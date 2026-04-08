Cu puțin timp înainte de expirarea ultimatumului impus Iranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, președintele american Donald Trump a anunțat, în această noapte, pe 8 aprilie 2026, că prelungește termenul cu încă două săptămâni.

Decizia a fost comunicată printr-o postare pe contul său de Truth Social și vine în urma unor discuții cu liderii Pakistanului, care au intermediat negocierile privind amânarea unei intervenții militare iminente.

Donald Trump a transmis că a acceptat suspendarea acțiunii militare împotriva Iranului, condiționând însă această decizie de acceptarea de către Teheran a redeschiderii complete, imediate și sigure a Strâmtorii Ormuz. Liderul de la Casa Albă a precizat, în mesajul său, că solicitarea de amânare a venit din partea prim-ministrului pakistanez Shehbaz Sharif și a mareșalului Asim Munir, care au pledat pentru evitarea unei escaladări majore.

Președintele american a explicat că Statele Unite au atins deja majoritatea obiectivelor militare stabilite și că există progrese semnificative în direcția unui acord de pace pe termen lung cu Iranul. Acesta a menționat că partea iraniană a transmis o propunere în zece puncte, considerată de Washington drept o bază fezabilă pentru negocieri.

Donald Trump a subliniat că multe dintre disputele anterioare au fost deja clarificate, iar perioada suplimentară ar putea permite finalizarea unui acord.

„Pe baza conversațiilor cu prim-ministrul Shehbaz Sharif și mareșalul Asim Munir din Pakistan, în care mi-au cerut să amân forța distructivă trimisă în această seară către Iran și sub rezerva acceptării de către Republica Islamică Iran a DESCHIDERII COMPLETE, IMEDIATE și ÎN SIGURANȚĂ a Strâmtorii Hormuz, sunt de acord să suspend bombardamentul și atacul Iranului pentru o perioadă de două săptămâni. Aceasta va fi o ÎNCETARE a FOCULUI între două părți! Motivul pentru care facem acest lucru este că am îndeplinit și am depășit deja toate obiectivele militare și suntem foarte aproape de un Acord definitiv privind PACEA pe termen lung cu Iranul și PACEA în Orientul Mijlociu. Am primit o propunere în 10 puncte din partea Iranului și credem că este o bază fezabilă pentru negocieri. Aproape toate punctele de dispută anterioare au fost convenite între Statele Unite și Iran, dar o perioadă de două săptămâni va permite finalizarea și încheierea Acordului. În numele Statelor Unite ale Americii, în calitate de președinte și reprezentând, de asemenea, țările din Orientul Mijlociu, este o onoare ca această problemă pe termen lung să fie aproape de rezolvare”, a scris Donald Trump pe Truth Social în această noapte.

Element-cheie Detalii Data anunțului 8 aprilie 2026 Decizia SUA Prelungirea ultimatumului cu 2 săptămâni Condiție principală Redeschiderea completă și sigură a Strâmtorii Ormuz Motivul amânării Solicitarea Pakistanului și șansa unui acord de pace Actori implicați SUA, Iran, Pakistan Rolul Pakistanului Mediator între Washington și Teheran Stadiul negocierilor Aproape de un acord final, pe baza unei propuneri în 10 puncte Amenințarea inițială Posibil atac militar major asupra Iranului Ținte vizate Infrastructura energetică, rețeaua electrică, poduri Situația militară Mii de ținte militare deja distruse din februarie Risc major Escaladare regională și impact sever asupra Iranului

Teheranul va accepta un armistițiu „dacă atacurile împotriva Iranului sunt oprite. Timp de două săptămâni, trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz va fi posibilă. (Acest lucru se va desfășura) prin coordonare cu Forțele Armate ale Iranului și ținând cont în mod corespunzător de limitările tehnice”, a afirmat Abbas Araghchi, ministrul de Externe al Iranului.

Încetarea completă a războiului împotriva Irakului, Libanului și Yemenului. Încetarea completă și permanentă a războiului împotriva Iranului, fără limită de timp. Încheierea tuturor conflictelor din regiune în totalitate. Redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Stabilirea unui protocol și a unor condiții pentru asigurarea libertății și securității navigației în Strâmtoarea Ormuz. Plata integrală a compensațiilor pentru costurile de reconstrucție către Iran. Angajament deplin pentru ridicarea sancțiunilor împotriva Iranului. Eliberarea fondurilor iraniene și a activelor înghețate deținute de Statele Unite. Iranul se angajează pe deplin să nu încerce să dețină arme nucleare. Încetarea imediată a focului intră în vigoare pe toate fronturile imediat după aprobarea condițiilor de mai sus.

Anunțul privind prelungirea termenului a venit cu doar o oră înainte de expirarea ultimatumului inițial, în care Donald Trump avertizase că, în lipsa unui răspuns favorabil din partea Iranului, consecințele ar putea fi devastatoare.

Liderul american a sugerat anterior că o acțiune militară de amploare ar putea avea efecte ireversibile: „o întreagă civilizație va pieri în această noapte, fără să mai poată fi readusă la viață vreodată”, susținea Trump.

Decizia de amânare a fost influențată de eforturile de mediere ale Pakistanului, implicat încă de la începutul conflictului în încercarea de a pune capăt ostilităților. Propunerea de încetare a focului formulată de Islamabad a contribuit la suspendarea planurilor de atac.

Potrivit declarațiilor anterioare ale lui Trump, operațiunile militare pregătite vizau infrastructura energetică a Iranului, inclusiv rețeaua electrică și podurile strategice. Campania militară lansată la finalul lunii februarie a dus deja la distrugerea a mii de ținte militare.

Cu toate acestea, liderul american a avertizat că eventuale atacuri asupra infrastructurii civile ar putea avea consecințe dramatice, comparabile cu o întoarcere a Iranului în „Epoca de Piatră”.

Totodată, înainte de acest ultim anunț venit din partea lui Donald Trump, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a transmis că este „profund tulburat” de ameninţări potrivit cărora un întreg popor sau o civilizaţie pot suferi „consecinţele unor decizii politice sau militare”, potrivit unui purtător de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric, relatează The Associated Press.

Guterres nu a citat numele preşedintelui american Donald Trump.

„Niciun obiectiv militar nu justifică distrugerea la scară mare a infrastructurii unei societăţi şi nici supunerea deliberată la suferinţă a unor populaţii civile”, a subliniat Dujarric.

Guterres a reiterat că liderii încă mai pot să aleagă „dialogul în locul distrugerii” şi că alegerea negocierilor trebuie să fie făcută acum, a declarat purtătorul de cuvânt.

Secretarul general al ONU îndeamnă la o intensificare a eforturilor diplomatice în vederea găsirii unei căi a păcii şi pledează în favoarea redeschiderii Strâmtorii Ormuz, a declarat el.

Înaltul Comisar ONU al Drepturilor Omului, Volker Türk, a denunţat, la rândul său, marţi, „retorica incendiară” în Războiului din Orientul Mijlociu şi a subliniat că ţintirea unor infrastructuri civile este o „crimă de război”, relatează AFP.

„În virtutea dreptului internaţional, atacarea deliberată a unor civili şi infrastructuri civile este o crimă de război. Orice persoană responsabilă de crime internaţională trebuie să fie tradusă în justiţie de către un tribunal competent”, a subliniat într-un comunicat Volker Türk.

Nici Statele Unite, nici Israelul şi nici Iranul nu sunt citate în mod direct în acest comunicat.