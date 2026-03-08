Mai multe state din regiunea Golfului Persic au anunțat, duminică dimineață, incidente de securitate provocate de drone și rachete, după ce sistemele de apărare aeriană au fost activate pentru a intercepta amenințări în spațiul aerian. Mesajele oficiale publicate de autorități indică o nouă escaladare a tensiunilor într-o zonă deja marcată de confruntări indirecte între Iran și Statele Unite.

Armata din Kuweit a transmis că infrastructura de combustibil a Aeroportului Internațional Kuweit a fost vizată de un „val de drone ostile” în primele ore ale dimineții. Autoritățile militare au precizat că sistemele de apărare au fost mobilizate pentru a face față atacului și pentru a proteja instalațiile strategice ale aeroportului.

Deocamdată nu au fost raportate informații privind victime sau pagube majore, însă incidentul ridică îngrijorări privind securitatea infrastructurii critice din regiune.

În Arabia Saudită, Ministerul Apărării a anunțat că forțele de apărare aeriană au reușit să intercepteze cel puțin 21 de drone lansate în direcția teritoriului saudit. Operațiunea a avut loc în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, iar autoritățile susțin că atacul nu a provocat distrugeri semnificative.

Incidentul confirmă faptul că amenințările aeriene continuă să reprezinte un risc major pentru statele din Golful Persic, mai ales în contextul tensiunilor regionale din ultima perioadă.

În Bahrain, autoritățile au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o instalație situată în portul Mina Salman. Ministerul de Interne a declarat că incidentul ar fi rezultatul unei „agresiuni iraniene”, fără a oferi deocamdată detalii suplimentare despre natura exactă a atacului.

Echipele de intervenție au fost mobilizate rapid pentru a limita extinderea focului și pentru a securiza zona portuară.

Seria incidentelor are loc la scurt timp după declarațiile făcute de președintele Iranului, Mesoud Pezeshkian. Acesta a transmis sâmbătă un mesaj către statele din Golf, exprimându-și regretul pentru atacurile cu drone și rachete care au vizat în ultima săptămână baze militare americane din regiune.

Liderul iranian a sugerat că Teheranul nu va mai lansa atacuri asupra statelor vecine dacă acestea nu vor participa la acțiuni militare împotriva Iranului. Ulterior, biroul prezidențial iranian a clarificat afirmația, precizând că Iranul nu va ataca țările din regiune atâta timp cât acestea nu cooperează cu Statele Unite într-un posibil conflict.

„Dacă ţările din regiune nu cooperează la atacul Americii împotriva noastră, nu le vom ataca.”

China își consolidează discursul diplomatic în contextul conflictului cu Iranul, cerând oprirea luptelor și reluarea negocierilor internaționale. Mesajul a fost transmis de ministrul chinez de externe, Wang Yi, care a subliniat că actualul război nu aduce beneficii niciunei părți și riscă să amplifice instabilitatea globală.

Declarațiile oficialului chinez au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă organizate duminică, pe marginea reuniunii anuale a legislativului de la Beijing, eveniment politic important în care sunt stabilite direcțiile majore ale politicii interne și externe ale Chinei.

”Acesta a fost un război care nu ar fi trebuit să aibă loc şi care nu a adus beneficii nimănui”, a declarat Wang Yi, ministrul de externe al Chinei.

Ministrul de externe chinez a afirmat că Beijingul susține oprirea imediată a ostilităților și adoptarea unei soluții diplomatice pentru conflictul care implică Iranul.

Potrivit lui Wang Yi, escaladarea militară din Orientul Mijlociu ar putea avea consecințe grave pentru stabilitatea regională și pentru securitatea globală. Oficialul chinez a insistat că singura soluție viabilă este revenirea la negocieri și la un dialog deschis între toate părțile implicate.

Beijingul se prezintă astfel ca un actor internațional care promovează stabilitatea și rezolvarea conflictelor prin mijloace diplomatice.

”Toate părţile ar trebui să se întoarcă la masa negocierilor cât mai curând posibil şi să-şi rezolve diferenţele prin dialog egal”, a adăugat el.

Războiul din Orientul Mijlociu ridică semne de întrebare și în plan economic. China, una dintre cele mai mari economii ale lumii și un importator major de energie, urmărește cu atenție evoluția conflictului și impactul acestuia asupra piețelor internaționale.

Creșterea prețurilor la petrol și tensiunile din regiune pot afecta comerțul global și stabilitatea economică, iar Beijingul încearcă să evite o extindere a conflictului care ar putea destabiliza lanțurile energetice și comerciale.

În plus, China are relații economice și politice consolidate cu Iranul, ceea ce explică interesul său pentru o soluționare rapidă a crizei.

Declarațiile lui Wang Yi vin într-un moment strategic pentru diplomația chineză. Liderul Chinei, Xi Jinping, urmează să îl primească la Beijing pe președintele american Donald Trump, într-un summit considerat extrem de important pentru relațiile dintre cele două mari puteri economice.

În acest context, ministrul chinez de externe a subliniat că dialogul dintre Beijing și Washington trebuie să continue, chiar dacă există diferențe majore între cele două state.

Oficialul chinez a precizat că ambele părți trebuie să creeze un climat favorabil negocierilor, să gestioneze divergențele și să evite acțiunile care ar putea amplifica tensiunile bilaterale.

În timp ce China insistă pe soluții diplomatice, poziția Statelor Unite rămâne fermă. Președintele american Donald Trump a declarat recent că un posibil acord cu Iranul ar putea avea loc doar în condițiile unei „capitulări necondiționate” din partea Teheranului.

Declarația liderului american vine la peste o săptămână după atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra unor ținte din Iran, conflictul continuând fără semne clare de detensionare.

Prin apelurile repetate la negocieri și armistițiu, Beijingul încearcă să își consolideze imaginea de actor diplomatic major și promotor al stabilității internaționale.

Conflictul dintre Iran, Statele Unite și Israel continuă să escaladeze, iar Gardienii Revoluției Iraniene au afirmat că țara are capacitatea de a susține cel puțin șase luni de război intens. Oficialii militari de la Teheran susțin că au lovit deja peste 200 de obiective americane și israeliene, în timp ce tensiunile din Orientul Mijlociu rămân la cote ridicate.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Gardienilor Revoluției, Ali Mohammad Naini, forțele armate ale Iranului sunt pregătite să continue operațiunile militare la ritmul actual timp de luni întregi.

Acesta a mai adăugat că armata iraniană a vizat deja peste 200 de ținte americane și israeliene în regiune, demonstrând capacitatea de reacție rapidă și mobilizare a forțelor.