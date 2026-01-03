Nicolas Maduro este principalul vizat de documentul desecretizat de Curtea Districtului de Sud din New York, care detaliază implicarea sa și a familiei în traficul internațional de droguri. Conform rechizitoriului, liderii regimului de la Caracas au folosit instituțiile statului pentru a facilita transporturi de cocaină către Statele Unite de-a lungul mai multor decenii.

Documentul de 25 de pagini susține că aceste operațiuni au adus beneficii financiare directe lui Maduro, soției și fiului său, în timp ce corupția și violența s-au extins pe teritoriul venezuelean.

Rechizitoriul detaliază metodele prin care Nicolas Maduro și colaboratorii săi au compromis instituțiile publice pentru a facilita traficul de droguri. Această colaborare a inclus grupări precum Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ELN, cartelurile mexicane și alte organizații criminale transnaționale.

Documentul precizează că rețeaua de corupție și trafic a permis distribuirea a mii de tone de cocaină către Statele Unite, folosind rute de transbordare în Caraibe, America Centrală și Mexic, cu sprijin politic și acoperire militară pentru operațiuni.

Rechizitoriul afirmă că Nicolas Maduro a transformat instituțiile publice într-un sistem corupt de care a beneficiat el, familia sa și partenerii criminali, iar implicarea soției și a fiului său a fost esențială pentru protejarea acestei rețele ilegale.

Procurorii americani subliniază că aceste activități nu sunt doar fapte de corupție, ci se încadrează în narcoterorism și trafic de droguri la scară largă, cu efecte devastatoare pentru sănătatea publică și siguranța internațională.

Documentul indică faptul că Cilia Flores de Maduro și Nicolas Ernesto Maduro Guerra au participat activ la menținerea și protejarea operațiunilor ilegale. Rechizitoriul arată că aceștia au contribuit la strategii de corupție și au asigurat continuitatea rețelei, sprijinind astfel partenerii criminali ai președintelui.

Această structură a permis extinderea traficului de droguri și consolidarea controlului asupra instituțiilor publice, ceea ce a facilitat distribuirea cocainelor pe rute internaționale, cu sprijin logistic și acoperire militară.

Documentul arată că aceste fapte nu sunt doar o problemă internă a Venezuelei, ci au repercusiuni globale, afectând rutele de droguri din Caraibe, America Centrală și Mexic, până la consumatorii finali din Statele Unite.

Pe fondul acestui rechizitoriu, președintele american Donald Trump a publicat recent pe rețeaua sa Truth Social o imagine în care Nicolas Maduro apare cu mâinile legate și ochii acoperiți, purtând căști pe urechi și un combinezon gri, ținând aparent o sticlă cu apă. Imaginea a fost prezentată drept dovada capturării liderului venezuelean de către forțele speciale americane.

Anterior, Trump a declarat pentru Fox News că Maduro și soția sa au fost duși pe nava USS Iwo Jima, una dintre navele de război americane aflate în Caraibe.

„Ei urmează să fie transportați la New York, pentru că au fost puși sub acuzare pentru infracțiuni de narco-terorism,” a precizat președintele SUA.

Publicarea imaginii subliniază dimensiunea internațională a cazului și accentuează repercusiunile directe ale rechizitoriului asupra liderilor venezueleni, oferind totodată un context vizual pentru acuzațiile de trafic de droguri și corupție sistemică.