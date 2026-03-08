Statele Unite și Israelul analizează posibilitatea desfășurării de forțe speciale în Iran pentru a prelua stocurile de uraniu îmbogățit și a preveni dezvoltarea unei arme nucleare iraniene, conform surselor apropiate administrației americane.

Conform informațiilor publicate de Axios, regimul de la Teheran deține aproximativ 450 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60%, cantitate suficientă pentru a fi transformată rapid în material nuclear militar. Această situație crește riscul proliferării nucleare în regiune și determină SUA și Israelul să caute soluții rapide și sigure.

Administrația americană evaluează două scenarii principale:

Scoaterea completă a uraniului din Iran, implicând forțe speciale și logistică complexă. Dilurarea uraniului la fața locului de către experți nucleari, eventual cu sprijinul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

Oricare dintre opțiuni ar necesita prezența trupelor americane sau israeliene pe teritoriul iranian și acces la facilități subterane fortificate, cu măsuri de siguranță împotriva forțelor iraniene.

Un oficial american a declarat că „uraniul va trebui preluat fizic”, iar sursele israeliene confirmă că echipa lui Trump ia în calcul unități de operațiuni speciale pentru misiuni precise. Operațiunea ar combina expertiza militară cu cea științifică, pentru a asigura controlul complet asupra materialului nuclear.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, patru depozite de petrol și un centru logistic pentru produse petroliere din Teheran și împrejurimi au fost ținta unor atacuri care au provocat moartea a patru persoane, inclusiv doi șoferi, conform autorităților iraniene. Incidentul a declanșat avertismente privind riscuri pentru sănătate din cauza fumului dens și substanțelor toxice eliberate în atmosferă.

Guvernatorul capitalei, Mohammad Sadegh Motamedian, a anunțat că distribuția de combustibil în Teheran a fost oprirea temporar, în timp ce șeful companiei naționale de distribuție a produselor petroliere, Keramat Veyskarami, a declarat că incendiile au fost aduse sub control, iar instalațiile au fost avariate, dar nu distruse complet.

Fumul rezultat din incendii a acoperit cerul Teheranului, creând un văl negru vizibil încă din primele ore ale dimineții. Locuitorii au raportat un miros intens de ars, iar autoritățile de mediu au emis avertizări pentru a evita expunerea la hidrocarburi toxice, sulf și oxizi de azot. Specialiștii atrag atenția că, în cazul precipitațiilor, ploaia ar putea fi acidă și extrem de periculoasă, cauzând arsuri ale pielii și leziuni pulmonare grave.

În ciuda atacurilor, oficialii iranieni au declarat că țara dispune de rezerve suficiente de combustibil în alte depozite, menținând astfel aprovizionarea națională și prevenind un colaps energetic.