Creșterea impozitelor și a taxelor, alături de majorarea prețurilor la bunuri și servicii și stagnarea veniturilor, conturează perspectivele financiare pentru acest an. În acest context, chiriile vor înregistra, de asemenea, creșteri, iar nivelul lor va depinde de oraș, dimensiunea apartamentului și zona în care se află locuința.

Specialiștii din domeniul imobiliar avertizează că majorarea impozitului pe proprietate va avea un impact direct asupra prețurilor la închiriere. În cazul apartamentelor, se estimează creșteri între 5% și 15%, diferențele fiind determinate de localizarea locuinței și de cererea specifică fiecărui oraș.

În București, de exemplu, o chirie medie în 2024 era de aproximativ 700 de euro. În 2025, aceasta a crescut la 750–780 de euro, iar în 2026 se estimează o majorare suplimentară de circa 100 de euro, ajungând astfel la 880 de euro. Această evoluție reflectă impactul cumulativ al inflației, creșterii costurilor de întreținere și al impozitelor mai mari.

Situația este similară și în alte orașe mari. La Cluj-Napoca, chiriile au urcat de la 580 de euro în 2024 la 700 de euro în 2026. De asemenea, și în Constanța se înregistrează creșteri semnificative: la malul mării, chiria medie a crescut cu aproximativ 50 de euro față de anul anterior.

Chiar și după ce TVA-ul la achiziția locuințelor noi a crescut de la 9% la 21%, începând cu 1 august 2025, piața imobiliară și-a menținut tendința ascendentă. Prețurile caselor s-au majorat în medie cu 13% față de 2024, iar românii au căutat, în special, apartamente cu trei camere. Acestea au reprezentat 51% din căutările efectuate în 2025.

Potrivit unui raport Storia, Cluj-Napoca rămâne municipiul cu cele mai ridicate prețuri pentru locuințe, în timp ce Bucureștiul înregistrează cea mai rapidă dinamică a tranzacțiilor imobiliare. La polul opus, Reșița este orașul cu cele mai scăzute prețuri medii, oferind opțiuni mai accesibile pentru cei care doresc să cumpere sau să închirieze.

Calculul prețurilor medii ia în considerare cererile vânzătorilor în cele mai mari zece orașe analizate de platformă. Aceasta metodologie oferă o imagine realistă a evoluției pieței și explică de ce apartamentele cu trei camere au fost cele mai căutate în 2025, o tendință care se menține similară cu anul precedent, după ce în 2023 accentul era pe apartamentele cu două camere.

Chiriile mai mari afectează direct planificarea bugetară a familiilor și a persoanelor care închiriază locuințe. În contextul creșterii generale a prețurilor și a inflației, aceste majorări pot determina relocări sau ajustări ale cheltuielilor lunare.

Experții atrag atenția că diferențele între orașe sunt semnificative. În timp ce Bucureștiul și Cluj-Napoca se situează în topul costurilor pentru chirii, orașele mai mici oferă variante mai accesibile. Această discrepanță poate influența deciziile de mobilitate ale românilor, precum și opțiunile de angajare sau de studiu în orașele mari.

Creșterile nu sunt limitate doar la chiriile medii, ci și la locuințele de lux sau la apartamentele situate în zone centrale. De asemenea, proprietarii de locuințe se confruntă cu costuri mai mari pentru întreținere și taxe, ceea ce contribuie la ajustarea chiriei cerute.