Camera Constituțională a Curtea Supremă a Venezuelei a stabilit că Delcy Rodríguez va prelua „funcția de președinte al Republicii Bolivariene Venezuela, pentru a garanta continuitatea administrativă și apărarea integrală a Națiunii”, potrivit unei decizii citate de Reuters.

Instanța a precizat totodată că va analiza situația pentru a „stabili cadrul juridic aplicabil care să garanteze continuitatea statului, administrarea guvernării și apărarea suveranității în fața absenței forțate a Președintelui Republicii”.

Decizia vine după ce Nicolás Maduro a fost reținut sâmbătă dimineața, în cadrul unei operațiuni a forțelor americane.

Hotărârea Curții Supreme a fost anunțată la o zi după ce președintele american Donald Trump a afirmat, într-o conferință de presă, că Statele Unite vor prelua conducerea Venezuelei după arestarea lui Maduro.

„Vom conduce noi Venezuela”, a declarat Trump, fără a oferi detalii concrete despre modul în care administrația americană intenționează să pună în aplicare această afirmație.

Tot atunci, Trump a susținut că secretarul de stat Marco Rubio a discutat cu Delcy Rodríguez, despre care liderul de la Casa Albă a spus că ar fi dispusă să colaboreze cu SUA pentru o tranziție pașnică.

La scurt timp după declarațiile lui Trump, Delcy Rodríguez a ieșit public și l-a contrazis pe președintele american.

„Nicolás Maduro este singurul președinte al Venezuelei”, a afirmat ea, făcând apel la calm și unitate națională în contextul „răpirii” lui Maduro.

Rodríguez a declarat că Venezuela nu va fi niciodată colonia vreunei națiuni și a cerut eliberarea imediată a lui Maduro, pe care l-a numit din nou „singurul președinte al Venezuelei”.

Delcy Rodríguez este una dintre cele mai influente figuri ale regimului de la Caracas. În trecut, Nicolás Maduro a comparat-o cu o „tigroaică” pentru modul în care apără guvernul socialist.

Ea colaborează îndeaproape cu fratele său, Jorge Rodríguez, președintele Adunării Naționale.

În vârstă de 56 de ani, Rodríguez s-a născut la 18 mai 1969, în Caracas, fiind fiica lui Jorge Antonio Rodríguez, fost luptător de gherilă de stânga și fondator al partidului revoluționar Liga Socialista în anii ’70.

Avocată de profesie, absolventă a Universidad Central de Venezuela, Delcy Rodríguez a avansat rapid în ierarhia politică. A fost ministru al Comunicațiilor și Informațiilor între 2013 și 2014, apoi ministru de externe între 2014 și 2017.

În această perioadă, a încercat să perturbe o reuniune a blocului comercial Mercosur la Buenos Aires, după suspendarea Venezuelei din organizație.

În 2017, a devenit șefa Adunării Constituante pro-guvernamentale, structură care a extins atribuțiile lui Maduro.

Delcy Rodríguez ocupă funcția de vicepreședintă din iunie 2018, când Maduro a anunțat numirea ei pe rețeaua X, descriind-o drept „o femeie tânără, curajoasă, experimentată, fiica unui martir, revoluționară și încercată în mii de bătălii”.

În august 2024, Maduro i-a adăugat și portofoliul petrolului, responsabilizând-o cu gestionarea sancțiunilor tot mai dure impuse de SUA asupra celei mai importante industrii a Venezuelei.