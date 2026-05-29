Industria auto globală intră în declin. Vânzări în scădere pe piețele internaționale majore

Industria auto globală traversează o perioadă de corecție marcată de scăderi ale vânzărilor pe piețele internaționale, presiuni în segmentele cheie de consum și diferențe majore de performanță între regiuni, în timp ce producătorii auto precum Toyota, Honda, Nissan, Ford și Porsche raportează declinuri ale livrărilor, influențate de cererea în scădere din piețe importante precum China, America de Nord și Orientul Mijlociu.

Toyota Motor Corporation a raportat în aprilie o diminuare a vânzărilor globale pentru a treia lună consecutivă, confirmând o perioadă de volatilitate pe piețele internaționale auto. Evoluția negativă este asociată în principal cu scăderi abrupte ale cererii în China și Orientul Mijlociu, în timp ce piața internă din Japonia a oferit un contrast pozitiv.

La nivel mondial, Toyota a livrat 849.306 vehicule în aprilie, în scădere cu 3,1% față de aceeași lună a anului precedent. Presiunea principală a venit din segmentul vânzărilor externe, unde compania a înregistrat un declin de 7,5%.

În schimb, piața din Japonia a compensat parțial această tendință, cu o creștere de 24,2%, susținută de reluarea comenzilor amânate anterior în contextul ajustărilor legate de taxele de mediu.

Performanțele regionale indică diferențe majore de dinamică:

China : scădere de 25,4%, pe fondul competiției intense și al presiunilor din sectorul auto local

: scădere de 25,4%, pe fondul competiției intense și al presiunilor din sectorul auto local Orientul Mijlociu : reducere severă de 33,7%, până la puțin peste 31.000 de unități

: reducere severă de 33,7%, până la puțin peste 31.000 de unități Statele Unite: recul de 4,6%, în cea mai mare piață externă a companiei

Aceste evoluții reflectă o încetinire a cererii în regiuni cheie și intensificarea concurenței, în special în Asia și America de Nord.

În contrast cu vânzările, producția globală Toyota a crescut cu 2% în aprilie comparativ cu anul anterior. Avansul a fost susținut în principal de regiunea Asia, unde producția a urcat cu 12,9%, compensând scăderile înregistrate în Japonia și Statele Unite.

Această divergență între producție și vânzări sugerează un echilibru operațional menținut prin ajustări regionale ale capacității industriale.

Datele provin din raportările oficiale ale companiei și includ atât marca Toyota, cât și divizia de lux Lexus. Evoluțiile actuale reflectă sensibilitatea producătorilor auto globali la condițiile macroeconomice, la dinamica lanțurilor de aprovizionare și la intensificarea competiției în piețele emergente.

În ansamblu, rezultatele din aprilie evidențiază o perioadă de ajustare strategică pentru Toyota, în care creșterea pe piața internă nu reușește încă să compenseze declinul din regiunile externe majore.

Honda Motor Co., Ltd. a înregistrat în luna aprilie o scădere a vânzărilor globale de 7,9%, până la 265.215 unități, pe fondul unei evoluții mai slabe a cererii pe mai multe piețe internaționale.

Declinul vine într-un context în care producția globală a companiei a rămas în mare parte stabilă, indicând o discrepanță între capacitatea de producție și ritmul livrărilor către piață.

Rezultatele reflectă presiuni continue asupra sectorului auto global, unde cererea fluctuantă și condițiile de piață diferite pe regiuni influențează direct performanța producătorilor.

Nissan Motor Co., Ltd. a raportat o scădere a vânzărilor globale lunare de 7,6%, până la 208.663 de unități. Declinele au fost determinate în principal de o reducere accentuată a cererii în segmentele entry-level din piețele majore, inclusiv America de Nord și China.

Această dinamică reflectă o încetinire a cererii pentru vehiculele de volum, segment care a susținut în mod tradițional creșterea producătorilor japonezi.

Ford Motor Company a înregistrat scăderi de două cifre în vânzările retail pe piața sa internă, semnalând presiuni puternice în segmentul domestic.

Directorul executiv Jim Farley a descris situația industriei ca fiind una critică pentru producătorii tradiționali occidentali, afirmând că aceștia se află „într-o luptă pentru supraviețuire”, pe fondul schimbării preferințelor consumatorilor la nivel global și al intensificării concurenței.

Porsche AG se confruntă cu o corecție a cererii în segmentul de lux, înregistrând scăderi ale livrărilor globale de până la 21% în anumite hub-uri asiatice, anterior considerate piețe cu performanțe ridicate.

Această ajustare sugerează o răcire a cererii pentru vehicule premium în anumite regiuni, după perioade de expansiune puternică.