Fratele vicepreședintei Venezuelei, Jorge Rodriguez, care ocupă funcția de președinte al Adunării Naționale, se află în Caracas, au declarat pentru presă trei surse apropiate care cunosc locul în care se află acesta.

Mai devreme în cursul zilei, Delcy Rodriguez a transmis un mesaj audio prin televiziunea de stat, cerând dovezi că președintele Nicolás Maduro și soția sa, Cilia, sunt în viață, în timp ce Jorge Rodriguez nu a mai fost văzut public de la atacul recent.

Ca reacție la aceste informații, Ministerul de Externe al Rusiei a negat că vicepreședintele Venezuelei se află pe teritoriul Federației Ruse. Anterior, ministerul anunțase că ministrul de externe, Serghei Lavrov, a discutat cu Delcy Rodriguez pentru a-și exprima „solidaritatea fermă cu poporul venezuelean în fața agresiunii armate”.

O declarație oficială a Ministerului de Externe mai precizează:

„Rusia va continua să sprijine cursul guvernului bolivarian care vizează protejarea intereselor naționale și a suveranității țării”.

Autoritățile columbiene au reacționat imediat la situația din Venezuela, președintele Gustavo Petro anunțând sâmbătă trimiterea de forțe armate la frontiera cu vecina sa, ca răspuns la atacurile aeriene raportate ca fiind lansate de SUA asupra unor ținte din Venezuela.

Decizia guvernului columbian vine după o reuniune pe tema securității naționale, în care s-a analizat riscul unui posibil aflux masiv de persoane care părăsesc Venezuela. Petro a subliniat că acțiunea americană constituie o „agresiune împotriva suveranității” Americii Latine și că ar putea declanșa o criză umanitară semnificativă.

Într-o declarație pe rețeaua X, președintele Columbiei a reiterat angajamentul țării sale față de principiile Cartei ONU, inclusiv respectarea suveranității statelor și rezolvarea pașnică a conflictelor. De asemenea, guvernul columbian a respins orice acțiune militară unilaterală care ar putea afecta populația civilă și a anunțat măsuri preventive pentru protecția frontierelor și gestionarea consecințelor umanitare.

Guvernul de la Caracas a calificat atacul drept o agresiune militară „foarte gravă” asupra unor zone civile și militare, inclusiv în statele Miranda, Aragua și La Guaira. Autoritățile au ordonat „desfășurarea comandamentului pentru apărare integrală a națiunii”, semnalând mobilizarea forțelor pentru protejarea teritoriului.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, explozii au zguduit capitala Caracas, iar oficialii venezueleni au susținut că țintele atacurilor americane includeau atât obiective civile, cât și militare. Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat într-o postare pe platforma Truth Social un „atac de amploare” asupra capitalei, menționând că Nicolas Maduro și soția sa ar fi fost scoși din țară.

Vicepreședintele Delcy Rodriguez a declarat televiziunii de stat că nu cunoaște locația președintelui și a soției sale și a solicitat lui Trump dovezi că aceștia sunt în viață. Aceste declarații evidențiază gradul ridicat de incertitudine și tensiunea care afectează atât conducerea venezueleană, cât și populația.

Atacul asupra Venezuelei a generat o serie de reacții internaționale polarizate. Aliații și partenerii SUA au salutat operațiunea ca pe o lovitură împotriva regimului Maduro, în timp ce adversarii consideră acțiunea drept o agresiune ilegală cu potențial destabilizator la nivel global.

Președintele argentinian Javier Milei a salutat pe rețelele de socializare anunțul lui Donald Trump privind capturarea lui Nicolas Maduro, iar oficiali guvernamentali argentinieni au prezentat evenimentul drept un pas spre „eliberarea Venezuelei”. În schimb, lideri precum președintele chilian Gabriel Boric și cel cubanez Miguel Diaz-Canel au criticat intervenția militară, subliniind necesitatea dialogului și respectării dreptului internațional.

Alianța Bolivariană pentru Popoarele Americii (ALBA) a calificat acțiunea drept un „act criminal de război”, acuzând SUA că urmăresc exploatarea resurselor strategice ale Venezuelei. Statele membre CARICOM au convocat o reuniune de urgență, monitorizând situația ca fiind „de mare îngrijorare” pentru regiune.

Guvernele europene, inclusiv Spania, Germania, Polonia și Italia, au adoptat poziții prudente, concentrându-se pe protecția cetățenilor lor și apelând la dialog pentru prevenirea escaladării.

Ministerul rus de Externe a solicitat clarificări privind situația lui Maduro, declarându-se „extrem de alarmat”, iar Iranul și Belarus au condamnat atacul american, calificându-l drept o încălcare a suveranității Venezuelei și o amenințare la adresa păcii globale.