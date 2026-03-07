Victor Ponta afirmă că fiica sa a ajuns în cele din urmă în siguranță în România, dar susține că procesul de repatriere ar fi fost blocat în mod intenționat de către Oana Țoiu. Fostul premier spune că a ales să vorbească public doar după ce adolescenta a revenit acasă.

„Slavă Domnului, Irina este acasă, în siguranță! Și asta este cel mai important!”.

Victor Ponta explică faptul că nu a dorit să comenteze situația în timp ce aceasta se desfășura, însă consideră important ca opinia publică să afle ce s-ar fi întâmplat în culise.

„Pana acum nu am scris nimic public despre aceasta “aventura” . Si de azi nu voi mai comenta in niciun fel. Doar vroiam sa fiu sigur ca ADEVARUL este cunoscut!”.

Fostul premier descrie momentul plecării fiicei sale în Emiratele Arabe Unite și modul în care familia a trăit întreaga situație.

„Când a plecat, în urmă cu două săptămâni, de acasă, eram foarte mândri de ea că poate fi acceptată la una dintre cele mai bune universități din lume. Când s-a întors, am fost și mai mândri că a trecut cu bine peste niște momente care pot traumatiza orice adolescent. Ea este acum doar mai matură și mai conștientă de lumea în care trăiește”.

Victor Ponta spune că în acele zile familia sa a primit sprijin din partea multor oameni, inclusiv persoane cu care a avut conflicte politice.

„Au fost enorm de mulți oameni care, în acele momente grele pentru orice părinte, ne-au ajutat, au încercat să ne ajute sau au avut un gând bun. Dincolo de prieteni și de cei apropiați, au fost oameni pe care nu îi cunoaștem; și mulți cu care am avut conflicte în viața publică, dar care au sărit imediat în ajutor, înțelegând că atunci când este vorba de copii suntem cu toții OAMENI”.

El a ținut să le transmită un mesaj de recunoștință tuturor celor care au intervenit sau au încercat să ajute.

„Le mulțumesc tuturor din inimă pentru ajutor și pentru că ne-au arătat încă o dată ce înseamnă UMANITATEA. Nu am suficiente cuvinte pentru a-mi exprima recunoștința”.

În postarea sa, Victor Ponta enumeră mai multe aspecte pe care le consideră esențiale pentru a înțelege situația în care s-a aflat fiica sa.

„Vreau să ne bucurăm că Irina este acasă și că a avut atâția oameni lângă ea”.

Fostul premier spune că explicațiile sunt importante atât pentru cei care l-au susținut, cât și pentru cei care ar fi putut fi influențați de informații eronate.

„Pentru acești OAMENI, dar și pentru cei care pot fi păcăliți de o propagandă nazistă care afectează România ca un cancer, vreau să aflați câteva date foarte clare despre ce s-a întâmplat”.

Victor Ponta susține că fiica sa este minoră în sens legal și că acest criteriu ar fi fost esențial în stabilirea priorităților pentru repatriere.

„Irina este încă minoră în înțelesul legii, deoarece nu a împlinit încă 18 ani. Sunt convins că MAE cunoaște legea și, din acest motiv, a introdus ca principal criteriu pentru repatriere „minoritatea””.

El explică și contextul plecării acesteia în Emiratele Arabe Unite.

„Irina a plecat în Emiratele Arabe Unite în ziua de 21 februarie, alături de mama sa, pentru a participa la un eveniment la care fusese invitată de o universitate americană. Nu aveam cum să știm că peste o săptămână va începe un conflict militar în zonă”.

Potrivit lui Victor Ponta, universitatea ar fi preluat responsabilitatea pentru minoră pe durata vizitei.

„La universitate nu sunt acceptați părinții, motiv pentru care instituția și-a asumat răspunderea legală pe durata sejurului, a cazat-o și a achiziționat biletul de avion de întoarcere, iar mama ei s-a întors acasă”.

Fostul premier precizează că fiica sa este cetățean român și elevă la un liceu din București.

„Irina este cetățean român și studiază la un liceu prestigios din București. NU este și nu a fost niciodată rezidentă în UAE”.

El afirmă că familia a notificat autoritățile române încă din momentul în care situația din regiune a devenit problematică.

„Am anunțat Ambasada și Consulatul României din UAE încă din ziua de 28 februarie că Irina Ponta se află acolo neînsoțită și că dorește să vină acasă imediat ce există această posibilitate”.

Victor Ponta mai spune că repatrierea cetățenilor români ar fi fost organizată prin mai multe modalități de înscriere.

„Cetățenii romani care au exprimat dorința de a reveni in țară au fost incluși pe listele pentru repatriere de catre personalul consulatului sau ambasadei, indiferent de modalitatea prin care s-au înregistrat (whatsapp, email sau platforma dedicata, deci nu doar cei care au reusit să se înscrie pe platforma Econsulat)”.

Fostul premier susține că fiica sa a fost convocată la consulat pentru evacuare și transportată la Dubai de către universitate.

„Consulatul României ne-a contactat pentru a confirma dacă Irina este minoră, dacă este neînsoțită și dacă se află în UAE în scopuri legate de educație.”

Victor Ponta explică faptul că până în acel moment nu fusese găsită o cursă aeriană pentru revenirea în Europa.

„Până în ziua de miercuri, 4 martie, în ciuda tuturor eforturilor noastre și ale universității, nu am reușit să găsim un zbor cu care Irina să se întoarcă în Europa”.

Ulterior, familia ar fi fost informată despre un zbor organizat de autorități.

„Miercuri după-amiază, am fost contactați de un reprezentant al Consulatului României şi anunțați de existența unei curse aeriene organizate”.

În aceste condiții, fata ar fi trebuit să se prezinte la consulat pentru evacuare.

„Irina trebuia să fie a doua zi, joi, la ora 11 , la sediul din Dubai al consulatului, urmând să plece cu un autobuz, împreună cu alți copii minori, spre Oman – de unde urma să zboare spre România”.

Victor Ponta spune că nu a intervenit pentru includerea fiicei sale pe listă.

„Nu am intervenit în niciun fel ca ea să fie pe această listă cu prioritate”.

El afirmă însă că fata ar fi fost scoasă din grup după o intervenție telefonică.

„Înainte ca Irina să urce în autobuz, alături de ceilalți minori, consulul României a fost sunat direct de către doamna ministru de Externe, Oana Țoiu, care i-a transmis, în mod imperativ, să NU o lase pe Irina să meargă spre Oman, afirmând că aceasta reprezintă „o vulnerabilitate de imagine””.

Victor Ponta mai spune că avionul organizat de autorități ar fi plecat spre București cu locuri neocupate.

„Avionul pe care MAE a anunțat că îl organizează pentru minori neînsoțiți din Oman a zburat spre București cu 14 locuri goale din cele 180 și cu doar 95 de minori (mulți însoțiți), plus adulți”.

El afirmă că toate aceste aspecte ar trebui verificate de autorități.

„Dar și acest aspect doresc să fie cercetat pentru a avea o imagine clară asupra componenței zborului”.

Victor Ponta susține că fiica sa a reușit să revină în România cu ajutorul altor persoane și al autorităților locale.