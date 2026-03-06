Barilul de petrol a trecut de 90 de dolari. Lumea financiară asistă în aceste zile la una dintre cele mai violente reconfigurări ale prețurilor la energie din istoria modernă.

Vineri seară, cotația petrolului european a înregistrat o creștere masivă, depășind pragul de 90 de dolari pe baril, atingând astfel cel mai ridicat nivel din ultimii aproape doi ani.

Această evoluție vine pe fondul unei escaladări fără precedent a tensiunilor în Orientul Mijlociu, regiune care dictează ritmul economiei globale prin resursele sale vaste.

De la izbucnirea conflictului dintre SUA, Israel și Iran, cotația țițeiului a suferit o ascensiune de 27%, însă volatilitatea extremă a fost resimțită cel mai acut în ultimele ore ale zilei de vineri, când prețul a sărit cu 10% în doar cinci ore.

Factorul declanșator al acestei crize este blocarea Strâmtorii Ormuz, o arteră vitală prin care tranzitează zilnic aproximativ 20% din cererea mondială de petrol. În prezent, se estimează că peste 140 de milioane de barili sunt blocați, echivalentul a aproape o zi și jumătate din consumul întregii planete.

Situația din teren este critică: țările producătoare din regiunea Golfului au început deja să oprească sondele de extracție. Această decizie, deși pare paradoxală într-o perioadă de cerere uriașă, este cauzată de faptul că depozitele locale sunt pline până la refuz, iar imposibilitatea de a transporta marfa prin strâmtoarea blocată a creat un dop logistic masiv.

Petrolul Brent a încheiat săptămâna cu un plus de 24%, marcând cea mai agresivă creștere săptămânală de la criza pandemică din 2020. Nici varietatea americană WTI nu a rămas mai prejos, înregistrând un avans de aproape 30%.

Perspectivele pe termen scurt rămân extrem de pesimiste. Ministrul energiei din Qatar a lansat un avertisment dur într-un interviu pentru Financial Times, precizând că, dacă blocajul persistă, exporturile din toate statele din Golful Persic ar putea înceta complet în următoarele săptămâni.

Într-un astfel de scenariu, analiștii și oficialii estimează că prețul petrolului ar putea exploda până la 150 de dolari pe baril, o valoare ce ar arunca economia mondială într-o recesiune profundă.

În culise, marile puteri încearcă să găsească soluții pentru a calma piețele. Administrația de la Casa Albă a analizat diverse pârghii de intervenție, însă excluderea utilizării tranzacționării contractelor futures de către Trezoreria SUA a limitat rapid orice tentativă de scădere a prețurilor.

Pentru a compensa deficitul, Washingtonul a recurs la o măsură pragmatică, deși controversată: acordarea de scutiri companiilor asiatice, în special celor din India, pentru a achiziționa petrol rusesc aflat sub sancțiuni. În prezent, aproximativ 30 de milioane de barili de țiței rusesc plutesc în Oceanul Indian și Marea Arabiei, servind drept un „tampon” fragil în fața colapsului total al aprovizionării.

Analistul Giovanni Staunovo de la UBS subliniază că piața devine din ce în ce mai sceptică față de capacitatea politicului de a stopa acest raliu al prețurilor.