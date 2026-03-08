Președintele ucrainean a subliniat că misiunea experților reprezintă „o oportunitate pentru ambele părți”, Kievul urmărind să obțină rachete pentru sistemele sale americane Patriot, esențiale în apărarea împotriva atacurilor rusești.

„Cred că săptămâna viitoare, când experţii vor fi pe teren, vor evalua situaţia şi vor oferi asistenţă, pentru că vin cu capacitatea de a ajuta”, a declarat Zelenski într-o conferinţă de presă.

Ministerul Sănătății din Iran a raportat că atacurile aeriene efectuate de Statele Unite și Israel au provocat moartea a 200 de copii sub 12 ani și aproximativ 200 de femei de la începutul conflictului. Declarația a fost făcută de Hossein Kermanpour, purtătorul de cuvânt al ministerului, într-o postare pe X.

„Aceștia se numără printre cele peste 1.200 de persoane ucise în război”, a declarat Hossein Kermanpour. El a adăugat că peste 10.000 de civili au suferit răni, inclusiv 1.400 de femei.

Oficialul iranian a declarat că atacurile au afectat grav infrastructura sanitară, nouă spitale fiind scoase din funcțiune, iar 14 ambulanțe fiind distruse.

Un locuitor din Teheran a povestit pentru CNN că orașul arată apocaliptic după atacurile israeliene care au vizat depozitele de petrol din capitala Iranului. Exploziile masive au creat o uriașă minge de foc și un nor dens de fum, iar mulți locuitori au descris atmosfera ca pe o senzație de sufocare, cu cerul întunecat și ploaie contaminată cu reziduuri de petrol.

„Orașul este întunecat, cerul este negru”, a spus acesta pentru CNN. „În plus, este și înnorat și întunecat, așa că avem senzația că ne sufocăm.” „Am văzut explozia aseară luminând cerul — nu semăna cu nimic din ce văzusem vreodată. Arăta ca sfârșitul lumii sau așa cum mi-aș imagina iadul”, a adăugat el. „Focul era aproape de casa noastră. Cred că este pur și simplu noroc că suntem bine acum.”

Echipa CNN prezentă la fața locului a relatat că dimineața orașul Teheran s-a trezit sub un cer acoperit de nori negri și cu ploaie înnegrită, în urma atacurilor israeliene. Armata Israelului a precizat că sâmbătă seara a lovit instalații de combustibil din capitala iraniană, utilizate pentru aprovizionarea diverselor entități, inclusiv militare.