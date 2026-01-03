UPDATE: Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sâmbătă că Washingtonul nu va permite ca vreun reprezentant al actualului regim venezuelean să preia puterea după Nicolas Maduro.

Liderul de la Casa Albă a subliniat că Statele Unite nu își pot asuma riscul ca o altă persoană din cercul de putere al lui Maduro să îi continue direcția politică. În acest sens, Trump a transmis că SUA vor fi profund implicate în viitorul Venezuelei, precizând că obiectivul declarat al administrației sale este obținerea libertății pentru poporul venezuelean.

„Nu ne putem asuma riscul de a permite altcuiva să-i ia locul şi să-i continue calea”, a declarat el într-un interviu acordat Fox News cu privire la Nicolas Maduro.

Întrebat despre posibilitatea susținerii Maríei Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela și laureată a Premiului Nobel pentru Pace anul trecut, ca viitor președinte al țării, Trump a arătat că situația trebuie analizată cu atenție în acest moment.

„Ei bine, va trebui să analizăm situația chiar acum”, a mai spus Trump.

El a amintit că Venezuela are un vicepreședinte în funcție și a exprimat rezerve legate de Delcy Rodríguez, punând sub semnul întrebării dacă aceasta ar fi o alegere corectă pentru conducerea țării.

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a declarat sâmbătă că Venezuela a ignorat în mod repetat ofertele făcute de Washington pentru a ajunge la un acord, potrivit informațiilor relatate de AFP. Afirmațiile vin în contextul escaladării tensiunilor dintre cele două state și al acțiunilor recente întreprinse de administrația americană împotriva regimului de la Caracas.

JD Vance a precizat că președintele Donald Trump i-a oferit lui Nicolas Maduro mai multe opțiuni pentru o ieșire din criză, însă condițiile impuse de partea americană au fost clare pe tot parcursul procesului. Acestea vizau încetarea traficului de droguri și returnarea către Statele Unite a petrolului considerat a fi fost obținut ilegal. Potrivit vicepreședintelui, lipsa unui răspuns favorabil din partea Caracasului demonstrează refuzul regimului venezuelean de a coopera.

În același timp, Vance a subliniat că Nicolas Maduro este vizat de mai multe acuzații penale în Statele Unite pentru fapte de narcoterorism. Oficialul american a transmis că statutul politic sau reședința prezidențială din Caracas nu oferă protecție în fața justiției americane pentru infracțiuni legate de traficul de droguri.

„Președintele a oferit mai multe soluții, dar a fost foarte clar pe tot parcursul acestui proces: traficul de droguri trebuie să înceteze, iar petrolul furat trebuie returnat Statelor Unite. Maduro este cea mai recentă persoană care a aflat că președintele Trump vorbește serios. Felicitări curajoșilor noștri operatori speciali care au dus la bun sfârșit o operațiune cu adevărat impresionantă”, a scris JD Vance pe X.

Ulterior, vicepreședintele SUA a oferit și următoarea completare:

„Și un mesaj pentru toți cei care spun că acest lucru este „ilegal”: Maduro are multiple acuzații în Statele Unite pentru narcoterorism. Nu poți scăpa de justiție pentru trafic de droguri în Statele Unite doar pentru că locuiești într-un palat în Caracas”.

Postarea poate fi vizualizată aici.

The president offered multiple off ramps, but was very clear throughout this process: the drug trafficking must stop, and the stolen oil must be returned to the United States. Maduro is the newest person to find out that President Trump means what he says. Kudos to our brave… pic.twitter.com/b1fqkdbB4x — JD Vance (@JDVance) January 3, 2026

Știrea inițială: Lidera opoziției din Venezuela, María Corina Machado, și candidatul la președinție, González Urrutia, au transmis un mesaj de Anul Nou care a subliniat dificultățile și angajamentul lor în lupta pentru reunirea Venezuelei.

Machado a precizat că țara are o cale realistă și democratică pentru recuperare, bazată pe ordine, perseverență și angajament colectiv.

„Ajungem la sfârșitul unui an decisiv, un an care nu a fost ușor, dar care a marcat un înainte și un după în istoria noastră contemporană. (…) Această luptă pentru reunirea familiilor noastre și a întregii Venezuele a fost lungă și dificilă. (…) Ne-a făcut și mai puternici și mai rezistenți și din ce în ce mai dedicați obiectivelor luptei noastre. Pe curând”, a spus Maria Corina Machado, care a câștigat recent premiul Nobel Pentru Pace.

În același timp, González Urrutia a subliniat provocările zilnice care cer implicarea totală a opoziției.

„Lupta noastră este o luptă în care în fiecare zi apar noi provocări și dificultăți”, a transmis González Urrutia.

Constituția țării prevede că puterea va trece la vicepreședintele lui Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Rodríguez a declarat că guvernul nu are în prezent date despre unde se află președintele sau prima doamnă, Cilia Flores, potrivit informațiilor publicate de CNN Venezuela.

Potrivit sursei menționate, trei nume din Venezuela merită toată atenția în contextul actual. Este vorba despre vicepreședintele Delcy Rodríguez, ministrul de Interne Diosdado Cabello și ministrul Apărării Vladimir Padrino.

Există mai multe scenarii posibile pentru viitorul țării. Primul presupune respectarea procedurii constituționale prin articolul 233, conform căruia, în absența absolută a președintelui, vicepreședintele Delcy Rodríguez își asumă funcția și convoacă alegeri în termen de 30 de zile, iar președintele ales își îndeplinește un mandat complet de șase ani.

Al doilea scenariu implică prăbușirea regimului, cu demisia sau fuga figurilor de frunte, caz în care cel mai probabil candidat al opoziției este Edmundo González Urrutia, academician și diplomat cu experiență, sprijinit de Machado și de o mare parte a ofițerilor de poliție și ai forțelor armate, potrivit planurilor pentru o tranziție ordonată și pașnică.

Un al treilea scenariu ar fi o lovitură de stat militară, avându-l ca actor principal pe ministrul Apărării Vladimir Padrino López, care s-a pronunțat împotriva prezenței trupelor străine și a calificat atacul american drept „cel mai mare afront” suferit vreodată de Venezuela. Situația rămâne fluidă, iar viitorul politic al țării depinde de modul în care vor evolua aceste scenarii, cu implicarea opoziției și a administrației interimare.

Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, se află în continuare în exil, obligată de presiunile regimului Maduro, și continuă să pregătească opoziția pentru preluarea puterii într-o manieră ordonată. În cazul unei tranziții, González Urrutia ar putea fi președinte, iar Machado ar putea ocupa funcția de vicepreședinte, în timp ce majoritatea forțelor de ordine și militare ar urma ordinele noii administrații.

Capitala Venezuelei, Caracas, a fost scena unui atac militar american în zorii zilei de sâmbătă, care a dus la capturarea președintelui Nicolas Maduro și a soției sale. Străzile erau aproape goale, cu excepția punctelor de control păzite de soldați, iar locuitorii au reacționat inițial cu șoc, unii rămânând acasă pentru a urmări informațiile, iar alții ieșind să-și facă provizii de alimente și combustibil. Fumul provenit de la exploziile din apropierea portului La Guaira și a bazei aeriene Generalissimo Francisco de Miranda se ridica vizibil pe cerul capitalei. Radarele arată că spațiul aerian deasupra Venezuelei era complet gol, iar atacul a durat aproximativ 90 de minute.

O parte a populației, în special susținătorii opoziției conduși de laureata Premiului Nobel pentru Pace María Corina Machado, și-a manifestat entuziasmul pentru eveniment. Locuitorii din orașe precum Maracaibo au ieșit pe străzi, amestecând frica cu bucuria, în timp ce alții s-au asigurat că afacerile și proviziile lor sunt în siguranță. Forțele de securitate venezuelene patrulau zonele importante, iar ministrul de interne Diosdado Cabello a apărut în stradă purtând echipament de protecție și solicitând cetățenilor să nu coopereze cu forțele străine.

Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat succesul operațiunii și a precizat că Maduro și soția sa au fost capturați și transportați în afara țării, fiind acuzați de trafic de droguri și ilegitimitate în funcție. Aceasta este prima intervenție militară directă a Statelor Unite în America Latină de la invazia din Panama din 1989, desfășurată împotriva liderului Manuel Noriega, în condiții similare. Anterior atacului, SUA au acuzat Maduro de conducerea unui „narco-stat” și de fraudarea alegerilor recente.

„Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei şi a liderului său, preşedintele Nicolas Maduro, care a fost capturat împreună cu soţia sa şi transportat în afara ţării”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social.

Guvernul venezuelean a raportat victime civile și militare în urma atacurilor, fără a oferi cifre concrete. Vicepreședintele Delcy Rodriguez, conform Constituției, ar putea prelua conducerea guvernului, însă nu cunoaște locația lui Maduro sau a soției sale. Ministrul Apărării Vladimir Padrino a condamnat intervenția, subliniind că prezența trupelor străine a adus moarte, durere și distrugere.

Senatorul american Mike Lee a precizat că Maduro va fi judecat pentru acuzații penale în Statele Unite, iar Donald Trump a anunțat că va oferi mai multe detalii într-o conferință de presă la Mar-a-Lago. Opoziția venezueleană nu a emis încă un comentariu oficial privind evenimentele, iar populația începe treptat să revină pe străzi, exprimând atât teamă, cât și speranță pentru viitorul țării.

Loviturile aeriene efectuate de Statele Unite în Venezuela au dus la moartea unor civili și militari, potrivit vicepreședintelui Delcy Rodriguez. Raidurile au vizat mai multe obiective din țară, iar pagubele și numărul exact al victimelor sunt în curs de evaluare, autoritățile afirmând că situația este în continuă evoluție.

Vicepreședintele venezuelean a cerut Statelor Unite să furnizeze dovezi privind starea de sănătate a președintelui Nicolas Maduro și a primei doamne, Cilia Flores, subliniind că locul în care se află aceștia nu este cunoscut. Cererea survine în contextul incertitudinii și al tensiunilor generate de raidurile aeriene, iar comunitatea internațională urmărește îndeaproape declarațiile și evoluțiile privind aceste evenimente.

„Nu știm unde se află președintele Nicolas Maduro și prima doamnă, Cilia Flores”, a declarat aceasta.

Situația din Venezuela rămâne fluidă, cu pagube materiale și pierderi de vieți omenești confirmate parțial, iar procesul de evaluare a consecințelor atacului continuă. Comunitatea internațională monitorizează reacțiile autorităților și evoluțiile militare, în timp ce incertitudinea cu privire la conducerea țării persistă.