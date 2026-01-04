Radu Georgescu a explicat, pe pagina sa de Facebook, că prețul barilului de petrol a scăzut la 57 de dolari, revenind la nivelul din 2005.

Potrivit lui, această scădere, de aproximativ 21% față de aceeași perioadă a anului precedent, este rezultatul unei supraproducții globale de petrol și al unei cereri mai scăzute, consumul de combustibil fiind un indicator al stării economiei.

El a menționat că, în România, consumul de energie a scăzut cu 4% în 2025 față de 2024, ceea ce arată că economia locală se află în recesiune.

Radu Georgescu a subliniat că, în ciuda scăderii prețului petrolului, benzina în România rămâne la 7,5 lei pe litru, mult peste nivelul din 2005, din cauza taxelor și a inflației.

El a explicat că pentru companiile petroliere prețul trebuie să fie peste 65 de dolari pe baril pentru a fi profitabil, ceea ce face ca exploatarea petrolului să fie nerentabilă în condițiile actuale.

Referindu-se la situația internațională, Georgescu a afirmat că Statele Unite au preluat recent controlul asupra celui mai mare depozit de petrol de pe planetă, întărindu-și astfel poziția strategică și protejând rolul dolarului ca monedă dominantă în tranzacțiile petroliere.

Aceasta, după cum a explicat el, este o modalitate prin care SUA își menține “coroana economică” și puterea globală.

În ceea ce privește tensiunile internaționale, Georgescu a sugerat că atacul asupra Venezuelei ar putea da Chinei „unda verde” pentru o eventuală agresiune asupra Taiwanului, argumentând că Beijingul folosește aceeași justificare de securitate ca și SUA. El a subliniat că Taiwanul are o importanță strategică majoră, găzduind producători de componente critice pentru industria tehnologică globală, inclusiv pentru companii americane precum Nvidia, Apple sau Tesla, iar o intervenție chineză ar obliga Statele Unite să reacționeze.

Radu Georgescu a anticipat că 2026 se va dovedi un an complicat pe plan economic, politic și social, cu efecte semnificative la nivel global.