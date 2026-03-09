Robert Turcescu și Adrian Severin au discutat, luni, la podcastul difuzat pe evz.ro despre politica externă tot mai ofensivă pe care o duce președintele SUA, Donald Trump. După ce l-a schimbat pe liderul Venezuelei, Nicolas Maduro, liderul de la Casa Albă a început un conflict în Iran, alături de Israel.

Adrian Severin este de părere că nimeni nu-i poate sta în cale lui Donald Trump, iar președintele SUA își poate vedea de treburi, chiar dacă a dat lumea peste cap. Și e foarte probabil ca ținta următoare să fie Cuba.

„Cine ce-i poate face lui Donald Trump dacă el decide să joace partitura asta a războiului. Fie că e vorba de Groenlanda, fie că e vorba de Cuba, care la rând. A anunțat deja. Urmează Cuba. Și toată lumea privește deja chestiunea asta zicând: ce a zis, că vrea Cuba? Și cine ce îi poate face lui Donald Trump în momentul în care decide să să funcționeze în felul ăsta?

Și vreau să legăm treaba asta, dacă sunteți de acord, și cu unii care zică, stai domnule, nu o să poată. Am auzit chiar niște specialiști zicând: China va reacționa. De ce? Păi, dom’le, a sugrumat-o odată cu petrolul din Venezuela. China are o problemă cu petrolul din Venezuela, că nu mai vine cât venea. Cu petrolul din Iran”, a spus Adrian Severin.

Fostul ministru de Externe a remarcat că puterea nu este eternă și s-ar putea ca, la un moment, dat, chiar Donald Trump să fie deranjat de politica externă dusă de alte țări. Care ar putea să începe diverse războaie. Adrian Severin crede că SUA sunt într-un declin evident, care nu mai poate fi oprit.

„De multe ori statul puternic, foarte puternic, respectă regula de drept care e convențională, e o convenție. Pentru că acel stat se gândește că s-ar putea să-i vină și lui rândul ca altul să nu respecte. Pentru că puterea nu este infinită în timp. Și iarăși vă reamintesc că în istorie nu se cunoaște niciun imperiu care să fi fost etern. Și atunci eu nu văd de ce Statele Unite ar fi un imperiu nemuritor. Toate imperiile au fost mari și au murit. Iar Statele Unite, la ora actuală și apropie acum de răspunsul la întrebarea dumneavoastră, Statele Unite sunt o putere decadentă”, a mai spus Adrian Severin.