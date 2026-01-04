Analistul economic Adrian Negrescu atrage atenția asupra efectelor pe care noile reglementări fiscale le vor avea asupra proprietarilor de locuințe.

Începând din 2027, impozitul pe proprietate nu va mai fi calculat pe baza valorilor administrative, ci pe valoarea reală de piață a imobilelor, stabilită automat prin platforma digitală e-Proprietatea.

Aceasta va integra date de la notari, ANAF, cadastru și tranzacțiile efectuate efectiv pe piață.

Negrescu explică că schimbarea va genera o reconfigurare a comportamentului proprietarilor. Pensionarii sau persoanele cu venituri reduse, care dețin locuințe în zone centrale, ar putea fi nevoiți să se mute spre periferii, din cauza impozitelor în creștere.

„Din 2027, probabil că vom vedea un nou fenomen în piața imobiliară, o schimbare a comportamentului celor care dețin imobile. De la 1 ianuarie vom vedea semnele unui alt tip de migrație, probabil în interiorul orașelor, pe fondul introducerii acestui sistem, e-Proprietatea, care va calcula impozitul locuințelor în funcție de valoarea de piață a imobilelor. Probabil vom vedea tot mai mulți oameni, pensionari cu venituri reduse, care vor fi nevoiți pe termen mediu și lung să renunțe la locuințele pe care le dețin în centru, pentru a se muta mai spre periferie, din cauza impozitelor tot mai mari pe care vor trebui să le plătească pentru apartamente, mașini – o situație similară cu ceea ce se întâmplă în toate marile capitale europene și chiar în întreaga lume”, a explicat Adrian Negrescu.

Mai mult, diferențele între zone vor deveni tot mai evidente, iar prețurile imobilelor vor reflecta nu doar valoarea proprietății, ci și condițiile de trai: apropierea de transportul public, școli, grădinițe sau servicii medicale.

Noua lege va exercita o presiune puternică asupra proprietarilor mai săraci și va accentua diferențele dintre zonele orașelor, generând atât ajustări de preț, cât și schimbări în modul în care oamenii aleg să locuiască.