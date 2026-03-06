Olaf Sleijpen, membru al Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene și guvernator al băncii centrale a Olandei, a explicat că, în ciuda izbucnirii conflictului din Orientul Mijlociu, fundamentele politicii monetare din zona euro rămân, în linii mari, stabile.

Oficialul a transmis că este însă prematur să se tragă concluzii despre impactul economic pe termen lung, subliniind că situația economică rămâne favorabilă, chiar dacă nu mai poate fi considerată ideală.

„Nu aș mai folosi acum termenii nirvana sau Goldilocks (o situație macroeconomică ideală – n.red.), dar nici nu mi-am schimbat dramatic opinia despre situația în care ne aflăm, care rămâne una favorabilă”, a spus Olaf Sleijpen.

Olaf Sleijpen a explicat pentru agenția Reuters că reacția piețelor financiare de până acum a urmat, în mare măsură, așteptările teoretice și că Banca Centrală Europeană rămâne „dependentă de date” pentru luarea deciziilor.

Factorii de decizie vor monitoriza cu atenție evoluția conflictului și modul în care acesta afectează inflația, creșterea economică și condițiile financiare.

Oficialul a mai menționat că nu există presiuni imediate pentru ajustarea politicii monetare ca reacție la conflict, considerând că situația economică actuală este încă una bună.

„În continuare consider că ne aflăm într-o situație bună, deci da”, a spus el.

Sleijpen a avertizat că un șoc al prețului petrolului, legat de conflict, ar putea complica perspectivele economice, deoarece ar putea accelera inflația și frâna creșterea economică. Impactul real va depinde însă de evoluția evenimentelor și de eventualele perturbări ale lanțurilor de aprovizionare.

El a precizat că, dacă ar fi introdus datele din ultimele zile într-un model economic, probabil efectul asupra inflației ar fi mai mare decât cel asupra creșterii economice, dar a subliniat că modelele economice nu pot surprinde întreaga complexitate a situației.

„Dacă am introduce ceea ce am observat în ultimele patru sau cinci zile într-un model economic, probabil că impactul asupra inflației ar fi mai mare decât impactul asupra creșterii economice”, a declarat Olaf Sleijpen.

Oficialul a mai explicat că nu este potrivit să se facă comparații directe cu valul inflaționist din 2021–2022, deoarece mediul economic actual este diferit.

„Natura șocului este diferită. Politica monetară se află acum într-o poziție neutră, ceea ce nu era cazul atunci”, a explicat el.

În plus, Olaf Sleijpen a atras atenția asupra riscurilor generate de șocurile de pe partea ofertei, care sunt dificil de gestionat prin instrumentele tradiționale de politică monetară și pot influența dinamica inflației în momente neașteptate.

„Una dintre lecțiile acelei perioade este că trebuie să fim atenți la riscurile asociate șocurilor de pe partea ofertei. Acestea sunt dificil de gestionat din perspectiva politicii monetare și pot influența dinamica inflației într-un anumit moment, când banca centrală este nevoită să reacționeze. Aceasta este o lecție importantă”, a mai spus oficialul BCE.

Sleijpen a remarcat că, în ciuda incertitudinilor legate de politica comercială și tarife, economia zonei euro s-a dovedit mai rezilientă decât se anticipa, însă incertitudinea continuă să afecteze planificarea companiilor și deciziile de investiții.

„Incertitudinea este ceva ce detest chiar mai mult decât tarifele”, și-a adus aminte Sleijpen că i-a spus un director executiv olandez.

Referitor la relația cu Statele Unite, Olaf Sleijpen a afirmat că zona euro va continua să aibă acces la lichiditate în dolari prin mecanismele existente de cooperare cu Rezerva Federală a SUA și că are încredere în parteneriatul cu conducerea actuală a Rezervei Federale.

„Am multă încredere în relația noastră cu actuala conducere a Rezervei Federale în ceea ce privește acest aranjament”, a precizat Olaf Sleijpen.

Oficialul olandez a adăugat că discuțiile între cele două instituții se desfășoară regulat.

În același timp, Sleijpen a precizat că banca centrală a Olandei nu are în plan modificarea strategiei privind rezervele de aur depozitate la Rezerva Federală Bancară din New York.