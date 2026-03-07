Strategia prezentată de Donald Trump pentru negocierile de pace din Ucraina pornește de la ideea că actualul blocaj diplomatic este alimentat de ostilitatea profundă dintre părțile implicate în conflict.

Într-o declarație publică susținută în Florida, liderul american a descris tensiunile dintre Moscova și Kiev drept principalul obstacol în calea unui acord de încetare a focului. Trump a subliniat că resentimentele acumulate în timpul războiului fac extrem de dificilă găsirea unei soluții rapide.

„Ura dintre Putin și tabăra cealaltă este atât de mare, ok? Este atât de mare…Știți, Ucraina, Rusia, ai crede că ar trebui să existe puțină camaraderie, dar nu este. Și ura este atât de mare încât este foarte greu pentru ei să ajungă acolo (n.r. la pace). Este foarte, foarte, greu să ajungă acolo. Deci vom vedea ce se întâmplă. Dar am fost aproape de multe ori. Fie unul, fie celălalt va da înapoi. Dar pierdem, ei pierd… Știți, nici nu ne afectează pe noi foarte mult, pentru că ne desparte un ocean. Fac asta (n.r. negocierile) ca un favor pentru Europa și fac asta ca un favor adus vieții“, a declarat Donald Trump.

Prin aceste afirmații, președintele american a transmis că Washingtonul nu este direct afectat de conflict la nivel geografic, dar consideră că implicarea diplomatică a Statelor Unite este necesară pentru stabilitatea globală. În același timp, Trump a sugerat că negocierile sunt purtate în mare măsură pentru securitatea Europei, continent aflat în proximitatea războiului.

Procesul diplomatic privind războiul din Ucraina a intrat într-o etapă complicată, în ciuda mai multor runde de discuții mediate de Statele Unite. O nouă întâlnire trilaterală era programată în intervalul 5–9 martie 2026, însă administrația de la Kiev a cerut amânarea acesteia.

Decizia a fost anunțată de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, care a explicat că escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a concentrat atenția mediatorilor americani asupra unei alte crize internaționale. În acest context, discuțiile privind Ucraina au fost temporar reprogramate.

Cea mai recentă rundă oficială de negocieri a avut loc la Geneva, în perioada 17–18 februarie 2026. Discuțiile s-au desfășurat timp de peste opt ore, însă nu au produs progrese concrete în ceea ce privește un acord de încetare a focului sau concesii teritoriale. Atât Moscova, cât și Kievul au rămas pe poziții ferme în privința revendicărilor și condițiilor de pace.

Chiar dacă dialogul politic nu a generat rezultate majore, cadrul de negocieri a permis realizarea unui important schimb de prizonieri. În zilele de 5 și 6 martie 2026, Rusia și Ucraina au eliberat câte 500 de prizonieri fiecare, totalizând 1.000 de persoane în două zile. Operațiunea a fost posibilă datorită acordurilor preliminare stabilite anterior în cadrul discuțiilor de la Geneva.

Primele două runde ale negocierilor mediate de SUA au avut loc în capitala Emiratelor Arabe Unite, la Abu Dhabi, în ianuarie și la începutul lunii februarie 2026. În cadrul acestor întâlniri a fost analizat un plan de pace format din 20 de puncte, care includea atât aspecte teritoriale, cât și măsuri economice pentru perioada post-conflict. Printre reprezentanții americani implicați în procesul diplomatic s-a numărat și emisarul special Steve Witkoff.

În paralel, liderii europeni au început să își exprime îngrijorarea cu privire la modul în care se desfășoară negocierile. În martie 2026, cancelarul german Friedrich Merz i-a transmis lui Donald Trump că statele europene trebuie implicate direct în procesul de negociere. Oficialul german a avertizat că Europa nu va accepta un acord de pace impus fără consultarea țărilor de pe continent și fără garanții clare privind securitatea regională.