Escaladarea conflictului dintre Israel și Iran, care s-a extins recent asupra Libanului și a statelor din Golf, a provocat o creștere semnificativă a prețului petrolului, cu peste 10% în ultimele zile. Această situație ridică îngrijorări majore privind inflația și stabilitatea economică la nivel mondial.

Atacurile militare și represaliile reciproce au perturbat aprovizionarea cu energie din regiune, determinând majorări rapide ale prețurilor petrolului. Economiștii avertizează că astfel de creșteri afectează direct costurile de producție și prețurile de consum, generând presiuni inflaționiste pe termen scurt.

Potrivit Băncii Centrale Europene (BCE), un conflict prelungit ar putea duce la o creștere substanțială a inflației și la o încetinire bruscă a creșterii economice, mai ales dacă aprovizionarea cu energie rămâne perturbată.

În prezent, inflația din zona euro este de 1,7%, sub ținta BCE de 2%. Aceasta înseamnă că o creștere temporară a prețurilor petrolului nu va determina, cel mai probabil, schimbări imediate în politica monetară.

BCE monitorizează îndeaproape efectele fluctuațiilor prețului energiei asupra inflației de bază și așteptărilor pe termen lung. Astfel, ratele dobânzii de politică monetară, menținute la 2%, sunt așteptate să rămână stabile pe tot parcursul anului, în ciuda șocurilor externe.

„În mod direct, o creştere a preţurilor la energie pune presiune asupra inflaţiei, în special pe termen scurt, iar un astfel de conflict ar fi negativ pentru activitatea economică”, a spus Lane într-un interviu publicat marţi în Financial Times. „Amploarea impactului şi implicaţiile pentru inflaţia pe termen mediu depind de amploarea şi durata conflictului”.

Creșterea prețului petrolului influențează costurile transportului, energia pentru industrii și prețurile produselor de consum. Pentru consumatori, aceasta poate însemna facturi mai mari la energie și combustibil. Pentru companii, costurile suplimentare pot afecta marjele de profit și pot încetini investițiile.

BCE avertizează că efectele pe termen mediu și lung depind de durata conflictului. Dacă situația se prelungește, inflația ar putea crește cu aproximativ 0,5 puncte procentuale, iar creșterea economică ar putea scădea cu 0,1 puncte procentuale.

Conflictul din Orientul Mijlociu a demonstrat cât de sensibilă este economia globală la perturbările din sectorul energetic. Deși efectele imediate se resimt prin creșterea prețurilor petrolului și presiuni asupra inflației, BCE rămâne precaută și nu anticipează schimbări rapide în politica monetară.