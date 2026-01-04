Prin utilizarea PatrimVen, atât administrațiile locale, cât și Agenția Națională de Administrare Fiscală pot urmări mult mai precis gradul de conformare fiscală. În situațiile în care obligațiile fiscale nu sunt respectate, autoritățile au la dispoziție informații complete pentru a declanșa eficient proceduri de poprire a veniturilor sau de executare silită a bunurilor.

Prefectura Bihor a anunțat finalizarea procesului de înrolare, precizând că PatrimVen este o platformă administrată de Ministerul Finanțelor, care colectează și agregă date despre patrimoniul și veniturile persoanelor fizice și juridice. Primăriile au un rol dublu în acest sistem: folosesc datele existente, dar sunt și obligate legal să furnizeze informații actualizate despre bunurile deținute, în timp ce ANAF încarcă datele privind veniturile.

Platforma poate fi utilizată pentru simplificarea procedurilor administrative, oferind acces rapid la informații precum veniturile declarate, contribuțiile la asigurările sociale, adeverințele de venit, cazierul fiscal, certificatele de atestare fiscală, conturile bancare sau rapoartele de audit și informare.

Prefectul Marcel Dragoș a arătat că în județ mai existau 9 sau 10 unități administrativ-teritoriale neînrolate, iar finalizarea acestui proces reprezintă un pas important în modernizarea administrației publice, creșterea transparenței și eficientizarea relației dintre instituții și cetățeni. Înrolarea în PatrimVen este un obiectiv asumat de statul român prin Planul Național de Redresare și Reziliență, deși platforma există de mai mulți ani și anterior nu exista obligativitatea utilizării ei de către primării.

În acest fel, autoritățile locale și ANAF vor avea o evidență completă a proprietăților și veniturilor, indiferent de domiciliul persoanelor sau de locul unde acestea obțin venituri. În analizarea dosarelor pentru acordarea ajutoarelor sociale, primăriile vor putea verifica rapid dacă solicitanții dețin bunuri sau realizează venituri și în alte localități, fără a mai apela la Oficiile de Cadastru sau la ANAF, așa cum se întâmpla până acum.

Directorul economic al Primăriei Oradea, Eduard Florea, a explicat pentru Bihoreanul că înrolarea în PatrimVen aduce câștiguri și pentru ANAF, și pentru primării.