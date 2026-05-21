Ministerul Transporturilor pune în dezbatere noi scheme de ajutor. Cele două programe sunt finanțate prin Programul-cheie 9 – Eficiență energetică în transporturi și pot fi accesate atât de beneficiari publici, cât și privați. Scopul acestor scheme este sprijinirea investițiilor care contribuie la reducerea emisiilor de dioxid de carbon, creșterea eficienței energetice și integrarea tehnologiilor moderne în domeniul transporturilor.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) are rolul de organism delegat pentru fondurile alocate României din Fondul pentru Modernizare. Oficialii MTI au precizat că variantele revizuite ale schemelor pot fi consultate direct pe site-ul instituției, iar observațiile și propunerile celor interesați pot fi transmise până la data de 2 iunie 2026, ora 12:00, la adresa de e-mail contact.fm@fonduri.mt.ro.

Schema de ajutor de stat „e-DRIVE” este destinată susținerii investițiilor pentru achiziția de vehicule cu emisii zero utilizate în transportul rutier de pasageri. Programul urmărește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin modernizarea flotelor cu vehicule nepoluante.

Programul se adresează operatorilor de transport rutier de pasageri care desfășoară activități regulate sau ocazionale și care implementează proiecte de achiziție a vehiculelor pe teritoriul României, conform codurilor CAEN eligibile.

Bugetul total alocat schemei „e-DRIVE” este de 100 de milioane de euro, finanțarea fiind asigurată prin Fondul pentru Modernizare. Bugetul mediu anual nu va depăși 50 de milioane de euro.

Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi solicitat de un beneficiar este de 4 milioane de euro, iar toate cheltuielile neeligibile vor trebui suportate integral de beneficiar.

În ceea ce privește schema „e-Mobility RO”, Ministerul Transporturilor a anunțat mai multe modificări pentru acest an. Printre noutăți se află introducerea unei noi categorii de cheltuieli eligibile, respectiv investițiile în producerea de energie din surse regenerabile și în sisteme de stocare integrate direct cu infrastructura de încărcare pentru vehicule electrice.

Această măsură fusese anunțată încă din luna martie de oficialii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Schema „e-Mobility RO” urmărește dezvoltarea unei rețele strategice de stații de încărcare rapidă și ultra-rapidă pentru vehicule electrice. Stațiile vor fi amplasate pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale aflate în administrarea Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Programul beneficiază de un buget total de 299 de milioane de euro, iar bugetul mediu anual nu va depăși 149,5 milioane de euro în cadrul fiecărei proceduri de ofertare concurențială.

Numărul maxim estimat de beneficiari este de 25, iar valoarea maximă care poate fi solicitată de un beneficiar în cadrul tuturor procedurilor de ofertare concurențială nu poate depăși 30 de milioane de euro.

Perioada de implementare a proiectelor finanțate prin această schemă este stabilită până la 30 iunie 2030, în timp ce plata ajutoarelor de stat va putea fi efectuată până la 31 decembrie 2030.