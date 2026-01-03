Donald Trump a oferit primul său comentariu oficial după confirmarea capturării președintelui venezuelean Nicolas Maduro printr-un interviu acordat publicației britanice The Times. Președintele SUA a subliniat că operațiunea a fost planificată cu atenție și executată de forțe speciale foarte bine pregătite.

„O planificare bună și o mulțime de trupe grozave, grozave și oameni grozavi. A fost o operațiune genială”, a declarat Donald Trump, evidențiind implicarea forțelor speciale americane și eficiența planului operațional.

Președintele SUA a subliniat că această acțiune reflectă coordonarea între diferite agenții guvernamentale și expertiza militară acumulată în timp. Oficialii de la Washington spun că această colaborare complexă a fost esențială pentru succesul misiunii și pentru minimizarea riscurilor pentru personalul american.

Donald Trump a anunțat că va oferi informații suplimentare într-o conferință de presă programată pentru ora 18:00, ora României, la reședința sa Mar-a-Lago. Evenimentul va detalia modul în care forțele americane au planificat și executat intervenția și circumstanțele capturării lui Maduro.

Într-un mesaj publicat pe platforma socială Truth Social, Trump a confirmat succesul operațiunii:

„Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care a fost capturat și scos din țară împreună cu soția sa. Această operațiune a fost realizată în colaborare cu forțele de ordine din SUA. Detaliile vor urma. Va avea loc o conferință de presă astăzi, la ora 11:00 (n. r. ora 18.00 a României), la Mar-a-Lago. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a transmis președintele american.

Astfel, publicul și instituțiile internaționale așteaptă clarificări privind strategia și obiectivele misiunii, precum și eventualele consecințe diplomatice.

Potrivit martorilor oculari citați de agenția Reuters, în primele ore ale dimineții de sâmbătă, 3 ianuarie, avioane și zgomote puternice au fost auzite în capitala Venezuelei, iar zona de sud a orașului, în apropierea unei baze militare importante, a rămas fără electricitate. Aceste semne indică amploarea și caracterul precis al operațiunii.

Sursele CNN au precizat că președintele Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost scoși din dormitorul lor în timpul raidului efectuat de forțele americane. Cuplul a fost capturat în toiul nopții, în timp ce dormea, iar operațiunea nu a generat victime printre militarii americani.

Forța de elită Delta Force a armatei americane a condus misiunea, în colaborare cu agenți FBI care au asistat la capturarea liderului venezuelean. Planurile pentru transferul lui Maduro la New York, unde urmează să fie judecat de tribunalul federal din Manhattan, sunt deja în curs de implementare.

Administrația SUA pentru Combaterea Drogurilor (DEA) a urmărit ani de zile activitatea lui Maduro și a unor lideri militari de rang înalt din Venezuela. Acest efort va constitui baza acuzațiilor care vor fi făcute publice după transferul liderului venezuelean pe teritoriul american.

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a declarat că Maduro „va înfrunta în curând toată furia justiţiei americane pe teritoriul american, în instanţele americane”, confirmând că procesul împotriva liderului venezuelean va fi administrat conform procedurilor federale.

Astfel, capturarea lui Maduro marchează o etapă semnificativă în eforturile SUA de a urmări penal lideri străini implicați în activități ilegale, iar Donald Trump a subliniat implicarea extinsă a agențiilor guvernamentale pentru a asigura succesul acestei operațiuni.