaceri”, se arată în raportul administratorilor.

Documentele financiare arată și faptul că societatea mai avea de încasat până la sfârșitul anului 2025 suma de 425,8 milioane de lei, reprezentând diferența de ajutor de stat pentru restructurare acordat sub formă de grant, publică gorjeanul.ro.

Situația financiară a companiei s-a deteriorat și din perspectiva gradului de îndatorare. Potrivit bilanțului, totalul obligațiilor financiare a ajuns la 3,78 miliarde de lei la finalul anului 2025, comparativ cu 2,73 miliarde de lei în anul precedent.

În paralel, cheltuielile cu amortizarea și deprecierea activelor s-au dublat, atingând 601,3 milioane de lei. Totodată, veniturile din activitățile secundare au înregistrat un recul semnificativ.

Un exemplu relevant este reprezentat de vânzările de cărbune. Încasările provenite din această activitate au scăzut de la 184,7 milioane de lei în 2024 la 105,7 milioane de lei în 2025, pe fondul reducerii activității miniere.

Pierderile acumulate au afectat direct capitalurile proprii ale societății. Activele nete ale companiei au coborât de la 5,21 miliarde de lei la sfârșitul anului 2024 la 4,10 miliarde de lei la 31 decembrie 2025.

Situațiile financiare aferente exercițiului 2025 au fost aprobate și asumate de Dan Iulius Plăveți, președintele Directoratului, și de Constantin Cosmin Trufelea, membru al Directoratului.