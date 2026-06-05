Energia solară devine scut economic pentru Europa: economii de miliarde de euro în câteva luni

SURSA FOTO: Dreamstime „Românii ar putea cumpăra energie mai ieftină în 2026. Vor putea lua energie direct de la vecinii prosumatori”

Panourile fotovoltaice instalate pe continentul european au contribuit la economii estimate la aproape 13 miliarde de euro în doar câteva luni, diminuând necesarul de importuri de combustibili fosili, potrivit analizei realizată de SolarPower Europe și citată de Euronews.

Potrivit studiului, capacitatea solară existentă în Europa a generat economii de aproximativ 12,8 miliarde de euro până la data de 2 iunie. Calculul indică faptul că energia produsă de panourile fotovoltaice a redus cheltuielile asociate importurilor de combustibili fosili cu o medie de 136 de milioane de euro pe zi de la începutul conflictului dintre Iran și alianța SUA-Israel.

Analiza este publicată într-o perioadă în care piețele energetice internaționale continuă să fie afectate de fluctuații semnificative. Evoluțiile din Orientul Mijlociu au amplificat incertitudinile privind aprovizionarea cu energie și au influențat prețurile principalelor resurse energetice.

Țițeiul Brent, reperul global pentru prețurile petrolului, rămâne extrem de volatil pe fondul controlului exercitat de Iran asupra Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului la nivel mondial. Prin acest pasaj tranzitează, în mod obișnuit, aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol.

Joi, 4 iunie, petrolul Brent era tranzacționat la 95 de dolari pe baril, echivalentul a aproximativ 81 de euro. Nivelul este cu circa 20 de euro mai mare comparativ cu perioada anterioară începerii conflictului, pe 27 februarie.

În același timp, prețul gazelor naturale pe piața TTF din Olanda a înregistrat creșteri importante de la debutul războiului. În anumite intervale din luna martie, cotațiile au urcat cu aproape 50%.

În contrast cu aceste evoluții, analiza SolarPower Europe evidențiază impactul energiei solare asupra reducerii costurilor energetice. Potrivit calculelor organizației, producția de energie din surse fotovoltaice a generat economii totale de 12,8 miliarde de euro până la începutul lunii iunie.

„Cetățenii din Europa apelează la energia solară în acest moment de criză. Lecțiile din ultimele 100 de zile de război ar trebui să pună accentul pe asigurarea flexibilității combustibililor non-fosili, cum ar fi stocarea în baterii, care poate amplifica beneficiile generării de energie regenerabilă în Europa”, a declarat Walburga Hemetsberger, director executiv al SolarPower Europe.

Hemetsberger consideră că astfel de măsuri pot contribui la reducerea facturilor la energie și la consolidarea competitivității europene. Totodată, aceasta avertizează că sunt necesare instrumente de finanțare și măsuri concrete la nivelul Uniunii Europene pentru menținerea ritmului actual al investițiilor.

Mai multe țări europene au început transformarea sistemelor energetice cu mult înainte de izbucnirea conflictului cu Iranul, concentrându-se pe dezvoltarea tehnologiilor regenerabile.

Spania se numără printre exemplele relevante. Din 2019, statul iberic și-a dublat capacitatea instalată de energie eoliană și solară, adăugând peste 40 GW la sistemul energetic național. Pentru comparație, o centrală electrică cu o capacitate de 1 GW poate alimenta aproximativ 876.000 de gospodării timp de un an, în condițiile unui consum mediu anual de 10.000 kWh per locuință.

„Creșterea energiei eoliene și solare din Spania a redus influența generatoarelor fosili scumpe asupra prețului energiei electrice cu 75% din 2019”, se arată în raport publicat de grupul de experți Ember,

Raportul mai arată că „Această scădere a orelor în care prețul energiei electrice era legat de costul energiei pe bază de gaz a fost mai rapidă decât în alte țări dependente de gaz, cum ar fi Italia și Germania.”

Pe piețele europene de electricitate, prețul angro este stabilit de obicei de cel mai costisitor producător necesar pentru acoperirea cererii, de regulă centralele pe combustibili fosili. Pe măsură ce producția din surse cu costuri reduse, precum energia solară și eoliană, crește, rolul gazului și cărbunelui în stabilirea prețurilor devine mai redus.

Pe 26 martie, producția de energie eoliană din Marea Britanie a atins un nivel record de 23.880 MW, suficient pentru alimentarea a aproximativ 23 de milioane de locuințe.

„Energia eoliană a furnizat mai mult de jumătate din energia electrică a Marii Britanii în această perioadă record și este foarte semnificativ faptul că, mai devreme în cursul zilei, energia eoliană și solară ieftină au eliminat gazele scumpe din sistemul nostru energetic – gazele scăzând la cel mai scăzut nivel de producție din ultimii aproape doi ani, furnizând doar 2,3% din energia noastră electrică”, a declarat Tara Singh, reprezentantă a RenewableUK.

Aceasta a adăugat: „Așa arată tranziția energetică în practică și demonstrează de ce trebuie să continuăm să construim o serie ambițioasă de noi proiecte de energie curată acum și în anii următori.”

În 2025, energia eoliană și cea solară au produs, pentru prima dată, mai multă electricitate în Uniunea Europeană decât combustibilii fosili. Specialiștii au descris această evoluție drept o etapă importantă în procesul de tranziție către surse de energie cu emisii reduse.

În raportul Ember se mai arată că energia eoliană și solară au asigurat un nivel record de 30% din producția de electricitate a Uniunii Europene, depășind combustibilii fosili cu un punct procentual.

Datele aferente anului 2024 indică Austria drept statul european cu cea mai ridicată pondere a energiei electrice provenite din surse regenerabile, respectiv 90%. Performanța este susținută în mare măsură de rețeaua sa de centrale hidroelectrice.

Pe locul al doilea s-a situat Suedia, cu 88% din electricitate generată din surse regenerabile, în principal energie eoliană și hidroenergie.

Danemarca a ocupat poziția a treia, cu 80% din producția de electricitate provenind din surse regenerabile. În clasament au urmat Georgia, cu 68,4%, Spania, cu 69,7%, Portugalia, cu 65,8%, și Croația, cu 58%. La polul opus s-a aflat Malta, unde energia regenerabilă a reprezentat doar 10,7% din consumul de electricitate.