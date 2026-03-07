Iranul a fost menționat explicit de către președintele Emiratelor Arabe Unite într-o declarație rară și fermă, făcută în contextul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu. Mohammed bin Zayed Al Nahyan a transmis că statul pe care îl conduce este pregătit să se apere și că nu trebuie subestimat.

Într-o apariție publică neobișnuită pentru liderul Emiratelor, acesta a explicat că a dorit să transmită un mesaj clar adversarilor țării sale. Mesajul a fost formulat direct și fără echivoc, într-un moment în care situația de securitate din regiune rămâne extrem de tensionată, transmite CNN.

„Emiratele Arabe Unite sunt frumoase, Emiratele Arabe Unite sunt un model de urmat, dar vă spun, nu vă lăsați înșelați de asta”, a declarat președintele în timp ce vizita un spital pentru civili răniți în atacuri.

Liderul de la Abu Dhabi a insistat asupra capacității de reacție a țării sale, subliniind că Emiratele nu sunt o țintă ușoară pentru niciun adversar regional. Mesajul a fost interpretat drept un avertisment direct adresat Iranului, pe fondul intensificării incidentelor militare.

„Mâna Emiratelor Arabe Unite poate ajunge și este puternică, carnea lor este amară și nu suntem o pradă ușoară”, a mai declarat acesta.

Declarațiile sale, primele făcute de Mohammed bin Zayed de la începutul conflictului regional actual, au venit la scurt timp după ce sistemele de apărare aeriană ale Emiratelor au interceptat o amenințare cu rachete. Incidentul a avut loc într-un moment în care autoritățile iraniene sugeraseră anterior că atacurile din zona Golfului ar urma să înceteze.

În același discurs, liderul Emiratelor a încercat să transmită și un mesaj de mobilizare pentru populația țării sale, insistând asupra responsabilității autorităților de a proteja cetățenii și rezidenții.

„Ne îndeplinim datoria față de țara noastră, față de poporul nostru și față de cei care trăiesc printre noi. Fie ca Dumnezeu să protejeze Emiratele Arabe Unite, să protejeze poporul lor și pe toți cei din ele și să le binecuvânteze cu securitate și siguranță. Vă promit că ceea ce urmează ne va arăta mai puternici”, a adăugat MBZ.

Iranul a reacționat prin declarații ale președintelui Masoud Pezeshkian, care a încercat să transmită un mesaj diferit către statele din regiune. Liderul de la Teheran a afirmat că republica islamică dorește menținerea unor relații prietenoase cu țările vecine, în ciuda tensiunilor actuale.

Mesajul a fost publicat sâmbătă pe rețelele de socializare, după ce președintele iranian își ceruse anterior scuze pentru unele atacuri recente care au afectat state din regiune. Potrivit informațiilor publicate de Sky News, poziția oficială a Teheranului rămâne însă fermă în privința dreptului la apărare.

Masoud Pezeshkian a subliniat că politica externă a Iranului urmărește stabilitatea regională, însă aceasta nu exclude reacția militară în cazul unor atacuri directe asupra țării.

„Iranul a subliniat întotdeauna menținerea și continuarea relațiilor de prietenie cu guvernele din regiune”.

În același timp, liderul iranian a precizat că acest angajament nu înseamnă că Teheranul renunță la capacitatea de a răspunde militar la ceea ce consideră agresiuni din partea altor state.

„Rămânem fermi până la ultima suflare în apărarea țării noastre și rezistăm”, a adaugat Pezeshkian.

Președintele Iranului a explicat că operațiunile militare ale republicii islamice sunt direcționate exclusiv împotriva obiectivelor pe care Teheranul le consideră responsabile pentru acțiuni ostile împotriva Iranului.

„Operațiunile defensive ale Iranului sunt exclusiv împotriva țintelor și instalațiilor care sunt originea și sursa acțiunilor agresive împotriva națiunii iraniene și le considerăm ținte legitime. Nu am atacat țările noastre prietene și vecine; mai degrabă, am vizat bazele, instalațiile și instalațiile militare americane din regiune.”, a declarat Masoud Pezeshkian.

Într-un mesaj televizat difuzat sâmbătă dimineață dintr-o locație necunoscută, liderul iranian a anunțat și o decizie adoptată de conducerea republicii islamice privind modul de desfășurare a operațiunilor militare.

Masoud Pezeshkian a afirmat că autoritățile de la Teheran au hotărât să nu mai atace statele vecine, cu excepția situațiilor în care Iranul ar fi atacat de pe teritoriul acestora.

„Prezența fiecărui iranian aduce deznădejde dușmanilor. Să lăsăm deoparte supărările și nemulțumirile pentru a păstra Iranul”.

În același mesaj, președintele Iranului a transmis un apel la unitate națională și a reiterat decizia conducerii interimare privind limitarea atacurilor asupra statelor din regiune.