Venezuela și Columbia, sprijinite de Rusia și China, au solicitat convocarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, format din 15 membri, după ce forțele americane au atacat Venezuela și l-au capturat pe președintele Nicolas Maduro. Mai mulți diplomați au confirmat solicitarea, însă întâlnirea nu a fost încă programată.

ONU și-a exprimat îngrijorarea față de respectarea normelor dreptului internațional, considerând că evenimentele recente ridică semne de întrebare în privința aplicării Cartei ONU, conform Reuters.

Conducerea organizației subliniază importanța respectării depline a dreptului internațional de către toate statele și semnalează preocupări legate de modul în care aceste norme au fost aplicate în acest caz.

„Aceste evoluţii constituie un precedent periculos. Secretarul General continuă să sublinieze importanţa respectării depline – de către toţi – a dreptului internaţional, inclusiv a Cartei ONU. El este profund îngrijorat de faptul că normele dreptului internaţional nu au fost respectate”, a declarat Stephane Dujarric, într-un comunicat.

Consiliul de Securitate al ONU s-a mai reunit de două ori, în lunile octombrie și decembrie ale anului trecut, pe fondul escaladării tensiunilor dintre SUA și Venezuela. În acest context, ambasadorul Venezuelei la ONU, Samuel Moncada, a transmis o scrisoare Consiliului de Securitate, avertizând că acțiunea militară americană are implicații serioase pentru pacea și securitatea regională și internațională.

„Atacul militar american mortal şi trădător este efectuat împotriva unei ţări în care este pace”, a scris sâmbătă ambasadorul Venezuelei la ONU, Samuel Moncada, într-o depeşă adresată Consiliului de Securitate, avertizând că acesta „are implicaţii grave pentru pacea şi securitatea regională şi internaţională”.

El a susținut că ar fi fost încălcată Carta ONU, care prevede obligația statelor de a se abține de la utilizarea forței împotriva integrității teritoriale sau independenței politice a altor state.

„Toţi membrii se vor abţine în relaţiile lor internaţionale de la ameninţarea sau utilizarea forţei împotriva integrităţii teritoriale sau independenţei politice a oricărui stat”, a spus el.

De cealaltă parte, administrația președintelui american Donald Trump a desfășurat, timp de mai multe luni, operațiuni îndreptate împotriva ambarcațiunilor suspectate de trafic de droguri în largul coastelor Venezuelei și pe coasta Pacificului din America Latină.

Statele Unite și-au intensificat prezența militară în regiune, au anunțat o blocadă a tuturor navelor supuse sancțiunilor americane și, luna trecută, au interceptat două petroliere încărcate cu țiței venezuelean.

În luna octombrie, autoritățile americane au justificat aceste acțiuni prin invocarea Articolului 51 din Carta ONU, care permite statelor să adopte măsuri de autoapărare în cazul unui atac armat, cu obligația informării imediate a Consiliului de Securitate. Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Mike Waltz, a transmis că intervenția nu reprezintă o schimbare de regim, ci un demers de justiție, afirmând că Nicolas Maduro era considerat un lider ilegitim, inculpat și asociat unei organizații narcoteroriste acuzate de uciderea unor cetățeni americani.

„Aceasta nu este o schimbare de regim, aceasta este dreptate. Maduro a fost un dictator ilegitim, pus sub acuzare, care a condus o organizaţie narcoteroristă declarată responsabilă de uciderea cetăţenilor americani”, a postat ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, pe X.

Postarea poate fi vizualizată aici.