Abbas Araghchi, ministrul iranian de Externe, și-a reînnoit avertismentul privind posibilele represalii împotriva Statelor Unite, afirmând într-o postare pe X că, dacă Donald Trump dorește escaladarea situației, aceasta este ceea „ce va obține”.

„Dacă Trump dorește escaladarea, aceasta este exact ceea ce forțele noastre armate puternice au pregătit de mult timp și ceea ce va obține”, a spus ministrul iranian pe X.

Teheranul sugerează că există deschidere spre o posibilă dezescaladare în regiune, dar condițiile au fost rapid compromise de interpretările greșite ale președintelui Donald Trump asupra capacităților și intențiilor Iranului, a transmis Abbas Araghchi într-o postare pe X. El a subliniat că orice intensificare a măsurilor de autoapărare ale Iranului ar fi responsabilitatea exclusivă a administrației americane, potrivit POLITICO.

„Deschiderea Teheranului față de o dezescaladare în regiunea noastră, cu condiția ca spațiul aerian, teritoriul și apele vecinilor noștri să nu fie folosite pentru a ataca poporul iranian, a fost aproape imediat distrusă de interpretarea eronată a președintelui Trump asupra capacităților, determinării și intențiilor noastre”, a adăugat Araghchi în cadrul postării.

Declarațiile vin după ce, sâmbătă, Trump a avertizat că „Iranul va fi lovit foarte tare”, criticând comportamentul țării. În paralel, conflictul din Orientul Mijlociu a intrat în cea de-a noua zi, iar armata israeliană a anunțat că a început următoarea etapă a operațiunii, vizând obiective de producție din Iran.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat duminică că relația de cooperare militară dintre Iran și Rusia este de lungă durată și va continua, fără a preciza însă în ce mod Moscova sprijină Teheranul în război. În declarațiile relatate de NBC, Araghchi a afirmat că această colaborare „nu este ceva nou” și că „va continua și în viitor”.

Comentariile vin după un raport publicat săptămâna trecută, care sugera că Moscova furniza Iranului informații secrete despre țintele americane din regiune. Araghchi nu a confirmat direct dacă Rusia ajută Iranul să localizeze forțele americane, dar nici nu a exclus în mod categoric această posibilitate.

Recent, ambasadorul Rusiei în Marea Britanie a declarat pentru Sky News că „nu suntem neutri” în războiul din Iran. Kelin a subliniat că cel mai bun scenariu ar fi oprirea imediată a conflictului și revenirea la o soluție pașnică, negociată și diplomatică.

„În acest moment, logica țărilor occidentale este că Iranul este vinovat pentru tot. Dar nimeni nu spune că SUA și Israelul au inițiat un atac împotriva Iranului. Iar Iranul doar răspunde la acest atac Este pur și simplu nedrept”, a spus el.

Potrivit unui reportaj al Washington Post, care citează trei oficiali familiarizați cu situația, Rusia ar furniza Iranului informații despre atacuri împotriva forțelor americane din Orientul Mijlociu, inclusiv locațiile navelor de război și ale avioanelor americane. Aceasta reprezintă primul indiciu că un alt mare rival al Statelor Unite se implică, chiar și indirect, în conflict.