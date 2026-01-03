Donald Trump a precizat sâmbătă, în cadrul unei conferințe de presă dedicate arestării președintelui venezuelean Nicolas Maduro, că Statele Unite ar putea lua în considerare extinderea operațiunilor în alte țări din America Latină.

Răspunzând unei întrebări din partea unui jurnalist cubanez, Trump a afirmat:

„Cuba va fi ceva despre care vom ajunge să vorbim”.

El a subliniat că scopul ar fi sprijinirea populației cubaneze și a celor care au fost nevoiți să părăsească insula:

„Vrem să ajutăm oamenii din Cuba, vrem să-i ajutăm și pe oamenii care au fost forțați să părăsească Cuba”.

Secretarul de Stat Marco Rubio a intervenit pentru a întări gravitatea declarațiilor președintelui:

„Atunci când președintele vorbește, ar trebui să-l luați în serios”.

Rubio a mai menționat potrivit celor de la BBC, că mulți dintre gardienii care au ajutat la protecția lui Maduro erau cubanezi și că această situație ar trebui să provoace îngrijorare la Havana:

„Dacă aș locui în Havana și aș fi în guvern, aș fi cel puțin îngrijorat”.

Aceste declarații marchează o intensificare a presiunii americane asupra Cubei, iar implicațiile pentru relațiile diplomatice și securitatea regională sunt semnificative.

Donald Trump a indicat și Columbia ca posibilă țintă a intervenției americane, criticând în mod direct conducerea țării. El a avertizat că președintele columbian Gustavo Petro ar trebui „să își păzească fundul”, referindu-se la implicarea unor rețele de trafic de droguri în stat.

Trump a explicat că în Columbia există facilități unde se produce cocaină, care este ulterior exportată către Statele Unite:

„Deţine fabrici unde produce cocaină. (…) Produce cocaină şi o expediază în Statele Unite, aşa că trebuie să-şi păzească fundul”.

În replică, Petro a declarat că nu se teme de eventuale comentarii sau acțiuni ale autorităților americane:

„Nu sunt deloc îngrijorat”, a scris președintele columbian pe platforma X, răspunzând unui mesaj al jurnalistului Hassan Nassar care sugera că liderul ar trebui să fie îngrijorat de declarațiile șefului Cartelului de los Soles în SUA.

Președintele Donald Trump a mai avertizat sâmbătă că traficul de droguri din Mexic necesită măsuri urgente, afirmând că țara este condusă de carteluri.

Într-un interviu telefonic acordat Fox News, Trump a precizat că arestarea lui Maduro nu a fost un mesaj pentru președinta mexicană Claudia Sheinbaum, pe care o consideră „o prietenă” și „o femeie bună”, dar a subliniat:

„Cartelurile guvernează Mexicul; ea nu guvernează”.

El a menționat că a propus de mai multe ori implicarea armatei americane pentru combaterea traficului de droguri, însă președinta mexicană a refuzat această opțiune:

„În caz că nu ştiţi, acestea vin prin graniţa sudică. Trebuie să facem ceva în legătură cu Mexicul”.

Trump a amintit că, la începutul mandatului său, a desemnat principalele carteluri mexicane drept organizații teroriste străine și a impus taxe vamale pentru exporturile Mexicului și Canadei, ca măsură de represalii împotriva comerțului cu fentanil.

Guvernul mexican a reiterat disponibilitatea de a coopera cu Statele Unite în combaterea traficului de droguri și a migrației ilegale, dar a subliniat că suveranitatea teritorială a Mexicului rămâne inviolabilă. Această poziție reflectă tensiunea dintre necesitatea de cooperare internațională și respectul pentru autonomie națională.