Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) avertizează din nou șoferii cu privire la existenţa unor platforme online neautorizate care percep costuri abuzive pentru emiterea documentelor de drum. Astfel, instituţia statului recomandă ferm ca orice rovinietă să fie cumpărată exclusiv prin intermediul canalelor oficiale de distribuţie.

Conform precizărilor transmise de reprezentanţii companiei rutiere marți, 19 mai 2026, în spaţiul virtual au fost identificate recent două portaluri web, respectiv rovinietadigitala.ro şi tollvignettes.com, ambele administrate de o firmă înregistrată în Ţările de Jos. Oficialii subliniază că aceste pagini electronice nu deţin niciun fel de autorizaţie legală pentru a încasa tarifele de drum.

Din acest motiv, conducătorii auto care aleg să plătească o rovinietă prin aceste site-uri achită, pe lângă preţul standard stabilit prin ordonanţă guvernamentală, o taxă suplimentară de înregistrare, care măreşte cheltuiala totală cu aproximativ treizeci la sută.

Drept exemplu concret, specialiştii menţionează că pentru un autoturism simplu, tariful legal pentru douăsprezece luni este de 254,02 lei pe platformele acreditate. În schimb, pe site-urile neautorizate, preţul final ajunge la 330 de lei din cauza acelor comisioane adăugate ilegal.

În acest context, reprezentanţii instituţiei au declarat că nu îşi asumă nicio responsabilitate juridică pentru eventualele prejudicii suferite de cetăţenii care utilizează pagini neoficiale.

Ei au adăugat un apel ferm către public, solicitând ca plata pentru rovinietă să se facă doar pe portalul oficial erovinieta.ro sau la distribuitorii agreaţi (vezi aici lista).

CNAIR a reamintit că emiterea documentului prin partenerii legitimi nu implică niciodată comisioane ascunse sau suprataxe faţă de legislaţia naţională aflată în vigoare în România.

Criteriu de Analiză Canale Oficiale și Autorizate (CNAIR) Platforme Neautorizate (Ex: Roadwise Group B.V.) Portaluri identificate www.erovinieta.ro / Distribuitori aprobați rovinietadigitala.ro / tollvignettes.com Preț Autoturism (12 luni) 254,02 lei (Tarif reglementat legal) 330,00 lei (Include comisioane ascunse) Taxe suplimentare 0% (Nu se percep costuri de înregistrare) +30% („Taxă de înregistrare” abuzivă) Baza legală respectată Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 Nu respectă tarifele impuse de legislație Responsabilitate juridică Asumată integral de CNAIR Exclusă total de CNAIR în caz de fraudă Unde verifici partenerii? cnadnr.ro/ro/puncte-de-distributie Neresortat / Risc ridicat de plată invalidă

„❗️Atenție! Încă două portaluri neautorizate de către CNAIR pentru vânzarea rovinietei! ℹ️CNAIR a identificat în mediul online 💻🛜 portalurile web www.rovinietadigitala.ro și www.tollvignettes.com, ce aparțin Roadwise Group B.V. (Țările de Jos), care nu sunt autorizate de CNAIR pentru încasarea tarifului de utilizare (rovinieta). 📍Subliniem faptul că, la achiziția unei roviniete de pe aceste portaluri, utilizatorii achită, pe lângă prețul rovinietei reglementat de legislația în vigoare (OG nr. 15/2002), un cost suplimentar de cca. 30% pentru o anume “Taxă de înregistrare”. Prin comparație, pentru o rovinietă achiziționată prin portalurile web autorizate de către CNAIR, cu valabilitate de 12 luni pentru un autoturism, un utilizator achită în luna mai 2026 suma de 254,02 lei, reprezentând tariful reglementat de legislația în vigoare, în timp ce pentru achiziția aceleiași roviniete de pe aceste portaluri, utilizatorul achită 330,00 lei. În raport cu situația prezentată, aducem la cunoștință utilizatorilor că CNAIR nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la accesarea și achiziția de către utilizatori a rovinietelor de pe portaluri neautorizate de CNAIR. ☑️Rugăm utilizatorii să achiziționeze rovinieta doar de pe portalul oficial al CNAIR, disponibil la adresa www.erovinieta.ro sau la distribuitorii autorizați, ale căror puncte de distribuție/portaluri web autorizate se regăsesc pe site-ul oficial al CNAIR la adresa http://www.cnadnr.ro/ro/puncte-de-distributie.”, cu atât mai mult cu cât emiterea rovinietei prin intermediul acestora nu este condiționată de plata unor taxe/tarife suplimentare față de cele reglementate de legislația în vigoare în România”, au transmis cei de la CNAIR pe Facebook.

Conform prevederilor OG 15/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, sunt exceptate de la achitarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale (rovinieta):

vehiculele detinute in proprietate sau, dupa caz, folosite in baza unui drept legal, conform datelor inscrise in certificatul de inmatriculare, de: unitatile Ministerului AparariiNationale; unitatile Ministerului Afacerilor Interne; unitatile Serviciului Roman de Informatii; unitatile Serviciului de Informatii Externe; unitatile Serviciului de Protectie si Paza; unitatile Serviciului de Telecomunicatii Speciale; AdministratiaNationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia; serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta, reglementate prin Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare; Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. si subunitatile acesteia Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier; Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania; autorităţi/entităţi publice încadrate în categoria ambulanţă;

vehiculele care sunt deţinute în proprietate, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi unităţile teritoriale subordonate;

prevazute ca fiind exceptate prin acordurile si tratatele internationale la care Romania este parte;

folosite în transportul public local de persoane prin servicii regulate.

autorizate pentru efectuarea transportului şcolar.

Incepand cu data de 1 octombrie 2010, vehiculele mentionate anterior sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare numai daca sunt inregistrate ca vehicule exceptate in baza de date a SIEGMCR (Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei).

În vederea exceptării de la plata tarifului de utilizare pentru vehiculele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) pct. (viii) – (xii) şi lit. b) -e) din ordonanţă utilizatorii acestora sunt obligaţi să comunice CNAIR – S.A., sub declaraţie pe propria răspundere, lista numerelor de înmatriculare ale vehiculelor, însoţită de copii ale certificatelor de înmatriculare ale acestora.

Pe lângă documentele prevăzute anterior pentru fiecare vehicul, utilizatorii au obligaţia de a transmite în copie şi:

copia conformă de pe Certificatul de transport în cont propriu pentru transportul rutier de persoane şi, după caz, dovada utilizării, cu orice titlu, a acestor vehicule, în cazul vehiculelor autorizate pentru efectuarea transportului şcolar; licenţa de traseu, în cazul vehiculelor folosite în transportul public local de persoane prin servicii regulate.

Vehiculele prevăzute la a) si b) sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare pe perioada de valabilitate a documentelor transmise.

Pentru vehiculele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) pct. (i)-(vii) din Ordonanta, utilizatorii acestora vor transmite Directiei Generale Permise de Conducere si Inmatriculari (DGPCI) vehicule lista cu numerele de inmatriculare ale acestora, in vederea marcarii in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate, ca vehicule exceptate de la plata tarifului de utilizare si a tarifului de trecere.

Utilizatorii vehiculelor prevazute la alin. (1) au obligatia de a transmite CNAIR, respectiv DGPCI, sub declaratie pe propria raspundere, orice modificare aparuta cu privire la vehiculele aflate in proprietate sau care, dupa caz, pot fi folosite in baza unui drept legal.

Utilizatorii nu pot considera vehiculul exceptat de la plata tarifului pana la confirmarea, in scris, de catre CNAIR a includerii acestuia in baza de date sau, dupa caz, a modificarii acesteia.