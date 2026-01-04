Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat sâmbătă că Washingtonul nu intenționează să trimită trupe în Venezuela și nici să inițieze noi atacuri, cu condiția ca vicepreședinta venezueleană Delcy Rodríguez să coopereze cu administrația americană.

Într-un interviu acordat publicației New York Post, Trump a spus că SUA nu vor desfășura soldați pe teritoriul Venezuelei dacă Rodríguez, aflată în prezent la conducerea guvernului de la Caracas, „face ce vrem noi”.

În același context, liderul de la Casa Albă a avertizat că armata americană este pregătită să lanseze un al doilea val de atacuri împotriva statului sud-american, „mult mai mare decât primul”, operațiune în urma căreia au fost capturați Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores.

De la Caracas, Delcy Rodríguez a declarat că Nicolás Maduro rămâne „singurul președinte al Venezuelei”. Ea a făcut aceste declarații la televiziunea de stat, alături de fratele său, Jorge Rodríguez, de ministrul de interne Diosdado Cabello, precum și de miniștrii de externe și ai apărării.

Vicepreședinta a făcut apel la calm și unitate, îndemnând populația să apere țara în contextul „răpirii” lui Maduro și afirmând că Venezuela nu va deveni niciodată colonia vreunei alte națiuni. Totodată, ea a cerut eliberarea imediată a lui Maduro și a soției sale.

Uniunea Europeană și-a exprimat sprijinul pentru poporul venezuelean și pentru o soluție politică pașnică. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis sâmbătă, într-un mesaj publicat pe rețeaua X, că orice rezolvare a crizei trebuie să respecte dreptul internațional și Carta ONU.

„Urmărim cu mare atenţie situaţia din Venezuela. Suntem alături de poporul Venezuelei şi susţinem o tranziţie paşnică şi democratică. Orice soluţie trebuie să respecte dreptul internaţional şi Carta ONU”, a scris von der Leyen.

Anterior, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a cerut „moderație” după atacul SUA în Venezuela, menționând că a discutat situația cu secretarul de stat american Marco Rubio.

„Am vorbit cu secretarul de stat american Marco Rubio şi cu ambasadorul nostru din Caracas. UE monitorizează îndeaproape situaţia din Venezuela”, a declarat Kallas, subliniind apelul Uniunii la „moderaţie”.

Ea a reiterat poziția UE potrivit căreia Maduro „nu are legitimitate” și a susținut necesitatea unei tranziții pașnice, adăugând însă că, „în orice circumstanţe, principiile dreptului internaţional şi ale Cartei ONU trebuie respectate” și că siguranța cetățenilor europeni din Venezuela rămâne o prioritate.