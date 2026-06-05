Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, urmează să convoace Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobarea unor criterii specifice de performanță destinate directorilor și membrilor Consiliului de Supraveghere.„Bolojan schimbă regulile pentru Hidroelectrica: performanța directorilor legată de investiții”

Măsura vine la solicitarea Ministerului Energiei, condus de Ilie Bolojan, instituție care deține 80% din capitalul companiei. Documentul propus vizează integrarea unor direcții strategice în viitoarea scrisoare de așteptări a companiei. Decizia are loc pe fondul unor discuții privind orientarea investițiilor și obiectivele de dezvoltare pe termen mediu.

Ministerul Energiei propune ca strategia de investiții a Hidroelectrica pentru perioada 2027 – 2030 să includă ținte mai ambițioase decât cele din planul de administrare actual. Printre acestea se află dezvoltarea, instalarea, operarea sau achiziția unei capacități de până la 1.500 MW în sisteme de stocare tip BESS, echivalente cu aproximativ 6.000 MWh.

De asemenea, este vizată formarea unui portofoliu de proiecte noi de energie regenerabilă de peste 2.500 MW, incluzând hidroenergie, eolian onshore și solar fotovoltaic. În același timp, este menționată necesitatea retehnologizării și modernizării capacităților hidroenergetice existente, în funcție de durata de viață a echipamentelor.

Propunerile ministerului includ atât extinderea capacităților de stocare, cât și dezvoltarea de noi proiecte de producție din surse regenerabile. Accentul este pus pe integrarea bateriilor de stocare la nivel de sistem energetic, alături de investiții în parcuri eoliene și fotovoltaice.

Totodată, este subliniată necesitatea modernizării infrastructurii hidroenergetice existente, pentru menținerea capacității de producție pe termen lung. Aceste direcții sunt prezentate ca parte a unei strategii mai largi de adaptare la tranziția energetică.

În ultimele luni, conducerea Hidroelectrica, asigurată interimar de Bogdan Badea după demisia fostului director general, a fost vizată de critici legate de ritmul investițiilor. Mai exact, Ilie Bolojan a criticat faptul că Hidroelectrica ar fi realizat investiții reduse în ultimii ani, concentrându-se mai mult pe obținerea de profituri. El a susținut că acest lucru s-ar fi întâmplat deoarece producția de energie hidro este stabilă, fără a necesita intervenții majore pentru funcționare.

Oficialul a afirmat că, în opinia sa, instalarea de sisteme de stocare a energiei lângă baraje ar fi putut permite valorificarea mai eficientă a producției, în special în intervalele de consum ridicat. Acesta a indicat că o astfel de abordare ar fi putut contribui la creșterea profiturilor companiei și la reducerea prețurilor la energie cu 20–30% pentru consumatori. Totodată, Bolojan a susținut că orientarea spre profit ar fi fost însoțită de acordarea unor bonusuri de performanță anuale pentru conducerea companiei, pe lângă salariile existente.

„V-aș da un alt exemplu de ce înseamnă să-ți bați joc de banul public nefăcând investiții. Gândiți-vă că Hidroelectrica în acești ani a făcut puține investiții. Au preferat să facă profituri, pentru că oricum apa în România curge de la deal la vale, deci trece prin hidrocentrale, prin baraje, în loc să facă investiții. Și gândiți-vă că dacă lângă fiecare baraj care este pe cursul apei, nu în zona montană, care trebuie să funcționeze, pentru că nu poți opri apa, am fi montat de un an-doi niște baterii de stocare, în așa fel încât toată producția între orele de la prânz să fie stocată, ar fi însemnat profituri mai mari pentru Hidroelectrica, și ar fi însemnat prețuri cu 20-30% mai mici pe piața de energie din România pentru cetățenii noștri. Dar au preferat să ia bonusuri de performanță în fiecare an pentru profiturile pentru care nu s-au zbătut, de 150.000-180.000 de euro, pe lângă salariile mari pe care le au”, transmitea Ilie Bolojan

Hidroelectrica a raportat dividende totale de aproximativ 4 miliarde de lei aferente exercițiului financiar precedent, din care 80% sunt direcționate către bugetul de stat. Procesul de selecție pentru funcția de director general a inclus mai mulți candidați, printre care actualul CEO interimar și conducerea Complexului Energetic Oltenia. În acest context, au existat poziționări publice privind modul de gestionare a companiei și criteriile de evaluare a performanței manageriale.