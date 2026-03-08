Ambasadorul SUA la Națiunile Unite, Mike Waltz, a prezentat o evaluare extrem de optimistă a operațiunilor militare desfășurate în ultimele zile împotriva Iranului, susținând că rezultatele obținute pe teren arată o degradare majoră a capacităților militare ale Republicii Islamice.

În cadrul emisiunii „Meet the Press”, difuzată de NBC, oficialul american a afirmat că rezultatele militare obținute într-un interval scurt sunt semnificative și indică o schimbare majoră în echilibrul de forțe din regiune.

„Obiectivele şi realizările militare de o săptămână sunt cu adevărat extraordinare”, a declarat Waltz pentru emisiunea Meet the Press de la NBC.

Potrivit declarațiilor sale, infrastructura militară aeriană și navală a Iranului ar fi fost puternic afectată de operațiunile militare recente. Oficialul a menționat că aviația militară iraniană ar fi fost neutralizată în mare măsură, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost aproape complet distruse.

„Forţele aeriene iraniene distruse, apărarea aeriană a Iranului distrusă şi aproape complet degradată, marina scufundată – peste 40 de nave zăcând pe fundul oceanului”, a adăugat el.

Declarațiile ambasadorului sugerează că strategia militară susținută de SUA urmărește reducerea rapidă a capacităților militare ale Iranului pentru a limita amenințările regionale și pentru a descuraja noi atacuri.

Pe lângă evaluarea militară a operațiunilor recente, oficialul american a subliniat că administrația de la Washington consideră conflictul actual drept o oportunitate de a elimina o amenințare de lungă durată pentru stabilitatea regională.

Mike Waltz a afirmat că liderii politici și militari ai SUA, inclusiv președintele, prezintă în mod constant argumentele care justifică acțiunile militare și strategia adoptată în acest conflict.

„Preşedintele şi alţi oficiali americani, prezintă argumentele în ceea ce priveşte modul în care vom proteja poporul american şi vom elimina această ameninţare odată pentru totdeauna”, a afirmat Waltz.

Declarația reflectă poziția fermă adoptată de Washington în actuala criză, în care autoritățile americane susțin că operațiunile militare nu vizează doar un răspuns punctual la atacuri, ci urmăresc și o schimbare structurală a echilibrului de securitate din Orientul Mijlociu.

În același timp, comentariile ambasadorului vin într-un moment în care tensiunile regionale sunt în creștere, iar posibilitatea extinderii conflictului rămâne un motiv de îngrijorare pentru comunitatea internațională.

În paralel cu declarațiile oficialilor americani, situația din teren rămâne extrem de volatilă, iar statele din Golf continuă să fie vizate de atacuri aeriene cu drone și rachete balistice.

Deși Iranul a transmis semnale că ar putea opri atacurile asupra unor state din regiune, realitatea de pe teren indică o intensificare a loviturilor. Potrivit informațiilor din regiune, forțele iraniene sau grupările aliate acestora au continuat să lanseze proiectile către mai multe țări din Golf.

Una dintre țările considerate printre cele mai afectate de aceste atacuri este Emiratele Arabe Unite. În ultimele zile, autoritățile locale au raportat un număr ridicat de drone și rachete balistice lansate asupra teritoriului lor.

Datele din teren arată că în fiecare zi au fost lansate aproximativ 100 de drone, însoțite de rachete balistice. În cea mai recentă zi de atacuri, au fost raportate 17 rachete balistice și 117 drone.

Aceste evoluții confirmă faptul că tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să crească, iar confruntarea indirectă dintre Iran și SUA, alături de aliații regionali ai Washingtonului, riscă să mențină regiunea într-o stare de instabilitate majoră.