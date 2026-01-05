Update:

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a explicat că întreruperea serviciilor ghiseul.ro este cauzată de faptul că unele primării nu au actualizat taxele și impozitele pentru noul an. În astfel de cazuri, posibilitatea de a efectua plăți online este suspendată până când respectivele autorități locale finalizează configurările necesare.

„La începutul fiecărui an, Unitățile Administrativ Teritoriale înrolate în ghiseul.ro au posibilitatea de a actualiza taxele, impozitele și de a configura tipurile de plăți disponibile pentru anul în curs. În cadrul acestui demers, posibilitatea de a efectua plăți online este sistată în relația cu UAT-urile care nu au definitivat procesul descris mai sus. Regretăm această situație și vă asigurăm că echipa ADR oferă sprijin tehnic în vederea remedierii situației. Amintim că ghiseul.ro este aplicația națională care cuprinde peste 1.600 de instituții publice și permite efectuarea sigur, rapid și accesibil a peste 400 de tipuri de plăți”, transmite ADR într-un comunicat.

Știrea inițială:

Site-ul Ghișeul.ro, administrat de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), întâmpină dificultăți pentru unii cetățeni care încearcă să își achite taxele online. Președintele ADR, Dragoș Vlad, a explicat pentru HotNews că platforma funcționează, însă apar disfuncționalități punctuale în funcție de localitatea de domiciliu a utilizatorilor.

Potrivit explicațiilor oferite de Dragoș Vlad, sistemul deservește două categorii de utilizatori, respectiv cetățenii care își verifică și plătesc taxele locale și unitățile administrativ-teritoriale care furnizează datele.

„Platforma funcționează doar că sunt anumite disfuncționalități pentru anumiți cetățeni. Sunt două tipuri de utilizatori: cetățenii care au cont, care își plătesc taxele și verifică contribuția la bugetele locale în funcție de localități și localitățile”, explică Vlad.

Unele primării ar fi trebuit să actualizeze încă din luna decembrie noile valori ale impozitelor, lucru care nu s-a întâmplat în toate localitățile. În lipsa acestor actualizări, platforma nu poate afișa corect obligațiile de plată pentru cetățenii din zonele respective.

„Sistemul funcționează, dar este în permanentă actualizare în funcție de bazele de date de la unitățile administrativ-teritoriale, care își actualizează noile valori. Nu este platforma defectă, ci este într-o continuă actualizare”, mai spune Dragoș Vlad.

Președintele ADR a subliniat că sistemul este într-un proces continuu de actualizare, dependent de datele transmise de primării. El a explicat că nu este vorba despre o defecțiune tehnică a platformei, ci despre lipsa sincronizării cu bazele de date locale.

În acest context, utilizatorii pot întâmpina valori zero sau informații incomplete atunci când primăriile nu au transmis datele actualizate.

„Îmi cer scuze pentru disfuncționalități, dar nu țin neapărat de noi. Noi facem toate demersurile să fie platforma up (n.r. funcțională) și unde există valori 0 sau informații neactualizate să nu ținem utilizatorii pe platformă, pentru a nu pune presiune pe aceasta”, transmite președintele ADR.

Problema a fost semnalată încă de săptămâna trecută și este de așteptat să mai persiste și în zilele următoare. Dragoș Vlad a transmis scuze utilizatorilor afectați și a precizat că instituția încearcă să limiteze accesul pe platformă acolo unde informațiile sunt incomplete, pentru a evita încărcarea inutilă a sistemului. Potrivit acestuia, autoritatea face demersuri constante pentru menținerea funcționalității generale a platformei.

Luni, 5 ianuarie, este prima zi în care românii pot plăti taxele și impozitele și la ghișeele ANAF. Plata începe într-un context fiscal mai dificil, în condițiile în care o parte dintre taxe au fost majorate atât pentru persoane fizice, cât și pentru firme. Această situație a crescut presiunea asupra platformelor de plată online și a ghișeelor fizice.

Cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvernul Bolojan a intrat în vigoare la începutul anului 2026. Printre modificări se numără impozite mai mari pentru locuințe și terenuri, care pot ajunge până la de trei ori nivelul anterior. Aceste majorări se aplică atât populației, cât și mediului de afaceri.

Impozitul pentru mașini va crește și va fi aplicat inclusiv vehiculelor full-electrice, care anterior erau exceptate. De la începutul lui 2026, calculul nu mai ține cont doar de capacitatea cilindrică, ci și de norma de poluare, fiind introdus principiul „poluatorul plătește”. Sunt prevăzute șase grupe de cilindree, iar suma datorată rezultă din înmulțirea unei valori fixe cu unitatea standard de 200 cmc, valoare care diferă în funcție de norma de poluare.

Nivelul final al taxelor și impozitelor poate varia de la o localitate la alta, deoarece consiliile locale au posibilitatea de a ajusta valorile față de baza națională. Din acest motiv, contribuabilii pot observa diferențe semnificative între județe sau orașe. Actualizarea acestor valori în bazele de date locale este esențială pentru funcționarea corectă a platformei Ghișeul.ro.