România este obligată, conform tratatului de aderare la Uniunea Europeană, să adopte moneda euro după îndeplinirea criteriilor de convergență stabilite la Maastricht. Totuși, Uniunea Europeană nu impune un calendar fix, ceea ce înseamnă că țările membre decid singure momentul inițierii pașilor tehnici, inclusiv intrarea în mecanismul ERM II. Până în prezent, România nu a început aceste proceduri și se află practic în stadiul zero al adoptării monedei euro.

Ministerul Finanțelor a precizat că România nu a parcurs nici măcar pașii preliminari, precum participarea la Mecanismul Ratei de Schimb II, o etapă obligatorie ce presupune menținerea stabilității cursului timp de cel puțin doi ani înainte de adoptarea euro. În prezent, România nu îndeplinește majoritatea criteriilor economice de convergență.

Inflația anuală calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum a fost de 8,4% în octombrie 2025, mult peste media statelor cu performanțe economice solide. Deficitul bugetar pentru primele zece luni ale anului 2024 a fost de 5,7% din PIB, peste limita de 3% prevăzută de criteriile de convergență, iar datoria publică era de aproximativ 57% din PIB în trimestrul al doilea 2025, sub pragul de 60%, dar cu tendință de creștere anticipată pentru 2026. Ratele dobânzilor pe termen lung s-au situat la 6%, depășind limitele recomandate.

Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, estimează că România va putea începe negocierile pentru adoptarea euro abia peste 5-7 ani. Potrivit acestuia, prioritatea țării trebuie să fie evitarea recesiunii, iar abia ulterior se poate discuta despre intrarea în zona euro. Un termen realist pentru trecerea efectivă la euro, bazat pe experiența Bulgariei, ar fi între 2030 și 2035.

„Din 2018 Banca Națională n-a mai putut să colaboreze. A fost ultima ședință, dacă mi-aduc aminte, la Academia Română, privind adoptarea monedei euro. Și am renunțat și noi la toate comitetele. Am avut trei comitete, inclusiv unul tehnic, apropo de partea legată de numerar. Cum se aduce numerarul în țară, cum se distribuie numerarul euro. Deci eram avansați. Acum, dacă corecția fiscală înseamnă cinci sau șapte ani, înseamnă că peste cinci – șapte ani mai discutăm”, a declarat Mugur Isărescu.

Procedura Bulgariei pentru aderarea la zona euro a durat aproximativ cinci ani și jumătate. Țara a intrat în Mecanismul Ratei de Schimb II și în Uniunea Bancară pe 10 iulie 2020, iar trecerea efectivă a fost aprobată oficial pe 8 iulie 2025, cu rata fixă de conversie de 1,955 leva pentru 1 euro. Afișarea dublă a prețurilor a început pe 8 august 2025, iar de la 1 ianuarie 2026 a început perioada de circulație paralelă a celor două monede, ce va dura cel puțin o lună.