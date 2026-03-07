Donald Trump a afirmat că intervenția militară a Statelor Unite împotriva Iranului a fost necesară pentru a preveni o amenințare majoră la adresa securității globale. Liderul american consideră că Teheranul era foarte aproape de a obține arme nucleare și ar fi fost dispus să le folosească.

„Iranienii erau foarte aproape să aibă arme nucleare. Le-ar fi obținut dacă nu-i loveam cu avioanele B2 (în iunie 2025). Știți că sunt nebuni, le-ar fi folosit. Așa că am făcut lumii un bine”, a declarat Donald Trump.

Conflictul a intrat deja în a doua săptămână, iar administrația de la Washington a decis să își consolideze prezența militară în Orientul Mijlociu. Donald Trump a ordonat trimiterea unui nou portavion în regiune, care ar deveni astfel al treilea desfășurat în zonă.

În paralel, și Marea Britanie analizează posibilitatea de a trimite un portavion în Orientul Mijlociu, pe fondul escaladării conflictului.

Pe rețeaua sa de socializare, Donald Trump a susținut că Iranul ar fi fost forțat să cedeze în fața presiunii militare americane și israeliene.

„Complet zdrobit, Iranul s-a predat vecinilor din Orientul Mijlociu și a promis că nu-i mai lovește, și asta doar ca urmare a atacurilor necontenite americane și israeliene”, a scris Donald Trump.

În același timp, liderul american a avertizat că Washingtonul ar putea lovi și alte obiective din Iran, inclusiv unele care nu au fost vizate până acum.

În timp ce declarațiile lui Donald Trump indică o intensificare a conflictului, conducerea iraniană încearcă să transmită un mesaj de calm către statele din regiune. Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a cerut scuze țărilor vecine pentru atacurile recente.

În discursul său, liderul de la Teheran a susținut că bombardamentele asupra unor state din Golf nu au fost ordonate la nivel central, ci au fost inițiative individuale ale unor unități militare.

„Trebuie să le cer iertare țărilor vecine atacate de Iran. După ce liderul nostru și comandanții și-au pierdut viețile ca urmare a agresiuni barbare, forțele noastre armate au ripostat din proprie inițiativă, în absența superiorilor, și au făcut tot ce au crezut necesar ca să apere țara. De acum înainte nu mai atacăm țările vecine cu excepția cazului în care suntem loviți de pe teritoriul acestor țări”, a declarat Masoud Pezeshkian.

În ciuda acestor declarații, atacurile iraniene au continuat. Sâmbătă, forțele armate iraniene au lansat drone și rachete către Emiratele Arabe Unite, Bahrein și Arabia Saudită.

Unul dintre incidente a vizat aeroportul din Dubai, unde o dronă iraniană a provocat o explozie puternică.

„Puțin după ora 9, în timp ce noi eram în terminalul 3 al Aeroportului Internațional din Dubai, s-a produs o explozie puternică. Am vazut pe geam mult fum, aparent în perimetrul aeroportului. Au vibrat toate geamurile”, a povestit un pasager.

În același timp, loviturile aeriene ale SUA și Israelului au vizat mai multe obiective strategice din Iran, printre care Academia Militară a Gardienilor Revoluției, depozite și fabrici de rachete balistice, lansatoare de rachete și un centru de comandă subteran.

De asemenea, a fost bombardat aeroportul Mehrabad din vestul Teheranului, care este utilizat pentru zboruri interne, dar găzduiește și companii aerospațiale legate de industria militară iraniană.

Președintele iranian a respins ferm cererea Washingtonului privind o capitulare necondiționată.

„Ideea că ne predăm necondiționat… americanii ar trebui să-și ducă în mormânt cu ei acest vis”, a spus Masoud Pezeshkian.

În paralel cu evoluțiile de pe front, au apărut informații privind implicarea Moscovei în sprijinirea Iranului. Cotidianul Washington Post a relatat că Rusia ar oferi sprijin aliatului său din Orientul Mijlociu.

Donald Trump a comentat aceste informații în cadrul unei discuții cu presa.

„Se pare că rușii ajută Iranul să atace americani. Asta e o nimica toată față de ce facem noi în Iran. Te respect mult, totdeauna mi s-a părut că ești amabil, dar nu puteai pune o întrebare mai prostească în acest moment. Vorbeam despre altceva aici”, a declarat Donald Trump.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a afirmat că Washingtonul monitorizează atent toate comunicațiile și contactele dintre actorii implicați în conflict.

„Monitorizăm totul. Suntem la curent cu cine cu cine vorbește și despre ce. Poporul american poate fi liniștit că ne ocupăm și contracarăm cu toată forța tot ce n-ar trebui să se întâmple, public sau pe canale secrete”, a spus Pete Hegseth.

Întrebat dacă implicarea Rusiei ar putea pune în pericol militarii americani, oficialul american a respins această posibilitate.

„Nu ne pune nimeni în pericol. Noi îi punem pe alții în primejdie”, a declarat Pete Hegseth.

Fostul consilier pentru securitate națională al lui Donald Trump, John Bolton, consideră că sprijinul acordat de Moscova Iranului nu este surprinzător în contextul geopolitic actual.

„Nu e ceva surprinzător, mai ales că și noi facem același lucru pentru ucraineni. Cea mai bună consecință ar fi ca Trump să înțeleagă că Vladimir Putin nu e prietenul lui, asta ar fi un progres strategic semnificativ. Reversul medaliei ar fi ca, dacă Trump îl sună pe Putin să-i reproșeze, Putin să-i spună: „Donald, ai dreptate, hai să facem o înțelegere. Noi încetăm să-i ajutăm pe iranieni și voi încetați să-i ajutați pe ucraineni cu informații. Și, cum rațiunea de a fi a lui Trump e să încheie „afaceri bune”, sunt îngrijorat că ar putea spune da. În ritmul în care le distrugem capacitățile militare, nu contează câte informații primesc iranienii, nu vor putea face nimic cu ele, pentru că nu mai au cu ce. În schimb, efectul asupra armatei ucrainene ar fi devastator. Și cred că Putin știe asta”, a declarat John Bolton.

În paralel cu evoluțiile militare și declarațiile lui Donald Trump, Iranul se confruntă cu o schimbare majoră la nivelul conducerii politice și religioase.

Autoritățile de la Teheran au anunțat că Adunarea Experților se va reuni în cel mult 24 de ore pentru a desemna un nou lider suprem, după moartea ayatollahului Ali Khamenei.

Potrivit ayatollahului Mozafari, citat de presa iraniană, cei 88 de membri ai adunării vor decide cine va prelua funcția în conformitate cu principiul „vilayat-e faqih”, care impune ca liderul suprem să dețină autoritate politică și religioasă supremă.

Ali Khamenei a fost ucis în primele atacuri americano-israeliene asupra Iranului, în weekendul trecut. Liderul suprem avea ultimul cuvânt în toate deciziile majore ale statului iranian.

Până la desemnarea unui succesor, conducerea țării este asigurată de un consiliu provizoriu format din trei persoane: președintele reformist Masoud Pezeshkian, șeful sistemului judiciar Gholamhossein Mohseni Ejei și juristul Alireza Arafi, comandant al forței paramilitare Basij.

Ali Khamenei nu a desemnat niciodată în mod public un succesor, ceea ce face procesul de alegere extrem de important pentru stabilitatea politică și religioasă a Iranului.

În acest context, Donald Trump a declarat că cel mai probabil succesor ar putea fi Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider suprem, însă a transmis că nu acceptă această variantă.

„Își pierd timpul. Fiul lui Khamenei este un personaj fără importanță. Trebuie să mă implic în numire, la fel cum am făcut cu Delcy [Rodriguez] în Venezuela. Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Vrem pe cineva care să aducă armonie și pace în Iran”, a spus Donald Trump pentru Axios.

Președintele american a adăugat că Washingtonul nu va accepta instalarea unui lider care să continue politicile lui Ali Khamenei, avertizând că o astfel de evoluție ar putea forța Statele Unite să revină într-un conflict militar major în următorii ani.