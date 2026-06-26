ASF: Deţinerile de instrumente financiare la Depozitarul Central au depășit 414,5 miliarde de lei în T1 2026

Potrivit ASF, piaţa de capital din România a înregistrat creşteri semnificative în trimestrul I 2026, cu active totale de peste 414,5 miliarde lei la Depozitarul Central SA, tranzacţii în expansiune şi activitate intensă de decontare.

Valoarea totală a deţinerilor de instrumente financiare la Depozitarul Central a depăşit 414,5 miliarde de lei, respectiv 81,3 miliarde de euro, la sfârşitul primului trimestru al anului 2026, din care acţiunile au reprezentat 361,4 miliarde de lei (70,9 miliarde de de euro), potrivit raportului privind evoluţia pieţei de capital, publicat, vineri, de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Numărul de emisiuni pentru care Depozitarul Central era depozitar al emitenţilor a fost de 608 la 31 martie 2026.

Depozitarul Central SA, entitate autorizată în baza reglementărilor Uniunii Europene, desfăşoară operaţiuni de compensare-decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare, operaţiuni de depozitare a instrumentelor financiare emise de societăţile emitente şi operaţiuni de registru pentru emitenţii de instrumente financiare.

Potrivit ASF, valoarea totală a deţinerilor de instrumente financiare pentru care Depozitarul Central nu este depozitar al emitentului a fost de 712,3 milioane de lei (139,7 milioane euro). La data de 31 martie 2026, erau înregistrate în cadrul Depozitarului Central trei emisiuni de titluri de stat pentru care acesta nu este depozitarul emitentului, în valoare de 32,1 milioane de lei (6,3 milioane de euro).

În primul trimestru al anului 2026, numărul total al tranzacţiilor decontate pe bază netă a fost de 894.582, în creştere cu 86% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2025. În acelaşi timp, valoarea totală a acestora a crescut cu o dinamică mai accentuată, înregistrând un avans de 100%, de la 9,9 miliarde de lei la 19,69 miliarde de lei.

Din valoarea totală decontată pe bază netă, 56,8% a provenit din decontarea tranzacţiilor în pieţele administrate de BVB (11,18 miliarde de lei) şi 43,2% (8,5 miliarde de lei) din decontarea tranzacţiilor de alocare.

Valoarea totală decontată pe tipuri de instrumente financiare a fost: 80,9% pentru acţiuni, 9,7% titluri de stat tranzacţionate pe bursă, 2,1% unităţi de fond, 5,4% obligaţiuni, 0,02% drepturi şi 2% pentru alte tipuri de instrumente financiare, se mai arată în raport.

În primul trimestru al anului 2026, numărul total al tranzacţiilor decontate pe bază brută a fost de 2.136, aproximativ dublu faţă de aceeaşi perioadă a anului 2025, în timp ce valoarea totală a acestora a înregistrat o creştere semnificativă, de la 427 milioane lei la 1,34 miliarde de lei. În aceeaşi perioadă, întreaga valoare a tranzacţiilor decontate pe bază brută a fost realizată pentru tranzacţii cu acţiuni în afara locurilor de tranzacţionare.

În ceea ce priveşte decontarea pe bază brută pe Platforma T2S, valoarea totală a tranzacţiilor decontate a fost de 588 milioane euro, în scădere cu 9% (2025: 646 milioane euro). Din această valoare, 96,5% (567 milioane euro) au fost tranzacţii decontate cu titluri de stat şi 3,5% (21 milioane euro) tranzacţii decontate cu obligaţiuni denominate în euro.

Referitor la activitatea transfrontalieră, în perioada analizată s-au decontat 106 instrucţiuni DvP şi RvP pentru instrumente financiare de tipul acţiunilor, unităţilor de fond şi a certificatelor, valoarea totală a acestora fiind de 48 milioane lei, în creştere cu 20,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2025 (39,5 milioane lei).

Valoarea totală decontată în diferite monede este structurată astfel: pentru decontare acţiuni – 80,3%, obligaţiuni – 19,4% şi unităţi de fond – 0,3%.