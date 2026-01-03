Autoritățile chineze au reacționat prompt după ce forțele speciale americane l-au capturat pe Nicolas Maduro, exprimându-și opoziția față de acțiunile Washingtonului și subliniind consecințele pentru ordinea internațională. China a reacționat după capturarea lui Nicolas Maduro, subliniind că intervenția americană în Venezuela reprezintă o încălcare a suveranității statului.

Ministerul chinez de Externe a transmis:

„China este profund șocată și condamnă ferm utilizarea flagrantă a forței de către Statele Unite împotriva unui stat suveran și acțiunile lor împotriva președintelui acestuia”, potrivit AFP, citat de Agerpres.

În document se precizează că „acest comportament hegemonic al Statelor Unite încalcă grav dreptul internațional, subminează suveranitatea Venezuelei și amenință pacea și securitatea în America Latină și Caraibe.

China se opune ferm acestui comportament”. Comunicatul reflectă îngrijorarea Beijingului față de precedentul pe care îl creează intervenția militară externă în treburile interne ale Venezuelei.

Reacția Chinei subliniază, de asemenea, impactul asupra relațiilor diplomatice și comerciale între țările implicate. În acest context, poziția Beijingului sugerează că tensiunile cu Washingtonul vor continua să fie un punct sensibil în politica internațională, iar Venezuela rămâne un element central în această dispută.

Capturarea lui Nicolas Maduro a declanșat reacții imediate în rândul opoziției din Venezuela. María Corina Machado, lidera opoziției și laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a declarat că țara se află într-un „moment istoric al libertății”, sugerând că actuala situație poate facilita tranziția către un guvern interimar.

Într-un mesaj public, Machado a spus: „Suntem pregătiți să preluăm puterea”, și a subliniat că fostul președinte „va trebui să răspundă pentru crimele atroce” comise în timpul celor peste zece ani de conducere. Totodată, ea a apreciat că Statele Unite „și-au respectat angajamentul față de statul de drept”, menționând că Maduro ar fi refuzat „orice soluție negociată”.

Declarațiile liderului opoziției reflectă atât așteptările interne ale societății civile, cât și sprijinul internațional pentru schimbarea regimului. Machado este recunoscută drept figura centrală a opoziției democratice, iar mesajul său transmite că există un plan coordonat pentru asumarea responsabilității guvernamentale în contextul crizei.

Activitatea politică a opoziției va fi urmărită cu atenție, având în vedere instabilitatea de la nivel central, iar orice inițiativă de preluare a puterii va fi evaluată de comunitatea internațională. Venezuela se află astfel într-o fază de tranziție incertă, cu consecințe majore pentru ordinea internă și regională.

Președintele SUA, Donald Trump, a comentat situația din Venezuela, exprimându-și deschiderea față de o eventuală susținere a Maríei Corina Machado, fără a oferi însă un angajament ferm.

Într-un interviu pentru Fox News, Trump a afirmat: „Va trebui să analizăm asta chiar acum”, referindu-se la sprijinul administrativ pentru Machado după îndepărtarea lui Maduro și a soției acestuia, Cilia Flores. Liderul de la Casa Albă a reiterat că Maduro nu este președintele legitim al Venezuelei, invocând organizarea unor alegeri „trucate” în 2024 și implicarea sa în activități ilegale.

Donald Trump a mai precizat:

„Nu a avut aproape nicio loialitate. A condus cu o mână de fier, ca un dictator, iar oamenii nu îl mai susțineau”, consolidând astfel poziția Washingtonului și justificând operațiunea militară.

Aceste declarații indică faptul că administrația americană urmărește activ evenimentele din Venezuela, luând în considerare soluții politice și strategice care să asigure tranziția conform dreptului internațional.

După operațiunea militară, Caracas se confruntă cu tensiuni evidente. În primele ore ale dimineții, comerțul și transportul au fost afectate, iar locuitorii au format cozi la supermarketuri și benzinării, anticipând posibile penurii de alimente și combustibil.

Guvernul venezuelean a decretat stare de urgență, invocând „tulburări externe”, fără a oferi detalii suplimentare. Măsura poate include restricții de circulație și mobilizare a forțelor de ordine pentru menținerea siguranței publice.

Pe plan internațional, guvernul rus a respins informațiile referitoare la o presupusă fugă a vicepreședintelui Delcy Rodríguez în Rusia. Moscova a confirmat că ministrul de Externe, Serghei Lavrov, a avut o convorbire telefonică cu Rodríguez și că „va continua să sprijine politica guvernului bolivarian în apărarea suveranității naționale”.

Evenimentele din Caracas evidențiază instabilitatea politică și socială a Venezuelei, iar viitorul țării rămâne incert, cu implicații directe pentru regiune și relațiile internaționale.