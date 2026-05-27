Ilie Bolojan vrea schimbarea indicatorilor de performanță în companiile de stat din Energie: Investiții întârziate și Fondul de Modernizare

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat miercuri, după analiza situației investițiilor finanțate din Fondul de Modernizare, că proiectele trebuie finalizate cel târziu în 2030.

Acesta a precizat că a convenit cu responsabilii din domeniul Energiei modificarea indicatorilor de performanță pentru toate companiile care nu își realizează investițiile, subliniind că actualul model nu mai poate continua.

Bolojan a afirmat că nu este normal ca persoanele aflate în funcții de conducere în companii de stat cu regim de monopol să înregistreze câștiguri ridicate fără ca acestea să fie corelate cu performanța și rezultatele obținute.

”Creşterea preţurilor la energie în ultimii ani, dincolo de costul suplimentar pus pe bugetul familiilor, a afectat competitivitatea firmelor româneşti. Industriile cu valoare adăugată mai mică sau cele în care energia are o pondere mai mare în costurile totale au avut de suferit. Acest lucru se vede în scăderea producţiei industriale din ultimii cinci ani. Pentru a ne redresa economic, scăderea preţului energiei electrice este o condiţie de bază. Vom reduce preţul energiei doar odată cu realizarea investiţiilor în producţia de energie, în stocare şi în modernizarea reţelelor, precum şi prin eliminarea întârzierilor la investiţiile pentru care avem deja finanţarea asigurată”, spune premierul interimar Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook.

Premierul a arătat că cea mai importantă sursă de finanțare este reprezentată de Fondul de Modernizare.

Potrivit lui Ilie Bolojan, România beneficiază de transferuri provenite din certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, iar aceste sume pot fi utilizate exclusiv pentru investiții în energie regenerabilă, creșterea eficienței energetice și modernizarea rețelelor de distribuție.

”Din acest fond avem investiţii aprobate, nerambursabile, de 12 miliarde de euro. Din această sumă, 7,7 miliarde de euro sunt alocate energiei, iar 2,7 miliarde de euro proiectelor de eficienţă în transporturi etc. Fondurile sunt transferate, banii sunt în conturi, dar investiţiile se realizează cu mare greutate”, menţionează premierul.

Ilie Bolojan a mai declarat că, pe lângă complexitatea proiectelor, întârzierile din programe, evaluarea proiectelor și procesarea plăților, neutilizarea fondurilor este determinată și de faptul că investițiile alocate marilor companii de stat din sectorul energetic nu sunt realizate.

”Acestea au avut, în ultimii ani, un grad foarte scăzut de realizare a investiţiilor, afectând dezvoltarea noilor capacităţi de producţie şi a reţelelor energetice. Această situaţie există deoarece, în contractele de mandat ale celor care conduc aceste companii, nu sunt incluşi indicatori care să lege evaluarea lor de realizarea investiţiilor, de utilizarea fondurilor disponibile şi de respectarea termenelor asumate”, explică premierul interimar.

Oficialul a anunțat că a analizat marți situația investițiilor finanțate din Fondul de Modernizare, proiecte care trebuie finalizate cel târziu în 2030, prezentând totodată gradul de realizare al investițiilor în valoare de aproape 2 miliarde de euro pentru trei companii din sectorul energetic:

1. Complexul Energetic Oltenia are 11 investiţii aprobate, în valoare de aproape 900 de milioane de euro, dintre care nouă au fost semnate în vara anului 2023 şi două în 2024: parcuri fotovoltaice şi centrale pe gaz. Lucrările decontate în toţi aceşti ani reprezintă sub 10%, existând un risc mare ca centralele pe gaz să nu fie finalizate. Nefinalizarea acestora ne creează probleme serioase în îndeplinirea jaloanelor privind decarbonizarea şi poate duce la pierderea fondurilor europene.

”Nu mai putem continua în acest fel. Nu este normal să deţii funcţii de conducere în companii de stat de tip monopolist, să ai câştiguri mari, fără ca acestea să fie condiţionate de realizări şi performanţă. Am convenit cu responsabilii din Energie să lucrăm la modificarea indicatorilor de performanţă pentru toate companiile care nu îşi realizează investiţiile. Nu mai putem accepta doar indicatori formali, de tipul unor obligaţii legale, cum ar fi elaborarea la timp a bugetului de venituri şi cheltuieli. Performanţa în companiile din energie este o condiţie necesară pentru reducerea preţurilor la energie în economia României”, transmite premierul interimar.

2. Transelectrica are 11 contracte, în valoare totală de peste 530 de milioane de euro, nouă dintre ele semnate încă din toamna anului 2022: linii electrice noi, interconexiuni şi retehnologizări de staţii. Până acum, după patru ani, s-au decontat lucrări de aproape 20 de milioane de euro, adică sub 4%. Întârzierea asigurării accesului la reţele electrice şi la interconexiuni generează pierderi pentru producători şi distorsiuni în piaţa de energie.

3. ELCEN Bucureşti are trei contracte pentru modernizarea CET-urilor din Bucureşti, semnate în toamna anului 2024, în valoare totală de peste 360 de milioane de euro. Cele trei proiecte sunt absolut necesare pentru asigurarea încălzirii locuinţelor din Capitală. Din păcate, nu s-a decontat nimic până acum, proiectele fiind încă în licitaţie. Având în vedere uzura centralelor vechi, există oricând riscul apariţiei unor avarii şi al întreruperii încălzirii.