Potrivit informațiilor oferite de Donald Trump, operațiunea a fost una extrem de complexă, iar el a putut vedea fiecare etapă a raidului, pe care l-a comparat cu desfășurarea unei producții televizate.

Trump a descris intervenția drept spectaculoasă, subliniind viteza și forța cu care au acționat militarii americani. Acesta a explicat că trupele au pătruns rapid prin uși metalice și zone fortificate, reușind să îl scoată pe Maduro în doar câteva secunde, o acțiune pe care a catalogat-o drept fără precedent din perspectiva sa.

„Dacă ați fi văzut ce s-a întâmplat – eu am văzut la propriu, ca și cum m-aș fi uitat la o emisiune TV. Pur și simplu au intrat prin efracție, au intrat în locuri în care nu trebuia să se intre, au forțat uși de oțel care erau acolo exact în acest scop și i-au scos afară în câteva secunde. N-am mai văzut așa ceva”, a declarat Donald Trump.

În debutul conferinței de presă, Donald Trump a prezentat atacul ca fiind una dintre cele mai impresionante demonstrații de eficiență, forță și competență ale armatei americane. El a susținut că nicio altă națiune nu ar fi fost capabilă să desfășoare o asemenea operațiune într-un interval atât de scurt și cu un asemenea rezultat.

Conform declarațiilor sale, capacitățile militare ale Venezuelei nu au putut face față intervenției, iar forțele americane, acționând împreună cu structuri de aplicare a legii din SUA, au reușit capturarea lui Maduro în timpul nopții.

„Acesta a fost unul dintre cele mai uimitoare atacuri și demonstrații eficiente și puternice ale forței și competenței militare americane din istoria Americii. Nicio națiune din lume nu a putut realiza ceea ce a realizat America ieri sau într-o perioadă atât de scurtă de timp. Toate capacitățile militare venezuelene au fost neputincioase, în timp ce bărbații și femeile din armata noastră, lucrând cu forțele de ordine americane, l-au capturat cu succes pe Maduro în miez de noapte”, a declarat președintele SUA la începutul conferinței de presă.

Trump a afirmat că Statele Unite vor conduce Venezuela temporar, până la realizarea unei tranziții pe care a descris-o drept sigură, adecvată și bine judecată, fără a oferi însă detalii suplimentare despre modul concret în care va avea loc acest proces.

„Vom conduce țara până când vom putea face o tranziție sigură, adecvată și judicioasă”, a subliniat Trump.

El a mai precizat că administrația sa era pregătită să lanseze un al doilea val de intervenție, presupunând inițial că acesta va fi necesar, dar a indicat că, în urma succesului operațiunii, un astfel de scenariu ar putea să nu mai fie necesar.

„Eram pregătiți să realizăm un al doilea val dacă era nevoie. De fapt, am presupus că un al doilea val va fi necesar, dar acum probabil că nu mai este”, a mai spus președintele american.

Președintele american a vorbit și despre viitorul economic al Venezuelei, afirmând că marile companii petroliere din Statele Unite vor intra pe piața venezueleană. Acestea ar urma să investească miliarde de dolari pentru a repara infrastructura grav deteriorată, în special cea din sectorul petrolier, și pentru a relansa producția, cu scopul de a genera venituri pentru țară.

Trump a susținut că industria petrolieră a Venezuelei a fost construită inițial cu expertiză și resurse americane, iar ulterior ar fi fost preluată forțat de regimul socialist în timpul administrațiilor anterioare.

„Vom avea marile noastre companii petroliere din Statele Unite, cele mai mari din lume, care vor intra [în Venezuela], vor cheltui miliarde de dolari, vor repara infrastructura grav deteriorată, infrastructura petrolieră și vor începe să facă bani pentru țară”, a mai spus Donald Trump.

În acest context, liderul de la Casa Albă a caracterizat pierderea activelor americane din Venezuela drept unul dintre cele mai mari furturi de proprietăți americane din istoria Statelor Unite. El a concluzionat că acțiunile recente reprezintă o reafirmare fermă a puterii americane în regiune și a subliniat că viitorul va depinde de capacitatea Statelor Unite de a-și proteja comerțul, teritoriul și resursele considerate esențiale pentru securitatea națională.

„Am construit industria petrolieră venezueleană cu talent, ambiție și pricepere americană. Iar regimul socialist ne-a furat-o în timpul administrațiilor anterioare și ne-au luat-o prin forță. Acesta a constituit unul dintre cele mai mari furturi de proprietăți americane din istoria țării noastre. Reafirmăm puterea americană într-un mod foarte puternic, în regiunea noastră natală… Viitorul va fi determinat de capacitatea de a proteja comerțul, teritoriul și resursele care sunt esențiale pentru securitatea națională”, a completat Trump.

De asemenea, liderul de la Casa Albă l-a descris pe Maduro drept un „șef” al criminalității. Astfel, spune Trump, el se va confrunta cu „întreaga putere a justiției americane”.

„Dictatorul ilegitim Maduro a fost șeful unei vaste rețele criminale responsabilă de traficul de cantități colosale de droguri mortale și ilicite în Statele Unite”, spune el.

Președintele american a subliniat apoi că liderul venezuelean este responsabil pentru moartea a „nenumăraț americani”.

„Maduro și soția sa se vor confrunta în curând cu întreaga rigoare a justiției americane și vor fi judecați pe pământ american”, a completat acesta.

Donald Trump a subliniat și că „toate figurile politice și militare din Venezuela ar trebui să înțeleagă că ceea ce i s-a întâmplat lui Maduro li se poate întâmpla și lor”.

„Această operațiune extrem de reușită ar trebui să servească drept avertisment pentru oricine ar amenința suveranitatea americană sau ar pune în pericol vieți americane. Foarte important: embargoul asupra întregului petrol venezuelean rămâne în vigoare. Armada americană rămâne în poziție iar Statele Unite își rezervă toate opțiunile militare până când cererile Statelor Unite vor fi pe deplin satisfăcute. Toate figurile politice și militare din Venezuela ar trebui să înțeleagă că ceea ce i s-a întâmplat lui Maduro li se poate întâmpla și lor”, a spus Trump.

Un jurnalist l-a întrebat pe Donald Trump ce mesaj transmite populației din Venezuela, în special civililor, care au numeroase nelămuriri legate de situația actuală. În acest context, președintele american a afirmat că venezuelenii vor avea parte de pace, siguranță și justiție, precum și de acces la prosperitatea de care ar fi trebuit să beneficieze de mult timp, dar care le-a fost luată. El a susținut că țara va redeveni una funcțională și stabilă, amintind că în urmă cu aproximativ două decenii Venezuela era un stat prosper, înainte de a fi distrusă.

„Veți avea pace, justiție. Veți avea o parte din bogățiile de care ar fi trebuit să beneficiați de mult timp, dar care v-au fost furate. Veți avea pace, veți avea siguranță, veți avea justiție, veți avea o țară, o țară adevărată. Știți, dacă ne întoarcem cu 20 de ani în urmă, poate chiar mai mult, era o țară minunată și au distrus-o”, a răspuns Trump.

Declarația liderului de la Casa Albă poate fi urmărită aici.