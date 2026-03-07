Armata israeliană a desfășurat sâmbătă unul dintre cele mai ample raiduri aeriene împotriva Iranului, mobilizând peste 80 de avioane de vânătoare pentru a lovi obiective strategice și militare în Teheran și în centrul țării. Operațiunea face parte din conflictul regional în desfășurare și urmărește reducerea amenințării directe asupra teritoriului israelian.

Potrivit unui comunicat oficial al armatei israeliene, atacurile au vizat multiple facilități militare, inclusiv:

lansatoare de rachete și depozite de muniții;

centre de comandă subterane;

o academie militară a Gardienilor Revoluției Iraniene folosită pentru operațiuni militare de urgență.

Armata a precizat că aceste locații reprezintă „ținte militare legitime” datorită rolului lor strategic în planificarea și desfășurarea operațiunilor împotriva Israelului.

Israelul a subliniat că scopul principal al operațiunii a fost reducerea capacității Iranului de a lansa atacuri împotriva civiliilor și infrastructurii israeliene. Avioanele de vânătoare au vizat cu precizie locații care ar fi putut fi folosite pentru lansarea de rachete și drone, în contextul creșterii tensiunilor regionale.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să crească, după ce explozii au fost auzite sâmbătă dimineață în mai multe orașe din regiune, inclusiv în Dubai, Manama și Ierusalim. Evenimentele au loc în a opta zi a conflictului militar dintre Statele Unite și Iran, un război care a provocat deja sute de victime și atacuri în mai multe state din regiune.

Martorii au relatat că două explozii puternice au fost auzite în Dubai, unul dintre cele mai importante centre economice din Emiratele Arabe Unite. În același timp, o altă explozie a fost raportată în Manama, capitala Bahrainului.

Autoritățile din Bahrain au activat sirenele de alertă, iar Ministerul de Interne a transmis un mesaj populației, îndemnând cetățenii și rezidenții să rămână calmi și să se deplaseze către cele mai apropiate locuri sigure.

Potrivit informațiilor preliminare, atacurile ar putea fi legate de drone sau rachete lansate în cadrul conflictului regional, însă autoritățile nu au confirmat încă oficial cauza exploziilor.

Situația tensionată s-a resimțit și în Israel, unde o explozie a fost auzită la Ierusalim după declanșarea unei alerte aeriene.

Armata israeliană a anunțat că a detectat rachete lansate din Iran către teritoriul israelian și că sistemele de apărare aeriană au fost activate pentru interceptarea acestora.

La scurt timp după incident, autoritățile militare au transmis că amenințarea a fost neutralizată, iar populația a primit permisiunea de a părăsi adăposturile.

Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM) a publicat bilanțul primei săptămâni a operațiunii militare „Epic Fury”, lansată pe 28 februarie 2026.

Conform datelor oficiale, forțele americane au atacat aproximativ 3.000 de obiective militare iraniene în doar șapte zile.

Printre țintele lovite s-au numărat:

centre de comandă și control ale armatei iraniene

sedii ale Corpului Gărzilor Revoluționare Iraniene

sisteme de apărare aeriană

baze de rachete balistice

baze de rachete anti-navă

infrastructură militară de telecomunicații

submarine și unități navale iraniene

De asemenea, oficialii americani susțin că 43 de nave iraniene au fost avariate sau scufundate în timpul operațiunilor militare.

Pentru operațiunile din regiune, armata americană a mobilizat un arsenal militar impresionant, care include bombardiere strategice B-1 și bombardiere invizibile B-2, dar și mai multe tipuri de avioane de luptă.

Printre echipamentele și sistemele utilizate se află:

avioane de luptă F-15, F-16, F-18, F-22 și F-35

drone MQ-9 Reaper

sisteme antirachetă Patriot și THAAD

lansatoare de rachete HIMARS

avioane de atac A-10

avioane de război electronic EA-18G

avioane de recunoaștere RC-135

avioane de patrulare maritimă P-8

În plus, două portavioane americane, USS Abraham Lincoln și USS Gerald Ford, au fost desfășurate în zonă, alături de distrugătoare cu rachete ghidate și sisteme de apărare anti-dronă.

CENTCOM a respins și informațiile difuzate de propaganda iraniană conform cărora portavionul USS Abraham Lincoln ar fi fost scufundat, precizând că nava continuă să participe la operațiuni.

Potrivit comandantului CENTCOM, Brad Cooper, Iranul ar fi lansat atacuri împotriva a cel puțin 12 state din Orientul Mijlociu de la începutul conflictului.

Oficialul american a acuzat Teheranul că lovește deliberat zone civile și a condamnat atacurile cu drone asupra unor cartiere rezidențiale din Bahrain.

Statele Unite au anunțat că vor continua operațiunile militare și cooperarea cu partenerii regionali pentru a contracara amenințările venite din partea Iranului.

Datele centralizate de ministere ale Apărării, agenții civile și organizații umanitare indică aproximativ 1.500 de persoane ucise și în jur de 1.000 de răniți de la începutul conflictului.

Cele mai multe victime au fost raportate în Iran, unde aproximativ 1.230 de persoane au murit.

Alte bilanțuri indică:

Liban: 123 morți și 437 răniți

Israel: 11 morți și sute de răniți

Kuweit: 5 morți și 32 de răniți

Bahrain: 1 mort și 4 răniți

Emiratele Arabe Unite: 3 morți și 68 de răniți

Irak: 4 morți și 5 răniți

Qatar: 16 răniți

Oman: 1 mort

Statele Unite au confirmat moartea a șase militari și rănirea altor patru.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunțat identitatea celor șase militari americani care și-au pierdut viața în timpul operațiunii.

Oficialul a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor acestora și a declarat că Statele Unite vor continua operațiunile militare împotriva Iranului.

Arabia Saudită transmite un avertisment direct Iranului pe fondul intensificării atacurilor din Orientul Mijlociu. Ministrul saudit al Apărării, Khaled bin Salman, a cerut autorităților de la Teheran să dea dovadă de „înțelepciune” și să evite decizii care ar putea duce la o escaladare majoră a conflictului regional.

Ministrul saudit al Apărării a transmis mesajul în urma unei întâlniri cu șeful armatei pakistaneze, generalul Asim Munir. Discuțiile dintre cei doi oficiali s-au concentrat pe situația de securitate din Orientul Mijlociu și pe riscurile generate de actualul conflict.

Într-o declarație publicată pe rețeaua X, Khaled bin Salman a subliniat că atacurile lansate de Iran amenință stabilitatea regională.

Oficialul saudit a precizat că a exprimat speranța ca Iranul să evite „orice eroare de apreciere” care ar putea agrava tensiunile și ar putea declanșa o escaladare militară mai amplă.